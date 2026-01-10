MSI, Ocak 2026 itibarıyla uç yapay zeka (Edge AI) hesaplamaları için tasarlanan yeni AI Edge serisi ürün ailesini duyurdu. Bu serinin ilk üyesi olan AI Edge masaüstü modeli, mühendislere ve tasarımcılara maksimum yapay zeka performansı ve veri güvenliği için cihaz üzerinde çalışan yeni nesil AI iş yükleri sunmayı hedefliyor.

AI Edge: Kompakt tasarım, yüksek performans

AI Edge masaüstü modeli, 4 litrelik kompakt bir hacme sahip. Bu PC, uç yapay zeka hesaplamaları için AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 işlemciyi kullanıyor.

Ryzen AI Max+ platformu ve performansı

MSI AI Edge, gelişmiş AMD Ryzen™ AI Max+ 300 serisi işlemciye sahip olup amiral gemisi AMD Ryzen™ AI Max+ 395 modeliyle geliyor. Bu platform, toplamda 126 AI TOPS performansı sunabiliyor. Sistem, 96GB değişken grafik belleği, 40 CU RDNA™ 3.5 grafikleri ve en yeni XDNA 2 NPU mimarisi sayesinde AI hızlandırmada 50 TOPS’a ulaşabiliyor. AMD Ryzen™ AI Max+ Serisi, Geniş Dil Modellerine (LLM) erişimi olan kullanıcılara destek sağlıyor.

Bileşik bellek ile büyük ölçekli modeller

AI Edge masaüstü PC’nin bellek konfigürasyonu, VRAM darboğazlarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Sistem, 128GB’a kadar LPDDR5X 8000 dahili Bileşik Bellek ile düşük gecikmeli hız sunuyor. Bu yüksek hızlı belleğin 96GB’a kadar olan kısmı dinamik olarak GPU’ya atanabiliyor.

Bu kapasite sayesinde AI Edge, büyük ölçekli model çıkarımlarını gerçekleştirebiliyor ve 120 milyar parametreye kadar olan LLM’lerde 15 TPS hızda token çıktısı verebiliyor. Bu, gelişmiş AI uygulamalarının kullanıcının makinesinde yüksek performans ve veri güvenliği ile çalışmasına olanak tanıyor.

İş akışları ve kullanım esnekliği

Günlük kullanım için tasarlanan AI Edge masaüstü, Windows veya Linux üzerinde çalışabilme esnekliği sunarak kullanıcılara işletim sistemi tercihi imkanı veriyor. AI çıkarım görevlerinin yanı sıra, bu sistem GeForce RTX 4060 sınıfı bir deneyim sayesinde oyun performansı da sağlıyor.

Tüm bu özellikler, yerleşik güç kaynağına sahip ultra kompakt 4 litrelik bir kasa içinde sunuluyor. Uzun süreli AI ve oyun seanslarında performansı sürdürülebilir kılmak için MSI’ın Glacier Armor termal çözümü kullanılıyor. Önemli bileşenlerin gelişmiş soğutma blokları ile desteklenmesi, ısı giderimini daha verimli hale getirerek yoğun iş yüklerinde uzun süreli sistem kararlılığına katkıda bulunuyor.

Ek olarak, bu sistem üretkenlik odaklı güçlü bir yerel AI uygulaması ile geliyor. Bu yazılım, toplantı notları oluşturma veya zihin haritaları üretme gibi görevleri cihazın yerel işlem kaynaklarını kullanarak ve veri güvenliğini koruyarak yerine getirebiliyor. Yazılım, gelişmiş RAG (Almayla Arttırılmış Üretim) teknolojisi sayesinde kullanıcılara yerel veri setlerinde sorgulama yaparak bağlamsal doğruluk ve veriye dayalı çıktı alma olanağı sağlıyor. Örneğin, kullanıcılar hassas kişisel verilerinin cihazdan çıkmasına gerek kalmadan kişisel finansal verilerini analiz edebilir ve varlıklarını yönetebilirler.