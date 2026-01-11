MSI, CES 2026 kapsamında yeni Intel Core Ultra 3 işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX grafikleri ile donatılan Prestige, Raider, Stealth ve Crosshair serisi laptoplarını tanıttı. Yepyeni tasarımlar ve yapay zeka performansı ile öne çıkan bu cihazlar profesyonel ve oyun deneyimini yeniden tanımlamayı hedefliyor.

MSI CES 2026 fuarında iş ve oyun dünyası için geliştirdiği yeni modellerini sundu

Oyun, içerik üretimi, iş ve üretkenlik odaklı laptoplarda dünya lideri MSI, yepyeni dizüstü ürünlerini CES 2026’da görücüye çıkarıyor. Performans kadar tasarıma da önem veren modern profesyoneller için tamamen yenilenen bir dizayna sahip Prestige serisi, taptaze bir tasarım dili ile geliyor.

Daha akıcı, kavisli çerçevesi ve rafine işçiliği birinci sınıf kalitesini öne çıkarırken en yeni Intel Core Ultra Series 3 işlemcinin üstün performansını zarif ve hafif bir yapı ile birleştirerek modern iş bilgisayarı deneyimini yeniden tanımlıyor.

MSI Notebook birimi Genel Müdürü ve Genel Başkan Yardımcısı Eric Kuo, “Yeni dizaynı ile Prestige serisi yenilenen tasarım dili, akıcı konturları ve üstün işçiliği ile MSI’ın iş ve üretkenlik segmentinde yenilikçiliğe olan bağlılığının altını çiziyor” dedi.

Kuo açıklamasına şöyle devam etti: “Action Touchpad ve MSI Nano Pen gibi benzersiz özellikleri ile profesyonellere gittikleri her yerde hem daha fazla üretkenlik, hem de daha fazla kontrol sunuyoruz.”

Intel İstemci Bilişim Grubu Genel Müdürü Jim Johnson ise “Intel ve MSI, son kullanıcıya en son yenilikleri ve gerçek deneyimleri sunmaya devam edecek,” yorumunu yaptı.

Johnson ayrıca, “En son Intel Core Ultra Series 3 işlemcilere sahip yeni Prestige serisinin sıradışı performansı ve benzersiz batarya süresi, onu iş ve üretkenlik için mükemmel bir laptop haline getiriyor” dedi.

MSI ayrıca gelecek nesil oyun laptoplarını da CES 2026’da tanıtıyor: Raider, Stealth ve Crosshair serileri yepyeni kasa, geliştirilmiş termal özellikler ve G/Ç yapıları ile baştan sona yeniden düşünüldü.

Yepyeni Prestige serisi özellikleri

MSI, üstün performans, taşınabilirlik ve şık bir tasarım arayan profesyoneller için geliştirdiği premium kaliteye sahip yepyeni Prestige 14 ve Prestige 16 İş ve Üretkenlik laptoplarını CES 2026’da gururla tanıttı.

Önceki nesillere göre daha ince olan yeni Prestige modelleri, daha akıcı ve modern bir silüete sahip; ayrıca dikkat çekici derecede zarif ve premium bir his için tamamen aluminyum malzemeden üretildi.

En yeni Intel Core Ultra Series 3 işlemciler ile donatılan Prestige serisi, yeni nesil grafikler ve AI ile kesintisiz bir performans sunuyor. 81Wh bataryası ile 30 saatin üzerinde 1080p video oynatma süresi sağlıyor.

Raider 16 Max HX ve Raider 16 HX gücü

Oyun performansında sınırları zorlayan Raider 16 Max HX ile dünyada ilk kez bir oyuncu laptopu toplamda 300W kadar büyük bir sistem gücü sunabiliyor. Bu model NVIDIA GeForce RTX 5090 veya 5080 grafik işlemcisiyle geliyor.

Tam yük altında RTX 5090 grafik işlemcisine 175W güç iletirken aynı anda Intel Core Ultra 200HX işlemcisine 125W güç taşıyabiliyor. Bu özellikleri ile Raider 16 Max HX, şu anda gezegenin en güçlü oyuncu laptopu ünvanını taşıyor.

Stealth 16 AI + ve Crosshair modelleri

Sadece 16,6 mm incelik ve 2 kg’ın altında ağırlığıyla CES Yenilikçilik Ödülü sahibi olan Stealth 16 AI+ modeli, profesyonelliği ve performansı yansıtan, tamamen aluminyumdan üretilmiş koyu gri renkte çarpıcı bir kasa ile geliyor.

Yepyeni Crosshair serisi ise en yeni Intel Core Ultra 200HX işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 50 serisi GPU’larla güçlendirildi. MSI’ın özel Cooler Boost soğutma çözümü sayesinde toplamda 200W’a kadar sistem gücü sunuyor.

Claw 8 AI+ Glacier Blue edition

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, yeni buz mavisi renk teması ve katmanlı buz tonlarını barındıran kavisli kasasında e-spor estetiği ve canlı oyuncu ruhunu harmanlayan görsel bir derinliğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Intel Core Ultra 200V işlemcisi ve Arc Xe2 grafikleri ile donatılan bu özel sürüm model, avuç içi oyun konsolu performansında tavizsiz bir liderliğe sahip olarak CES 2026 fuarında sergileniyor.