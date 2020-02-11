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Mobile World Congress 2020 iptal edilebilir!
Mobile World Congress (MWC) 2020 etkinliğine katılmayacağını açıklayan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Pek çok firmanın katılım sağlamayacağını açıklaması nedeniyle GSMA’nın etkinliği iptal etmesi söz konusu.
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Koronavirüs salgını dünyayı pek çok alanda olumsuz etkiledi. Salgın, özellikle uluslarası etkinliklere katılım ve yolculuk konularında insanların çekingen davranmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde MWC 2020 etkinliğini düzenleyen GSMA, katılımcılarına Koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri arttırdığını ve salgının merkezine yakın bölgelerden katılımcı kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. GSMA’nın yaptığı açıklamalar endişeleri gidermeye yetmedi. Açıklamalar sonrası Xiaomi, Amazon, LG, Nvidia, Sony ve Vivo gibi pek çok marka Mobile World Congress 2020 etkinliğine katılmayacaklarını duyurdu.
Bu gelişmeler sonrasında İspanyol gazete La Vanguardia‘nın haberine göre GSMA, 14 Şubat tarihinde etkinliğin kaderini belirleyecek bir toplantı düzenleyecek. Toplantının ana gündemi etkinliğin iptal edilmesi hakkında olacak.
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Coronavirus, otomotiv endüstrisine küresel çapta etki yaratıyor!
Çin’de ortaya çıkan coronavirus salgınının, otomotiv tedarik zincirinde çıkardığı sorunlarla küresel otomobil pazarını uzun vadeli etkileriyle tehdit ediyor.
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Coronavirus salgınından önce Çin’de, yavaşlayan ekonomi ve elektrikli otomobillere vergi teşviklerinin kalkmasından ötürü otomobil satışları art arda iki yıldır düşüşteydi. Ölümcül virüsün yayılmasından itibaren Çin hükumeti, virüsü kontrol altına almak için birçok büyük fabrikaya önümüzdeki haftaya kadar kapalı kalması şeklinde bir emir yayımladı.
Küresel derecelendirme kuruluşlarından biri olan Standart&Poor’s (S&P) tarafından yapılan açıklamaya göre salgının, Asya’daki otomobil üreticilerinin ilk çeyrekteki üretim kapasitelerini %15 civarında azaltacağını ön görüyor. GM, Nissan, Renault, Honda ve PSA Group gibi virüsün merkez üssü olan Wuhan şehrinde fabrikaları bulunan üreticilerin de bu salgından az da olsa etkilendiğini, Çin’deki otomotiv sektörüne toplamda %9 oranında bir etkide bulunması bekleniyor.
Coronavirus riski altındaki bir diğer marka da Volkswagen
Çin’de Volkswagen(VW)‘e ait olan, otomobil ve parça üreten 24 fabrika bulunuyor. Bu fabrikalar, VW’in küresel üretiminin en az %24’ünü oluşturuyor. Şimdilik, teslimatı önceden planlanmış araçların teslim tarihlerinde değişiklik olmayacağını ve fabrikaların durdurulması emri kalktıktan sonra üretime eskisi gibi devam etmeye hazır beklediklerini açıkladılar.
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Seat Toledo, 2020 Leon çizgileriyle hayal edildi!
Dördüncü nesil Seat Toledo‘nun 6 yıldır devam eden üretimine 2018 yılında son verildi. Üretilen son nesil Toledo, bazı marketlerde halen satışı sürmekte olan Skoda Rapid ile aynı alt yapıyı paylaşıyordu.
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Son günlerde tanıtımı yapılan yeni nesil Leon ile birlikte bazı bağımsız tasarımcılar, yeni nesil Toledo üretilirse nasıl görüneceği hakkında, MQB platformunu ve hatchback kardeşi Leon’un tasarımını bir araya getirerek tasarım fikirlerini ortaya koydu Bu tasarımcılardan biri de XTomi Design oldu. Yeni nesil Leon’un tüm detaylarını büyük ölçüde koruyarak, aracın arkasını biraz daha uzatarak ortaya çıkardığı 4 kapılı sedan çizimini (5 kapılı liftback de olabilir) yayınladı.
2020 Seat Leon’a ait fotoğraflar
Son yıllarda Seat’ın SUV araçlara yaptığı yatırımı göz önünde bulundurursak, yeni nesil Toledo’ya sıra gelmesi biraz uzun sürebilir. Bu yüzden Toledo’yu bekleyenlerin, bir önceki nesline göre daha dinamik görünen, keskin hatları yuvarlak yüzeylerle buluşturan ve eğimli tavan çizgisine sahip Leon ile idare etmesi gerekecek gibi duruyor. Ayrıca yeni Leon’un kokpitinde, sekizinci nesil Golf‘ten birçok iz var. 8 ve 10 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve 10.25 inçlik dijital göstergeler başta olmak üzere bir çok yeni teknolojiyi barındırıyor. Sesle kontrol ve akıllı telefon entegrasyonuna da sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim.
XTomi Design’ın diğer çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz.
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2021 Volvo V90 Cross Country hafif kamuflajla görüntülendi!
Volvo‘nun S90 ve V90 model aileleri üzerindeki çalışmaları hala devam ediyor. Casus fotoğrafçılara yakalanan hafif kamuflajlı V90 Cross Country üzerinde çok büyük değişiklikler olmayacak gibi görünüyor. Fakat bu araçların henüz prototip olduğunu ve şu an satışta olan model gibi gözükecek şekilde kamuflaj yapılmış olma ihtimalini de göz önünde bulundurmakta fayda var.
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İsveçli üreticinin öncelikle, tasarım anlamında nispeten eskimiş olan aracının görüntüsünde değişiklik yapması bekleniyor. Buradaki habere göre ön ve arka farlarda değişikler olacağı görünüyordu. Ayrıca yeni tamponlar, jant opsiyonları ve renk seçenekleriyle karşımıza çıkması beklenen S90 ve V90 model ailelerinin kabininde ise yeni bir bilgi-eğlence sisteminin yer alması bekleniyor. Ayrıca bu bilgi-eğlence sisteminin araç için OTA güncellemeleri yapabileceğini, Android işletim sistemine sahip olacağı ve Google Asistan destekleyeceği söyleniyor.
Volvo, otomotiv sektörüne hız konusunda kural getiriyor
S90 ve V90 model ailelerinde sürüş destek sistemlerinde de yeniliğe gidilmesi bekleniyor. Fakat en dikkat çeken yenilik ise bu yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak olan ve ilk defa S90-V90 ailelerinde karşımıza çıkacak olan 180 km/s şeklinde sınırlandırılmış hız limiti olacak.
Motor seçenekleri olarak karşımıza dizel ve benzinli ünitelerin yanında plug-in hibrit sisteme sahip bir içten yanmalı motor seçeneğinin gelmesi bekleniyor. Dört tekerlekten çekiş opsiyonlarının da S90-V90 ailelerinde olacağı söylenenler arasında.
Yakın zamanda kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı‘nda görcüye çıkması beklenen V90 Cross Country’nin doğrudan rakipleri Audi A6 Allroad, Mercedes-Benz E-Sınıfı All-Terrain olacak.