Türkiye ABD kadın voleybol maçı, takımımızın tarihi zaferinden bile daha çok konuşulacak talihsiz bir olaya sahne oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, diğer adıyla Filenin Sultanları, ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Arlington’daki Kolej Park Spor Salonu’nda ABD milli takımı ile karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Türkiye, ABD’yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ancak maç kutlamaları sırasında yaşanan göğüs olayı sosyal medyanın ana gündemine oturdu. TRT Spor canlı yayınında göğüs krizi yaşandı. Peki Türkiye’nin bu olay ile tanıdığı isim olan Nazlıcan İrem Köroğlu kim? İşte bilmeniz gerekenler.

Nazlıcan İrem Köroğlu Kimdir? Türkiye O Kadını TRT Göğüs Krizi ile Tanıdı

Maçın ardından zafer coşkusu yaşayan Türk taraftarlar arasında, sevinçle zıplayan bir kadının göğsünün açılması olay oldu. Bu kadın, Nazlıcan İrem Köroğlu olarak belirlenmiş durumda. Köroğlu, ABD’nin Madison kentinde yaşayan bir Türk olup, Mersin Çağ Üniversitesi’nde İngilizce öğretmenliği okumuş ve Tekirdağ’da öğretmenlik yapmış bir isim.

Daha sonra ABD’ye taşınan Nazlıcan İrem Köroğlu, burada Madison Koleji’nde Grafik Dizayn eğitimi almaya başladı. Sosyal medyada aktif olan Köroğlu, sık sık Karadeniz Bölgesi ve Rize’den fotoğraflar paylaşarak ana vatanı Türkiye’ye olan bağlılığını gösteriyor. Ancak yaşanan bu talihsiz olay sonrası sosyal medyada rahatsız edici mesajlar aldığı için Instagram gibi platformlarda hesaplarını gizlemek zorunda kaldı.

TRT’de yayınlanan bu görüntüler sonrası TRT, olayın sorumluluğunun ABD’li yayıncı kuruluşa ait olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Köroğlu’nun ABD’de tanıştığı Cristian Crespo ile bir ilişkisi olduğu ve 30 Mart 2024’te evlendikleri de öğrenildi. Çift, düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmış. Ayrıca çiftin birçok anını YouTube kanallarında bulmak da mümkün.

Ne yazık ki, ABD’de yaşayan Nazlıcan İrem Köroğlu bu talihsiz olayla gündeme gelmiş durumda. Umuyoruz ki TRT göğüs krizi, Filenin Sultanları’nın ABD’ye karşı elde ettiği bu tarihi başarıyı gölgelemez. Bu olayların ülkemizde gündem olması biraz üzücü olsa da, Türkiye ABD voleybol maçında ne oldu diye soranlar için, asıl önemli nokta ülkemizin ABD’yi yenmesi.

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