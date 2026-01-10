MSI, 6 Ocak 2026 tarihinde Taipei, Tayvan’da yeni PRO MAX serisini duyurdu. Bu seri, modernlik, hız ve deneyim ile şekillendirilmiş, günlük iş yüklerine uyum sağlamayı hedefleyen üst sınıf bir platform olarak tanıtıldı.

PRO MAX, ortak renk, hiyerarşi ve yapıdan oluşan bir tasarım diliyle içeriğe odaklanır. Performansı çoklu görev, görüntü işleme, veri odaklı iş yükleri ve uzaktan işbirliği için optimize edildi. Kullanıcı deneyimi, farklı çalışma ortamları arasında kesintisiz bir geçiş sağlamak üzere tasarlandı.

İş yaşamının evlere, paylaşılan alanlara ve hibrit ortamlara yayılması göz önüne alınarak, PRO MAX serisi işin yapıldığı her noktada sürekliliği sağlamak amacıyla üretildi. Monitör, masaüstü PC, hepsi bir arada PC, anakart, güç kaynağı, kasa ve sıvı soğutucudan oluşan ürün ailesi ile PRO MAX serisi, günlük işler için entegre bir ekosistem sunuyor.

Monitör: PRO MAX 271UPXW12G

MSI’ın PRO MAX 271UPXW12G monitörü, doğru görselleri ve şık bir tasarımı bir araya getiren bir model olarak sunuldu. PureBlack QD-OLED paneli, standart iç mekan aydınlatmasında bile derin siyahları ve doğru renkleri sağlıyor.

AGLR (Anti-Glare Low Reflection) panel yüzeyi, yansımayı engelleyerek daha temiz bir görüntü sunar ve 3H sertlik derecesi ile çizilmelere karşı dayanıklılık sağlar. Monitörün sade beyaz tasarımı ve keskin hatları modern bir tarz yansıtır. Delta-E ≤ 2 renk doğruluğu ve M-Color Modu, MacBook®* cihazlarla renk eşleşmesini destekler.

Parlaklık ve ses ayarları MacBook®* kısayol tuşları ile yapılabiliyor ve MSI OLED dizüstü bilgisayarlarla tam uyumluluk sunuyor. 26.5 inç UHD ekranı ve 166 PPI çözünürlüğü, metin çevresindeki dağılmaları azaltmaya yardımcı olur.

OLED Care 3.0 teknolojisi, monitör kullanılmadığında enerji tasarrufu moduna geçerek panel yanma riskini düşürüyor. KVM işlevi, tek klavye-fare kombinasyonu ile 3 cihaza kadar kontrol imkanı sunar. Sürdürülebilirlik açısından EPEAT Silver sertifikasını hedefleyen cihaz, gelişmiş panelleri ve kullanıcı odaklı özellikleriyle öne çıkıyor.

*Apple®, Mac®, ve MacBook®, Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. MSI ve ürünlerinin Apple Inc. şirketi ile bağlantısı yoktur.

Masaüstü PC’ler: PRO MAX 80 AI+ & PRO MAX 150 AI+

MSI, PRO MAX 80 AI+ ve PRO MAX 150 AI+ olmak üzere iki yeni masaüstü bilgisayar modelini tanıttı. Bu modeller, minimalist ve zarif bir tasarıma sahip.

Her iki model de en yeni AMD Ryzen™ AI 300 serisi işlemciler ve NVIDIA® GeForce RTX™ grafikleri ile yapay zeka hızlandırması ve performans sunuyor. Üç adede kadar harici ekran bağlantısına izin vererek çoklu görev için verimlilik sağlıyorlar.

Cihazlar, 10 adede kadar USB Type-A portu ve 1 adet USB Type-C portu ile geniş bağlantı olanakları sunar. USB devre dışı bırakma işlevi, BT profesyonellerine ek kontrol ve güvenlik önlemleri alma imkanı verir. Alet gerektirmeyen vidaları sayesinde kolayca yükseltilebiliyorlar.

Kensington Kilidi desteği, asma kilit halkası ve kasa açık alarmı gibi fiziksel güvenlik özellikleri, sistemin profesyonel ortamlarda korunmasına yardımcı olur. Bu masaüstü bilgisayarlar, AI destekli üretkenlik için güvenilir bir temel oluşturmayı hedefliyor.

