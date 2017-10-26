Microsoft’un Mixer Uyguluması Artık 21 Farklı Dil Seçeneği Barındırıyor

Twitch’e rakip olan uygulama, Türkçe’de dahil olarak artık 21 farklı dil destekliyor ve gelişimini oyun yayınlarını hedefleyerek sağlamaya çalışacak.

Mixer görevlisi Josh Stein’in dediğine göre, yeni gelen özellik, kullanıcıları tarafından uygulamada şu ana kadar en çok istenilen özellik idi. Ayrıca John Stein, uygulamalarının bir çok ülkede kullanılarak dünya çapında kullanılan bir uygulamaya dönüşmesi ve ardından böyle bir yenilik getirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Beam isimli uygulamayı geçtiğimiz Ağustos ayı yayımlayan Microsft, ardından çok geçmeden uygulama adını değiştirerek Mixer yapmıştı. İsmi değişmesi ile bir çok yeni özellik ile gelen Mixer, dört oyuncunun birden sadece bir sayfa üzerinden yayın yapmasını sağlayan gibi bir çok özellik edindi.

Şu anda varsayılan dili İngilizce olan uygulamanın, dilerseniz dilini değiştirebilirsiniz ayarlarından değiştirebilirsiniz.