Motorola Yıllar Sonra İlk Kez Android Tablet Çıkarmaya Hazırlanıyor

Motorola son tabletini çıkaralı neredeyse 5 yıldan uzun bir süre oldu ve şirket görünen o ki bu alanda şansını bir kez daha deneyecek.

Motorola’nın 9 ya da 10 inç büyüklüğünde ve birinci kalite havaya sahip tableti henüz geliştirme aşamasında. Tabletin bir ekran görüntüsü internette kanıt olarak yayınlandı. Paylaşılan görselde çok fazla bir detay yer almıyor. Görselde cihazın Lenovo’nun Yoga Book modelinde olduğu gibi bir multitasking özelliği olacağı yer alıyor.

Bu özellik “productivity mode” olarak yer alıyor. Kullanıcılar bu modda uygulamaları yan yana bir şekilde çalıştırabiliyor. Bu sayede iki uygulama aynı ekranda yer alıyor. Markanın bunca yıl aradan sonra tekrardan tablet pazarına dönüşü büyük bir sürpriz oldu.

Tablet pazarı çok iyi giden bir alan değil. Özellikle Android işletim sistemine sahip tabletlerin durumu ortada. Apple geçtiğimiz ay 329$’dan iPad piyasaya sundu ve bu diğer üreticileri daha da zora soktu.