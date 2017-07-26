NASA Supersonik Jet Planlarını Hızlandırdı

NASA’nın Concorde benzeri jet planları hızla devam ediyor.

Artık eski hantal uzay mekiklerinin günümüz teknolojisi için eski olduğunun farkında olan NASA yeni süpersonik (sesten hızlı) jet çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ses yüksekliği bir otobanda giden bir aracın çıkarttığı ses kadar olması hedeflenen jet için NASA şu anda ihaleyi açmış durumda. Jetin yaklaşık 30 metre boyundaki demo versiyonu geçtiğimiz ay tünel testine tabi tutulmuştu.

Bu testi başarı ile atlatan jetin hazırlıklarına devam edildiği açıklandı. 65 dBa gürültünün altında uçuş yapacak olan ve Concorde‘a benzeyen tasarımı ile dikkat çeken jetin bu bağlamda hem dış hat hem iç hat uçuşlar yapabilme yeteneği ile Concorde’dan bir farkı olacak. NASA daha büyük bir prototip elde ettiğinde ise uçak 55,000 feet yani 16 km yüksekliğe çıkabilecek. Oldukça hızlı seyahat kabiliyetine sahip supersonik jet ABD’yi doğudan batıya geçiren New York – Los Angeles rotasını 6 saat yerine 3 saatte alabilecek.

NASA projeyi 2020’ye kadar tamamlamak istiyor.