Yapay Zeka
Microsoft, Siri’nin arkasındaki yapay zeka firmasını satın alıyor
Microsoft, yine bir satın almayla gündemde. Bugüne kadar Skype, LinkedIn, ve GitHub gibi birçok devi astronomik ücretler karşılığı bünyesine katan ABD’li teknoloji devi; tarihinin en büyük ikinci satın almasının eşiğinde. Zira, şirket bu kez de sağlık teknolojisi endüstrisinde gücüne güç katmak için 20 Milyar ABD Doları’na yaklaşan bir miktarı ödemeye hazırlanıyor. Microsoft’un “Nuance Communications” isimli yapay zeka firmasını satın alacağı anlaşmada iki firma el sıkıştı ve anlaşmanın yıl sonunda resmiyete bağlanması beklenmekte. İşte Microsft’un tarihi satın almasının tüm detayları…
Microsoft, Nuance için 19.7 Milyar Dolar ödeyecek
Aslında, bugün Microsoft’un resmi olarak açıkladığı bu anlaşma için her şey çok hızlı gelişti diyebiliriz. Öyle ki, bu satın almayla ilgili söylentiler ilk kez geçtiğimiz hafta sonu gündeme gelmişti. Ancak görünen o ki, Microsoft, Nuance’ı bünyesine katma konusunda çok istekliydi ve elini çabuk tutmak istedi. Açıkcası, Nuance’ın Siri konusundaki başarısını göz önüne alınca Microsoft’a bu konuda hak vermemek elde değil.
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Satın almanın detaylarına gelirsek, ilk olarak Microsft’un hisse başına 56 Dolar ödeyeceğini söyleyelim. Aslında, bu Nuance’ın borsada değer gördüğü hisse fiyatının %23 daha fazlası. Buna ek olarak, bu satın almanın belki de en dudak uçuklatan noktası ise ABD merkezli teknoloji devinin ödeyeceği toplam fiyat. Microsoft, Nuance Communications’ı bünyesine katmak için tamı tamına 19.7 Milyar Dolar ödeyecek. Başka bir deyişle, 2016 yılında 24 Milyar Dolar’a satın aldığı LinkedIn’den sonra bir satın alma için ödeyeceği en büyük mebla. Bu satın almayla birlikte, Microsoft’un sağlık sektöründeki yatırımlarının toplam değeri ise 500 Milyar Dolar’a yaklaşacak.
Nuance şirketini yakından tanıyalım
Nuance Communications’ı kısaca konuşma tanıma (speech recognition) alanında uzmanlaşmış bir yapay zeka şirketi diye tanımlayabiliriz. Fakat, Microsoft’un bu büyük yatırımından sonra, biraz daha detay inmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Aslında, Nuance denilince teknoloji dünyasında ilk akla gelen Apple’ın sesli asistanı Siri. Zira, şirket Apple’ın iPhone 4S ile birlikte piyasaya sürdüğü Siri’nin konuşma tanıma teknolojisinin mimarı. Hatta, Apple’ın Siri konusunda Nuance’tan çok memnun kalıp firmanın bazı mühendislerini bünyesine kattığı bile söylenmekte.
Tabi, Nuance’ın tek projesi Siri değil. Konuşma teknolojilerine ek olarak, firma sağlık teknolojisi sektörünün de önde gelen oyuncularından. Hatta, şirket bulut bazlı sağlık yapay zeka teknolojileri konusunda lider. ABD’deki doktorların %55’i, radyolojistlerin %75’i ve hastanelerin %77’si Nuance’ın çözümlerini kullanmakta. Firma bu kullanım oranları konusundaki başarısını karlılık konusunda da aratmıyor. Zira, şirketin sağlık teknolojileri departmanı geçtiğimiz sene %37 net gelir artışıyla tarihinin en iyi finansal başarısını gösterdi. Kısacası, deyim yerindeyse Microsoft gemisini sağlam kazığa bağladı diyebiliriz…
Microsoft, Nuance’ı neden satın aldı? Şirketin bu konudaki vizyonu ne?
