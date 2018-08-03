Microsoft Your Phone geliyor: PC ile telefonu eşitlemek artık çocuk oyuncağı

Microsoft Windows 10 için geliştirmeye başladığı Your Phone uygulamasında artık test aşamasına geçti. Şirket uygulamayı ilk kez Mayıs ayında düzenlenen geliştirici konferansında duyurmuştu. Microsoft Your Phone uygulamasının ana amacı ise kullanıcının telefonundaki içerikleri bilgisayarına kolayca yansıtabilmesi olarak açıklanmıştı. İlk olarak Android kullanıcılara test amacıyla sunulacak olan uygulamada telefondaki fotoğrafları sürükle-bırak yöntemiyle Office ve diğer Windows uygulamalarına taşımak mümkün olacak. Microsoft aynı zamanda SMS ve bildirimleri de PC’lerden okuma imkanı sunmayı planlıyor.

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Uygulama hangi cihazlara gelecek?

Microsoft Your Phone uygulamasını kullanabilmek için öncelikle uygulamanın bir Android sürümüne ihtiyaç var. Ancak şirket aynı zamanda aynı özelliği iPhone kullanıcılarına da tanımayı düşünüyor. Şirket konferansta iPhone’dan Windows 10’a içerik aktarmanın çok daha kolaylaşacağına değinmişti ancak şu an yalnızca Android ekosistemi test aşamasında.

Microsoft Your Phone ne zaman kullanılabilir olacak?

Microsoft Your Phone uygulamasının bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi olan Redstone 5 güncellemesine yetiştirilmesi bekleniyor. Microsoft güncellemenin tarihini de Ekim ayı olarak belirlemişti. Bu yüzden Your Phone uygulamasının Redstone 5 güncellemesinden sonra ayrıca gelebilecek olması da oldukça yüksek bir ihtimal.