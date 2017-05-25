Microsoft Merakla Beklenen Xbox Game Pass Üyeliğinin Tarihini Açıkladı

Microsoft bugün Xbox One için yeni oyun servisi Game Pass’in 1 Haziran tarihinden itibaren kullanıma açılacağını duyurdu.

Microsoft bu özelliği ilk olarak Şubat ayında duyurmuştu. Game Pass üyeliği ile kullanıcılar aylık 9.99$’a 100’den fazla Xbox One ve Xbox 360 oyunlarını oynayabilecek. Game Pass görünürde PlayStation Now servisine benzese de aslında çok farklı.

PlayStation Now ile oyuncular sunucuda çalışan oyunu kendi konsollarından stream ile oynarken Game Pass ile kullanıcılar oyunu konsollarına indiriyor. Oyuncular oyunu beğendikleri takdirde indirimli fiyat ile bu oyunu satın alabiliyor.

Şu anda servisin içerisinde Halo 5 ve Gears of War 3 gibi oyunlar var. Yapılan açıklamaya göre bu liste zaman içerisinde daha da büyüyecek. Microsoft her ay Xbox Game Pass’e yeni oyunların ekleneceğini ve sürekli olarak farklı türlerde oyunların yer alacağını açıkladı.

Game Pass, 1 Haziran tarihinde herkes için kullanıma açılacak ancak Xbox Live Gold üyeleri için servis bugün erken erişime açılmış durumda.