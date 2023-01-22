Birkaç haftadır Motorola’nın yeni serisi üzerinde çalıştığı raporlanıyor. Bugün geldiğimiz noktada Moto G23 hakkında elimizde birçok bilgi ve akıllı telefonun görüntüleri mevcut. Görseller sayesinde akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı.

Ön tarafta bizleri kalın çerçevelere sahip bir ekran karşılıyor. Ön kameranın da biraz büyük gözüktüğünü söylemek çokta yanlış olmaz. Cihaz yuvarlatılmış köşelere ve keskin kenarlara sahip. Bu yönüyle Redmi Note 11 Pro‘yu andırıyor. Arkada ise sol üst köşeye konumlandırılmış üçlü bir kamera bölümü yer alıyor. Moto G23 üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Bunlar; mavi, gri ve beyaz olacak.

Moto G23 hakkında birçok sızıntı mevcut. Sızıntılara göre akıllı telefon 6.5 inç büyüklükte IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 720p (HD+) çözünürlüğe sahip ve 90hz ekran yenileme hızını destekliyor.

Moto G23 kaputun altında MediaTek Helio G85 yonga setine sahip. Bu yonga setini daha önce Redmi 10 2022’de görmüştük. MediaTek Helio G85 yonga seti gücünü 30W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Moto G23 üçlü bir arka kamera kurulumu ile beraber geliyor. Bu arka kamera kurulumundaki ana kamera 50 MP çözünürlükte. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir kamera bulunuyor.

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Moto G23’ün ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belirsiz. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Takipte kalın.