Mobile World Congress 2020 iptal edilebilir!

Mobile World Congress (MWC) 2020 etkinliğine katılmayacağını açıklayan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Pek çok firmanın katılım sağlamayacağını açıklaması nedeniyle GSMA’nın etkinliği iptal etmesi söz konusu.

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Koronavirüs salgını dünyayı pek çok alanda olumsuz etkiledi. Salgın, özellikle uluslarası etkinliklere katılım ve yolculuk konularında insanların çekingen davranmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde MWC 2020 etkinliğini düzenleyen GSMA, katılımcılarına Koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri arttırdığını ve salgının merkezine yakın bölgelerden katılımcı kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. GSMA’nın yaptığı açıklamalar endişeleri gidermeye yetmedi. Açıklamalar sonrası Xiaomi, Amazon, LG, Nvidia, Sony ve Vivo gibi pek çok marka Mobile World Congress 2020 etkinliğine katılmayacaklarını duyurdu.

Bu gelişmeler sonrasında İspanyol gazete La Vanguardia‘nın haberine göre GSMA, 14 Şubat tarihinde etkinliğin kaderini belirleyecek bir toplantı düzenleyecek. Toplantının ana gündemi etkinliğin iptal edilmesi hakkında olacak.