All-in-one PC’ler: PRO MAX 24/27 serisi

MSI, hepsi bir arada (All-in-One) PC segmentinde PRO MAX 24 ve PRO MAX 27 modellerini tanıttı. Bu modeller, modern çalışma ortamlarını geliştirmeyi amaçlayan performans, ergonomi ve şık tasarım sunuyor.

Sade ve minimalist endüstriyel bir görünüme sahip siyah ve beyaz renk alternatifleri ile 24 inç ve 27 inç seçenekleri, ofis ve ev ortamları için esnek alternatifler sunar. PRO MAX 24/27 modelleri, dahili AMD Radeon™ 780M grafik yongasına sahip AMD Ryzen™ 7 H 255 işlemcisi ile akıcı ve güvenilir bir performans sunuyor.

120 Hz yüksek tazeleme hızı ve 10 noktalı dokunmatik ekran, kesintisiz çoklu görev deneyimi sağlamayı hedefler. Cihazlar, hızlı kurulum için alet gerektirmeyen bir tasarıma, net görüntü ve gizlilik sunan 5 MP açılır gömülü web kamerasına ve dört yönlü ayarlanabilir bir kaideye (eğme, yükseklik, eksen etrafında döndürme, sağa-sola döndürme) sahiptir.

PRO MAX beyaz ekosistemi: Tam entegrasyon için tasarlandı

Kendi sistemlerini toplarken minimalist estetiği tercih eden kullanıcılar için PRO MAX serisi, anakart, güç kaynağı, kasa ve sıvı soğutucudan oluşan beyaz renkli bileşenler sunuyor.

Anakart: PRO MAX X870E-A WIFI

PRO MAX X870E-A WIFI anakart, Lightning Gen 5 arayüzüne ek olarak çift 5G ve 2.5G LAN, tam hızlı WiFi 7 ve USB 40Gb/s Ultra Connect bağlantılarına sahiptir. 64MB BIOS ROM belleği, gelecek nesil AMD CPU’lar ile uyumluluğu destekler. Gümüş-beyaz renkli heatsink tasarımı ve desenleri estetik bir görünüm sağlar.

Güç kaynağı: PRO MAX 1000PL

PRO MAX 1000PL güç kaynağı, yüksek performanslı güç iletimini modern bir tasarımla birleştiriyor. Çift renkli 12V-2×6 konektörü ve 80 PLUS Platinum sertifikası ile EUE ErP Lot 3 şartnamesinde belirtilen gereksinimleri karşılamak üzere üretildi.

Kasa: PRO MAX 030

PRO MAX 030, hem ATX hem de Micro-ATX anakartlara uyum sağlayacak çok yönlü bir kasa olarak sunuldu. 360 mm’ye kadar AIO sıvı soğutucu desteği ve ön panelde bir adet USB 20Gbps Type-C portu bulunur.

Dairesel ızgara tasarımı, hava akışını ve ısı dağılımını optimize etmeyi amaçlar. Ön paneldeki “P” logosu mıknatıslı bir yapıya sahiptir ve kullanıcı tarafından yeri değiştirilebilir.

Sıvı soğutucu: PRO MAX M15 360

PRO MAX M15 360 sıvı soğutucu, beyaz tonları ile Intel ve AMD platformlarına uyumluluk sunar. Güçlü 360mm radyatörü, kavisli kenarlara sahip pompası ve gerçek zamanlı sistem bilgisi sunan Digi-Display ekranı ile soğutma teknolojilerini kontrol imkanı ile birleştirir.

Tüm ürünlerdeki zarif ve kavisli kenarlar, serinin estetiğini vurgular ve görsel bir bütünlük sağlar. Beyaz renk teması sayesinde PRO MAX bilgisayarlar, stüdyo, ofis ve modern yaşam alanları gibi çeşitli çalışma ortamlarına uyum sağlamayı hedefler. PRO MAX serisi, performansı estetikle birleştirerek iş veya oyun ortamına katkıda bulunmayı amaçlar.

Daha fazla bilgi için MSI resmi web sitesi ve sosyal medya platformları ziyaret edilebilir.