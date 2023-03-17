Geçtiğimiz yılın Aralık ayının başında Xiaomi, Mi 10 serisi için MIUI 14 güncellemesini sunacağını doğrulmıştı. Son gelen haberler, Mi 10 serisi için işlerin iyi gittiğini ve yakında güncellemenin dağıtımının başlayacağını gösteriyor!

Üç Model Daha MIUI 14’e Kavuşuyor!

Xiaomi’nin cep telefonu yazılımı departmanının yöneticisi olan Zhang Guoquan, bugün erken saatlerde Weibo’da yaptığı paylaşımla Mi 10 serisi için MIUI 14 güncellemesinin bu hafta içinde hazır olacağını açıkladı.

Şirketin güncellemeyi çok yakında Çin’deki kapalı beta test kullanıcılarına sunmasını bekleyebiliriz. Bir rapora göre, güncellemenin Nisan ayı başlarında genel dağıtıma hazır olması gerekiyor.

Bilmeyenler için, MIUI 14 bu akıllı telefonlar için yapılan üçüncü büyük MIUI güncellemesi. Xiaomi Mi 10 Pro , Mi 10 ve Mi 10 Lite modellerinin her üçü de Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıkış yapmıştı. Mi 10 ve Mi 10 Pro için MIUI 14 güncellemesi Android 13’ü de beraberinde getirecek.

Böylece bu iki cihaz en son Android güncellemelerini de almış olacaklar. Öte yandan, en son MUI güncellemesinin Mi 10 Lite için Android sürümünü yükseltip yükseltmeyeceği bilinmiyor.

Serinin diğer modelleri olan Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro ise daha önceden MIUI 14 güncellemesine kavuşmuştu. Ancak bu cihazlar için yayınlanan MIUI 14 sürümü Android 12 tabanlıydı. Xiaomi cephesi bu modeller için de Android 13 güncellemesi planları yapıyor olabilir.

MIUI 14, amiral gemisi cep telefonlarının en düşük sistem ayak izi ve maksimum uygulama kaldırma ile birlikte, Xiaomi tarafından bir yıldır ince ayar yapılan bir foton motoru da içeriyor. Foton motorunu oluşturan üç teknoloji; akıllı sahne tanıma, kaynak dinamik zamanlama ve kaynak hesaplama motoru, harici programların akıcılığını %88’e kadar artırabilir. Aynı zamanda büyük ölçüde güç tasarrufu sağlıyor.

MIUI 14, önceden yüklenmiş yazılımın rafine edilmesinin yanı sıra, tüm üçüncü-parti önceden yüklenmiş yazılımlara ek olarak silinebilen bazı Xiaomi sistem programlarını da içeriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzda MIUI 14’ü kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!