Microsoft Yeni ARM Tabanlı Sunucu Tasarımlarını Tanıttı

Intel sunucu konusunda neredeyse monopol hale geldi ve bulut servislerinin %98’i Intel kullanıyor ancak Microsoft bunu değiştirebilir.

Microsoft bu hafta Open Compute Summit’te ARM tabanlı sunucularının üzerindeki sır perdesini aradı. Şirket Amazon’un arkasından en büyük ikinci bulut bilişim servis sağlayıcısı ve sistemlerinin küçük bir kısmını Intel ürünlerinden arındırıyor. Intel ise bu sektörden geçen yıl 7.5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin Bulut Bilişimi Başkan Yardımcısı Jason Zender yaptığı açıklamada Windows Server işletim sisteminin Qualcomm ve Cavium tarafından tasarlanmış ARM tabanlı sistemlerde çalışacağını belirtti. Şirketin ARM’a ne kadar geniş çaplı geçeceği açıklanmadı. Diğer taraftan ilk etapta bu müşteriler tarafından kullanılan sistemler geçirilmeyecek.

Bu adım şimdilik fiziki olarak atılmadı ancak buna hazırlanılıyor. Şirketin ARM’ı tercih etmesinin nedenlerinden birisi de işletim maliyetlerini düşürmek. Yeni nesil donanım Project Olympus adı verilen projede yer alacak olan bir kaç firma tarafından üretilecek. Diğer tasarılarda ise AMD’nin Naples ya da Intel’in Skylake işlemcileri yer alacak.