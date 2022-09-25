Microsoft’un yaptığı yeni anket, patronların ve çalışanların evden çalışırken üretkenlik konusunda temelde aynı fikirde olmadığını gösteriyor.

Patronlar, evden çalışmanın ofiste çalışmak kadar verimli olup olmadığı konusunda endişeleniyor.

Çalışanların %87’si evden daha verimli çalıştıklarını düşünürken, yöneticilerin %80’i aynı fikirde değil. Ankete, 11 ülkeden 20.000’den fazla personel katıldı.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, işyerlerinin pandemi öncesi çalışma alışkanlıklarına geri dönme ihtimalinin düşük olması nedeniyle bu gerginliğin çözülmesi gerektiğini söyledi.

Nadella, “Üretkenlik paranoyası olarak tanımladığımız şeyi aşmamız gerekiyor. Çünkü elimizdeki tüm veriler, insanların %80’inden fazlasının kendilerini çok üretken hissettiklerini gösteriyor. Yönetimleri ise tersini düşünmekte. Bu, beklentiler ve hissettikleri açısından gerçek bir kopukluk olduğu anlamına geliyor.” dedi.

Uzaktan çalışma zirve yaptı mı?

Hem Nadella hem de LinkedIn’in patronu Ryan Roslansky, işverenlerin belki de tarihteki en büyük çalışma düzenindeki değişimle boğuştuğunu söyledi.

LinkedIn’de ilan edilen tamamen uzaktan işlerin sayısı pandemi sırasında arttı. Ancak Roslansky, verilerin bu tür bir rolün zirveye ulaşmış olabileceğini öne sürdüğünü söyledi.

LinkedIn’de yayınlanan yaklaşık 14 – 15 milyon iş ilanından, bunların yaklaşık %2’sinin pandemi öncesinde uzaktan çalışmayı içerdiğini söyledi. Birkaç ay önce bu %20’ydi ve o zamandan beri bu ay %15’e düştü.

İşgücü kıtlığının olduğu bir zamanda, işverenler personeli işe almak ve elde tutmak için daha çok çalışmak zorunda kalıyor. Nadella’ya göre bu, Microsoft’un kendisini bile içeriyor.

Nadella, “Salgın sırasında Microsoft’a katılan 70.000 kişi vardı. Microsoft’u bir nevi pandeminin merceğinden gördüler. Bir sonraki aşamayı düşündüğümüzde, onlara yeniden enerji vermeniz, sosyal bağlantılar kurmalarına yardımcı olmanız gerekiyor.” dedi.

Microsoft çalışanları standart olarak zamanın %50’sine kadar evden çalışma hakkına sahip. Bundan fazlası, yönetim onayı veya yarı zamanlı çalışmaya geçiş gerektirmekte.

Bazı şirketler yeni çalışma düzenlemeleri ve beklentileri dayatmakta zorlandılar. Örneğin, Apple’ın haftada üç gün ofise dönme çağrılarına karşı direnç var. Musk ofiste haftada 40 saat talep ederek şunları söyledi: “Eğer gelmezseniz istifa ettiğinizi kabul edeceğiz.”.

Benzeri görülmemiş sayıda insan, pandemi sırasında ve sonrasında iş değiştirdi. 1997’den sonra doğan (sözde Z Kuşağı) çalışanların iş değiştirme olasılığının neredeyse iki katı olduğunu görüyor.

Raporda, “‘Büyük değişikliğimizin zirvesinde, LinkedIn üyelerinin iş değiştiren %50’lik bir yıllık artış gördük. Z kuşağı %90’dı” dedi.

Roslanky’ye göre, 2030 yılına kadar Z kuşağı tüm iş gücünün yaklaşık %30’unu oluşturacak. Bu nedenle yöneticilerin onları anlaması gerekiyor.

Microsoft’un yeni gözlemlerinin yanı sıra, beklentilerdeki bu olası uyumsuzluğu gidermeye yönelik yeni ürünleri var. Şirketlerin genç çalışanlarının geçmişte personelin yaptığı gibi bir kuruluşa ait olma duygusuna yardımcı olmaya odaklanıyor.

Örneğin yeni Viva yazılımı, üst düzey yöneticilerle doğrudan iletişime, çevrimiçi öğretime ve kişisel fotoğrafları paylaşmak için bir kanala izin veriyor.