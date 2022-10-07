Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi Motorola, ilk olarak Hindistan’da olmak üzere Moto E32 isimli yeni cihazını duyurdu. Karıştırmaları önlemek için, bu cihaz Mayıs ayında piyasaya sürülen Unisoc T606 destekli E32’den farklı bir cihaz. Küresel pazarla beraber ülkemize de gelebilecek yeni telefonu hep beraber inceleyelim.

İşte Yeni Moto E32 Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Moto E32, 720 x 1.600 piksel HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç IPS LCD panele sahip. Cihaz, Android 12 tabanlı Motorola My UX ile birlikte geliyor. Android 13 yükseltmesini alacağına dair bir garanti olmasa da şirket, iki yıllık güvenlik güncellemesi sağlanacağını onayladı. Güvenlik güncellemesi ile beraber cihazın işletim sistemi güncellemesi alması da muhtemel.

Helio G37 işlemci, Moto E32’nin gücünden sorumlu. İşlemcinin yanı sıra 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da telefonun diğer özelliklerinden. Pil noktasında ise kullanıcıları 10W şarjı destekleyen 5.000mAh pil karşılıyor.

Moto E32, 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü içeren çift kameradan oluşan bir arka modüle sahip. Selfieler için ön tarafında ise 8MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Ön ve arka kameralar 30 fps Full HD video kaydını destekliyor. Telefon, yüz tanıma kilidi, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, microSD kart yuvası, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses jakı ve IP52 derecelendirmesi gibi başka özelliklere de ev sahipliği yapıyor.

Moto E32 Cihazının Fiyatı

E32, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan tek bir modelle geliyor. Şuan cihazın Asya pazarındaki etiket değeri ise yaklaşık 127 ABD doları. Gelişmeler için takipte kalın.

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