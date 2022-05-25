Microsoft, Build sunumu sırasında, bu yıl içinde Windows 11’de üçüncü taraf widget‘ları almaya açık olduğunu açıkladı. Önlem, şu anda şirketin kendi widget’larıyla sınırlı olan platformun kullanıcılar tarafından özelleştirilmesine yönelik önemli bir adımdır.

Genel olarak, hava durumu, haberler, trafik, eğlence ve listeler hakkında konuşmak için küçük etkileşimler gibi bu özelliklerin çoğu standart biçimdedir. Şimdi beklenti, işletim sistemi kullanıcılarının daha geniş bir kullanım seçeneği yelpazesine sahip olmasıdır.

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Windows Ürünleri Başkanı Panos Panay, “Şu ana kadar Widget’larla ilgili müşteri geri bildirimlerinden heyecan duyuyoruz. İnsanlar, kendileri için en önemli içeriğe sorunsuz bir şekilde, akışlarını kesmeden hızlı bir şekilde erişmenin keyfini çıkarıyor” dedi.

Şirket ayrıca yeni araçlar aramak için bir tür etkileşimli panel oluşturmaya karar verdi. Bu etkileşimleri, örneğin boyut ve şekildeki değişikliklerle özelleştirmek yine de mümkün olacaktır.

Yenilik, geliştiricilerin web uygulamaları için Win32 ve PWA formatlarında yeni widget’lar oluşturmasına olanak tanıyacak. Ancak Microsoft, bırakın bunun için somut bir tarih bir yana, etkileşimin nasıl işleyeceğine dair pek fazla detay açıklamadı.

Windows 11, yeni widget’lara ek olarak, ARM cihazlarında iyileştirmeler ve ayrıca Microsoft Store’dan uygulamaları geri yüklemek için yeni bir sistem alacak.