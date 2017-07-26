Motorola Moto Z2 Force Tanıtıldı!

Motorola’nın merakla beklenen yeni telefonu Moto Z2 Force hakkında tüm bilgiler ortaya çıktı.

Beklendiği gibi dün #hellomotoworld hastagli etkinlik ile New York‘ta tanıtılan Motorla‘nın yeni telefonu Moto Z2 Force böylece bütün özelliklerini ve fiyatını resmi olarak duyurmuş oldu. Oldukça ince metal bir şaseye sahip olan telefon en kalın noktasında 6.1 mm. Bunun yanında 5.5 inç ShatterProof kırılmaz ekrana sahip Moto Z2 Force bir de ekranın kırılması, çatlaması ve yeni lens takmak için 4 yıl garanti veriyor.

İçerisinde Snapdragon 835 işlemci yongası bulunan telefon 4 ve 6 GB bellek seçeneği ve 64 GB genişletilebilir depolama alanı ile geliyor. Pil gücü ise 2730 mAh. Arkasında biri siyah beyaz diğeri renkli iki adet 12 MP kamera bulunan cihazın 16 pinlik Moto Mods aksesuarları için girişi de bu tarafın altında yer alıyor.

10 Ağustos‘ta ABD’de satışa çıkacak olan Moto Z2 Force’un fiyatı ise 799 dolar.

Moto Z2 Force özellikleri:

5.5-inç (1440 x 2560) Quad HD AMOLED POLED ShatterShield, shatterproof ekran

2.45GHz Sekiz Çekirdek Qualcomm Snapdragon 835 Mobile Platform ve Adreno 540 GPU

4GB RAM, 64GB depolama, 2TB’a kadar yükseltme imkanı

Android 7.1.1 (Nougat)

Tek / Çift SIM

Sony IMX386 sensörlü, ƒ/2.0 diyafram aralığına sahip, 12MP çift LED flaşlı çift arka kamera (monochrome + renkli)

5MP çift LED’li ön kamera

Parmak izi okuyucusu

Turbo Charging özellikli 2730mAh pil

Telefonun yanında cihazın aksesuarı olan Moto Mods’lardan 360 Camera Moto Mod da tanıtıldı. Motorola Moto Z2 Force’un kamerasını daha etkili kullanmanızı sağlayacak bu aksesuar Moto Mods’u destekleyen tüm telefonlarda kullanılabilecek.

360 Camera Moto Mod ile 3D sesli 360 derece 4K video çekebileceksiniz. Videoyu dilerseniz canlı yayımlayabilecek dilerseniz telefon üzerinden düzenleyebileceksiniz. Telefonla aynı tarih olan 10 Ağustos’ta satışa çıkacak 360 Camera Moto Mod ise 300 dolar gibi fahiş bir fiyata satılacak.