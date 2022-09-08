Çarşamba günü yayınlanan yeni bir dosyaya göre, Delaware mahkemesi Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter satın alma anlaşmasından vazgeçme girişimi nedeniyle duruşmayı erteleme talebini reddetti. Ancak Şansölye Kathaleen McCormick, milyarder Tesla CEO’sunun bir Twitter ihbarcısının karşı davasına iddialar eklemesine izin verileceğini söyledi.

Duruşmanın, Musk’ın ekibinin son hamlesinde talep ettiği kasım ayının ortasından daha önce, 17 Ekim’de başlaması bekleniyor.

McCormick, “Twitter’ın hızlandırma hareketine yanıt olarak sanıkların argümanlarını daha önce reddetmiştim. Yargılamaya kadar olan gecikme ne kadar uzun olursa, Twitter’a onarılamaz zarar verme riskinin o kadar büyük olduğunu açıkça belirttim. Dört haftalık gecikmenin bile Twitter’a haklı çıkarılamayacak kadar büyük zararlar vereceğine inanıyorum.” dedi.

Yine de McCormick, Musk’ın karşı iddiasını değiştirme talebinin, mahkemenin bunu yapma kurallarının nispeten “düşük çıtasını” ortadan kaldırdığını söyledi. Musk’ın avukatları, Twitter’ın eski güvenlik başkanı Peiter “Mudge” Zatko tarafından kısa süre önce kamuoyuna açıklanan ihbarcı şikayetiyle ilgili iddiaların eklenmesini istedi. Musk’ın ekibi, Zatko’nun şirketin korkunç güvenlik kusurları olduğunu iddia ettiği şeyleri ayrıntılı olarak anlatan şikayetin, eğer doğruysa Twitter’ın birleşme sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiğini göstereceğini savundu.

Zatko’nun iddiaları kamuoyuna açıklandıktan kısa bir süre sonra, Twitter CEO’su Parag Agrawal, şikayeti incelemeye devam ederken, “tutarsızlıklar ve yanlışlıklarla dolu ve önemli bir bağlam olmadan sunulan yanlış bir anlatı olduğunu söyledi. ”

Musk başlangıçta anlaşmadan çıkmak istediğini çünkü Twitter’dan para kazanılabilir kullanıcılarının gerçekten spam hesapları olan yüzdesi hakkında yetersiz güvence aldığını söyledi. McCormick, Musk’ın ekibinin “hedeflenen belge keşfi ve minimum ek uzmanlar ve gerçek tanıklar” dahil olmak üzere yeni iddialara dayanarak yalnızca “artımlı keşif” hakkına sahip olacağını söyledi.

Musk’ın avukatı Alex Spiro yaptığı açıklamada, “Değişiklik hareketini kazanmanın bizi o mahkeme salonunda ortaya çıkan gerçeğe bir adım daha yaklaştıracağını umuyoruz” dedi.

Bir Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada, “Davamızı 17 Ekim’den itibaren mahkemeye sunmayı dört gözle bekliyoruz ve işlemi Bay Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda kapatmayı amaçlıyoruz” dedi.