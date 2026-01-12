MSI, Ocak 2026’da düzenlenen CES 2026 fuarında profesyonellere ve PC meraklılarına yönelik hazırladığı yeni donanım ekosistemini tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında anakartlar, güç kaynakları, kasalar ve soğutma sistemleri yer alıyor.

MSI yeni AMD MAX serisi anakartlar ile performansı artırıyor

MSI en yeni AMD MAX serisi anakartlarını CES fuarında görücüye çıkarıyor. X870(E) ve B850 yongasetlerine sahip bu anakartlar çok geniş yelpazede performans ihtiyaçlarına cevap verecek.

Her MAX modelinde hassas frekans ayarları için asenkron BCLK denetimine olanak tanıyan ve desteklenen kullanım senaryolarında %15’e kadar performans artışı sunan dahili OC Engine mevcut.

MSI tarafından geliştirilen EZ DIY yaklaşımı ile tümleşik Direct OC Jumper sayesinde gerçek zamanlı BCLK ayarlamalarını doğrudan işletim sistemi içinden gerçekleştirmek mümkün hale geliyor.

Yeni BCLK Booster tek tıklamayla hızaşırtma kolaylığı sunarken, tüm MAX anakartlar 64MB BIOS yongası ile yenilendi. Bu sayede gelecek nesil işlemciler için daha yüksek ROM kapasitesi elde edildi.

MEG X870E UNIFY-X MAX ile rekorlar kırmaya hazır olun

Uç noktada hızaşırtma odaklı MEG X870E UNIFY-X MAX, MSI OC Engine teknolojisini adanmış 2-DIMM yerleşimi ile birleştirerek rekor seviyede CPU ve DDR5 bellek performansı sunuyor.

Siyah-gümüş renklerde “X” motifli bir heatsink ile gelen tasarım, Doğrudan Temaslı Çapraz HeatPipe yapısını 9W/mK termal yastıklar ve çift taraflı EZ M.2 Shield Frozr II ile birleştiriyor.

Yalnızca UNIFY-X Serisine özel olan Tuning Controller, kullanıcıların hızaşırtma değerlerini tek bir dokunuşla ayarlamasına ve CMOS verilerini sıfırlamasına olanak tanıyan kolay bir denetim sunuyor.

MAG B850 MAX serisi her ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor

MSI yeni B850 MAX serisinde MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II, micro-ATX formundaki MAG B850M MORTAR MAX WIFI ve beyaz tasarımlı MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI modellerini tanıttı.

Modellerde entegre Wi-Fi 7 ve 5G LAN ile hızlı ağ erişimi sağlanırken, EZ PCIe Release ve EZ M.2 Clip II gibi özellikler sistem toplama sürecini alet gerektirmeden hızlandırıyor.

Dünyanın ilk 4-Rank CUDIMM bellek desteği

Intel platformu tarafında MSI ArGe ekibi, dünyada ilk kez 4-Rank mimarisine sahip CUDIMM bellek modüllerini destekleyen bir anakart sundu. Bu mimari 256GB kapasiteye olanak tanıyor.

Intel yongalı MSI anakart üzerinde doğrulanan bu bellekler, 10,000 MT/s üzerinde frekanslarda burn-in testlerini başarıyla geçerek ekstrem hızaşırtma tutkunları için performansını kanıtladı.

GPU Safeguard+ ile güvenilir güç çözümleri

Tayvan merkezli teknoloji devi, özel GPU Safeguard+ teknolojisine sahip yeni CES 2026 güç kaynağı serisini tanıtarak donanım güvenliği ve performans standartlarını yeniden tanımlıyor.

Bu teknoloji 12V-2×6 konnektörünün korunmasını sağlayarak, anormal akım durumlarında MSI Center üzerinden uyarı penceresi ve güç kaynağı üzerindeki hoparlörden sesli uyarı veriyor.

MPG Ai1600TS PCIE5 ve MPG Ai1300TS PCIE5 modelleri Titanyum sınıfı verimlilik sunarken, %100 Japon üretimi 105 derece kapasitörler ve sessiz akustik profil ile donatıldı.

MAG A1200PLS PCIE5 ve MAG A1000PLS PCIE5 modelleri ise Platinum sınıfı verimlilik, 135mm FDB fan ve Fan Safeguard teknolojisi ile sistem kararlılığını en üst düzeye çıkarıyor.

MEG MAESTRO 900R ve gelişmiş soğutma çözümleri

MEG MAESTRO 900R kasa, 3 kenarda cam panelleri ve dönebilen anakart tepsisi ile panoramik bir yapı sunuyor. Bu kasa üst sınıf donanımları sergilemek isteyenler için tasarlandı.

Soğutma tarafında MEG CORELIQUID E15 360, 6.67 inç 2K kavisli OLED ekranı ile dikkat çekiyor. TriFlow Reversal fan tasarımı ve EZ Conn arayüzü ile üstün ısı giderimi sağlıyor.

Hava soğutma tarafında ise MPG COREFROZR AP15 ve AP17 modelleri tanıtıldı. AP17 modeli 6 inç LCD ekranı ve 8 adet heatpipe yapısı ile amiral gemisi performansı sunuyor.

Son olarak içerik üreticileri için DigiME adlı VTuber yazılım platformu duyuruldu. Bu platform, MIA akıllı sesli asistanı ve Voicemod entegrasyonu ile sanal yayıncılığı kolaylaştırıyor.