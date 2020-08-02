Microsoft, TikTok’u satın almaktan vazgeçebilir

TikTok uygulamasını bünyesinde barındıran ByteDance şirketi ile Microsoft arasındaki görüşmeler kısa süreliğine durduruldu. Microsoft, TikTok’un ABD‘deki akıbetine göre satın alma kararını gözden geçirecek.

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TikTok ile Microsoft görüşmeleri askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump en son gazetecilere yaptığı açıklamada TikTok uygulamasını yasaklama çalışmalarına kesin olarak başlayacaklarını söylemişti. Ayrıca Trump, Microsoft’un TikTok’u satın almak istemesi hakkında da bu duruma karşı olduğunu ifade etmişti. Trump’ın anlaşmaya karşı olduğunu dile getirmesinin ardından Microsoft, uygulamanın akıbetinin ne olacağı bilinmediğinden dolayı, ana şirket ByteDance ile görüşmeleri geçici olarak askıya aldı.

İki şirket arasındaki görüşmeler tamamen rafa kaldırılmadı ancak her iki tarafın da, Trump yönetiminin önümüzdeki günlerde nasıl bir tavır alacağına ve TikTok’a karşı herhangi bir yaptırımın kesin olarak uygulanıp uygulanmayacağına göre anlaşmanın akıbetinin belli olacağı düşünülüyor.

Donald Trump hafta sonu gazetecilere verdiği demeçte TikTok’u yasaklama çalışmalarına başlayacaklarını açıklamıştı. TikTok bugüne kadar ABD yönetiminin gözüne girmek için New York ve Los Angelas‘ta ofisler açmasıyla beraber, ABD’de 10.000 kişiden fazla işe alım yaparak istihdama katkı sağlamak istiyordu. Ancak bütün bu hamlelerine ve Microsoft ile anlaşma yapmaya çalışmasına rağmen, yasaklanmaktan kaçamayacak gibi görünüyor.

Aynı zamanda bütün bu yaşananlarla ilgili TikTok kanadından da üst düzey bir açıklama geldi. Şirketin ABD Genel Müdürü Vanessa Pappas, Twitter’dan yayınladığı videoda, “Uzun vadede buradayız. Hiçbir yere gitmeyi planlamıyoruz.” açıklamasını yaptı.