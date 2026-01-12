MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z mühendislik başarısı olarak sahneye çıktı

Yedi yıllık bir sessizliğin ardından efsane her zamankinden daha güçlü olarak geri döndü. MSI ekran kartları tarihinde en güçlü, en titizlikle üretilmiş ve teknolojik olarak en gelişmiş amiral gemisi GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z, taviz vermeyen bir mühendisliğin gururu ile sergilendi.

Uç noktada hızaşırtma için üretilen ve sıvı soğutma tasarımında yepyeni bir seviyeye ulaşan bu ürün, gelecek nesil yüksek basınçlı pompa, tamamen kapatan soğutma plakası ve MSI özel Lightning Fan termal mimarisi ile tanıtılıyor. Karbon-fiber öğeler ve gelecek nesil kontrol yazılımı ile performansta mükemmeliyetçiliğin sembolü oluyor.

NVIDIA Blackwell mimarisinin gücünü arkasına alan GeForce RTX 50 serisi GPU’lar, oyuncu ve tasarımcılara oyunun kurallarını değiştiren yetenekler sunuyor. Üstün bir AI gücüne sahip seri, yepyeni deneyimler ve üst seviye görsel gerçekliğin üretilmesine olanak tanırken NVIDIA DLSS 4 ile performansı katlanıyor.

GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z, dünyada ilk kez bir ekran kartında kullanılan 8 inç görüntü paneli üzerinden animasyonlar, grafikler ve sistem değerlerini görüntülemeyi mümkün kılıyor. Karbon fiber zenginleştirilmiş backplate tasarımı ve numaralandırılmış kimlik plakası, onu nadir bir koleksiyon parçası haline getiriyor.

Mühendisliğin sanata dönüştüğü soğutma ekosistemi

Dış iskeletin altında yer alan tamamen evrimleşmiş sıvı soğutma sistemi, GPU, MOSFET’ler ve VRAM üzerini tamamen kapatan bir plakaya sahiptir. Hibrit radyatör tasarımı maksimum termal verimlilik sağlarken, özel Lightning Fan sıradışı bir hava üfleme yeteneği ve düşük akustik profil sunmaktadır.

Merkezinde profesyonel hızaşırtma için tasarlanan bir güç mimarisi barındıran kart, 3 oz. bakır katman ile güçlendirilmiş devre kartına sahiptir. DUAL BIOS sayesinde ileri hızaşırtma profillerine hızlı erişim sunan MSI ürünü, Lightning Hub ile web tabanlı bir arayüz üzerinden özelleştirme imkanı sağlamaktadır.

Lightning Overdrive mobil uygulaması, her cihazdan kontrol edilebilen gerçek zamanlı takip ve hızaşırtma yetenekleri kazandırarak kullanıcılara özgürlük sunuyor. MSI tarafından hızaşırtma için özel olarak tasarlanan bu kart, 17 hızaşırtma benchmark testinde birinci sıraya yerleşerek rekorlara imza attı.

Performans listelerinde zirveye yerleşen benchmark sonuçları

Aşağıdaki skorlar MSI donanım mühendisliğinin başarısını kanıtlamaktadır:

Geekbench5: 683433 (HWBOT)

3DMark Solar Bay: 311387 (HWBOT)

3DMark Solar Bay Extreme: 66977 (HWBOT)

GPUPI v3.3 – 32B: 38 sn 102 ms (HWBOT)

3Dmark Time Spy: 53207 (3Dmark)

3Dmark Fire Strike: 90797 (3Dmark)

3Dmark Fire Strike Extreme: 68039 (3Dmark)

3Dmark Fire Strike Ultra: 41566 (3Dmark)

3Dmark Fire Strike Physics: 77879 (3Dmark)

GPUPI – 1B: 0 sn 730 ms (HWBOT)

GPUPI – 32B: 41 sn 110 ms (HWBOT)

3DMark Port Royal: 49812 (HWBOT)

3DMark Speed Way: 18619 (HWBOT)

Geekbench6: 513272 (HWBOT)

3DMark Wild Life Extreme: 139907 (HWBOT)

Dünya çapında yalnızca 1300 adet üretilecek olan bu özel seri, her biri kendi özel seri numarasına sahip olarak satışa sunulacak. MSI markasının GPU mühendisliğindeki bu yeni dönemi temsil eden ürünü, CES 2026’da tüm performans ve tasarım yeniliklerini teknoloji dünyasıyla paylaşacak.