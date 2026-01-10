MSI Cubi NUC AI+ 3MG, CES 2026’da Duyuruldu

MSI, CES 2026 etkinliğinde yeni Cubi NUC AI+ 3MG modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. 0.5 litrelik hacmiyle dikkat çeken bu ultra-kompakt Copilot+ PC, güçlü yapay zeka hızlandırması, gelişmiş bağlantı özellikleri ve yüksek enerji verimliliği sunuyor. Cihaz, en yeni Intel® Core™ Ultra (Series 3) işlemci ile güçlendirilerek modern çalışma süreçleri ve uç yapay zeka ortamları için yeni nesil yapay zeka hesaplama performansı vadediyor.

MSI Sistem ve Görüntü Ürünleri Müdürü James Yeh, Cubi NUC AI+ 3MG’nin, MSI’ın mümkün olan en ufak boyutta gelişmiş yapay zeka çözümleri sunma vizyonunun bir ürünü olduğunu belirtti. Yeh, Intel ile yapılan işbirliği sonucunda kullanıcılara gelişmiş performans, çeşitli bağlantı seçenekleri ve sürdürülebilir bir tasarım sunarak modern çalışma ortamlarının ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir çözüm geliştirme fırsatı bulunduğunu ifade etti.

Intel PC Segmenti İstemci Bilgi İşlem Grubu Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı David Feng ise, Intel Core Ultra işlemcilerin verimlilik ve yapay zeka hızlandırma yeteneklerinin, MSI’ın kompakt mühendisliği ve güçlü bağlantı özellikleriyle birleştiği Cubi NUC AI+ 3MG’nin, modern şirketlerin iş yükleri ve yapay zeka destekli deneyimler için performans sağladığını dile getirdi.

Gelişmiş Bağlantı ve Güvenlik

Ultra küçük boyutuna rağmen Cubi NUC AI+ 3MG, çift Thunderbolt 4 portu üzerinden aynı anda 4 adede kadar monitöre bağlanma imkanı sunarak gelişmiş çoklu görev deneyimlerini, dijital yönlendirme ve bilgi panoları gibi çözümleri destekliyor. Ayrıca, çift 2.5G Ethernet portu ile kurumsal ve ticari uygulamalar için yüksek bant genişliğine sahip güvenli ağ bağlantısı sağlıyor.

Cihaz, kolaylık ve güvenlik odaklı tasarımıyla öne çıkıyor. Güç düğmesi üzerinde yer alan parmak izi okuyucu sayesinde gelişmiş güvenlik ve hızlı yetkilendirme imkanı sunuyor. Alet gerektirmeyen tasarımı, kasa içindeki bileşenlere kolayca ulaşmayı sağlarken, kablo düzenleyici sayesinde iç karmaşıklığı ve kabloların yanlışlıkla yuvalarından çıkmasını engelliyor. Bu özellikleriyle kiosklar, küçük çalışma alanları ve dikey kurulumlar için ideal bir çözüm olarak konumlandırılıyor.

Sürdürülebilirlik ve Geleceğe Hazırlık

MSI’ın sürdürülebilirliğe olan bağlılığının bir yansıması olarak Cubi NUC AI+ 3MG, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemelerden üretildi ve FSC sertifikalı ambalaja sahip. Bu tasarım, ürünün doğal çevre üzerindeki etkisini azaltırken dayanıklı ve estetik bir yapı sunuyor.

Gelişmiş yapay zeka işlemleri, çoklu monitör desteği, kurumsal sınıf güvenlik ve çevreye duyarlı üretimi ile Cubi NUC AI+ 3MG, kompakt ticari PC’lerde yeni bir standart tanımlıyor. Ürün, MSI’ın CES standında sergilenecek.

Cubi NUC AI+ 3MG Serisi Masaüstü PC Teknik Özellikleri

İşletim sistemi

Windows 11 Home (MSI, ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önermektedir.)

İşlemci

Intel® Core™ Ultra 9 386H işlemci

Intel® Core™ Ultra 7 355 işlemci

Intel® Core™ Ultra 5 322 işlemci

Yongaseti

Intel® SoC

Depolama

1x M.2 2280 SSD (NVMe PCIe)

Bellek

2x DDR5 SO-DIMM yuvası, 32GB’a kadar destek

Grafikler

Intel® Grafikleri

Güvenlik

dTPM Desteği & Kensington Kilidi

LAN

2x Intel® I226V (2.5G)

Kablosuz LAN

Intel® Wi-Fi 7 BE213 / Intel® Wi-Fi 7 BE200 / Intel® WiFi 6E AX211

Bluetooth

6.0 (BE213 için) / 5.4 (BE200 için) / 5.3 (AX211 için)

G/Ç (Ön)

1x USB 10Gb Type C

1x USB 10Gb Type A

1x USB 2.0 Type A

1x Güç düğmesi (parmak izi sensörlü)

G/Ç (Arka)

2x Thunderbolt 4 (DP 2.1 alt (maks. 4K@60Hz) / PD-out (maks.15W) / Bir port üzerinde PD-in (maks.98W))

2x RJ45 (2.5G)

2x HDMI™ çıkışı (4K @60Hz, HDMI™ 2.1 / Bir HDMI üzerinde MSI Power Link desteği)

1x DC adaptör girişi

G/Ç (Yan)

1x Kensington Kilidi

1x Harici güç düğmesi konektörü

AC Adaptörü

120 W

Hacim

0.51 Litre

Boyutlar (GXDXY)

119.60 x 115.20 x 37.50 mm (4.71 x 4.54 x 1.48 inç)

VESA Montaj Desteği

75 x 75 mm ve 100 x 100 mm desteği

Intel, Intel logosu ve diğer Intel işaretleri Intel Corporation şirketi veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır.

