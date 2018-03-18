Motorola Moto 360 Kamera İncelemesi

Lenovo tarafından sunulan yeni Moto Mod’lar arasında performansıyla öne çıkan Moto 360 Kamera, yüksek çözünürlüklü çevresel video çekebiliyor. Doğrudan YouTube veya Facebook’a yüklenebiliyor veya gerekli yazılımlara sahipseniz düzenlenebiliyor.

Gücünü doğrudan arkasına eklendiği akıllı Moto Z ailesinden alan Moto 360 Kamera doğrudan akıllı telefonunuza bağlanıyor ve çekilen fotoğraf ve videoları orada depoluyor.

Moto 360 Kamera İncelemesi

Motorola’nın Moto Z serisine özel olarak geliştirilmiş Moto Mod ailesinin mensubu olan Moto 360 kamera ile Üsküdar sahilinde Aydoğan’ın yaptığı örnek çekim ile karşınızdayız.

Moto 360 Kamera Örnek Video (360 Derece/VR)