Microsoft’un satın alma hakkındaki resmi açıklamasına göre, şirketin amacı Nuance’ın sağlık teknolojileri konusundaki ekspertizinden faydalanıp Microsoft’un bu alandaki girişimlerini geliştirmek. Peki bu ne anlama geliyor? Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın CNBC kanalına yaptığı açıklamalar bu konuda biraz daha aydınlatıcı cinsten. Nadella kararlarının arkasındaki temel nedenin “pandemi dolayısıyla sağlıktaki dijitalleşmenin artması” olduğunu söylemekte. CEO, amaçlarının ise “iki ekosistemi birleştirerek sağlık personelimize yapay zeka temelli daha iyi çözümler sunmak” olduğunu söyledi. Uzmanlar, bu sözlerin Nuance’ın platfromunun Microsoft Azure’un sağlık versiyonuna ekleneceği anlamına geldiğini düşünüyor.
Bazı uzmanlar ise bu satın almanın sağlık alanından çok daha ileri gidebileceğini düşünüyor. CSSInsight isimli araştırma şirketinden Nicholas McQuire, Nuance’ın çözümlerinin değişik Microsoft ürünlerine uygulanabileceği görüşünde. Bunlardan ilki, şirketin kurumsal Cloud (bulut) hizmetleri. McQuire’a göre ABD’li dev, Nuance satın almasıyla, AWS; Google Cloud ve IBM gibi firmaların benzer ürünleri karşısında güç kazandı. McQuire bu konuyu ” Google son kullanıcı Cloud hizmetleri konusunda liderse veya AWS’in üretim sektöründeki başarısı gibi, Microsoft’ta sağlık alanındaki Cloud çözümlerinde lider olabilir.” şeklinde açıklıyor. Analiste göre fırsatlar bununla da sınırlı değil. McQuire, Nuance’ın Microsoft’a son kullanıcı ürünleri konusunda da güç katacağına inanmakta. Bu konuyu ise “MS Office, Teams, hatta Cortana sonrası yeni asistan.” şeklinde açıklıyor.
Siz bu tarihi satın alma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce, Microsoft aceleci davranıp aşırı bir miktar mı ödedi? Yoksa, “bu pandemi döneminde dijital sağlık teknolojilerine yatırım yapmak her anlamda iyidir” görüşünde misiniz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: BusinessInsider,WindowsCentral, TechCrunch
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Apple
Apple, yapay zeka yatırımında zirveyi bırakmadı!
GlobalData tarafından paylaşılan verilere göre Apple, yapay zeka alanındaki şirketlerin en gözde alıcısı. Apple, 2016’dan 2020’ye kadar, Google, Microsoft ve Facebook’u geride bırakarak en fazla sayıda yapay zeka (AI) şirketini satın alan firma oldu.
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Apple, yapay zeka konusunda ısrarcı!
Apple, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Emotient, Turi, Glimpse, RealFace, Shazam, SensoMotoric, Silk Labs gibi şirketleri kendi bünyesine kattı. Bu satın alımların tek nedeni, ürün ve hizmetlerinin yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini geliştirmekti.
Bununla beraber Apple, tüm satın alımlarını halka açıklamadı. Bu sebeple Apple’ın satın aldığı veya radarı altına giren başka yapay zeka şirketleri de olabilir.
Apple’ın Şubat ayı hissedarlar toplantısında Apple CEO’su Tim Cook belirli açıklamalar yaptı. Açıklamalarında Apple’ın son 6 yılda 100’e yakın şirketi satın aldığını belirtti. Cook, “Herhangi bir boyuttaki satın almalara bakmaktan korkmuyoruz” dedi. “Ürünlerimizi tamamlayan ve onları ilerletmeye yardımcı olan küçük, yenilikçi şirketlere odaklanıyoruz.” şeklinde açıklamalarına devam etti.
GlobalData analisti Aurojyoti Bose’ye göre, AI alanında artan rekabet, bir satın alma çılgınlığına yol açtı.
Apple, Google, Microsoft ve Facebook, 2016-2020 boyunca AI teknoloji alanında toplamda 60 satın alma gerçekleştirirken; Apple, 25 satın alımla ile yarışa liderlik etti. AI, teknoloji devleri için önemli bir odak alanı olmaya devam ediyor. Bu nedenle artan ilgi büyük bir rekabet yarışına dönüşüyor
Aslında Apple, bu satın alımlarının çoğunda Siri’yi iyileştirmeyi amaçlıyor. Diğer satın almalar ise muhtemelen Apple’ın otonom otomobil geliştirme projesini ilerletmek için 2019’da satın aldığı sürücüsüz bir girişim olan Drive.ai gibi gelecekteki ürünleri baz alıyor.
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Haber
Tesla model bir araç, otomatik pilotta polis aracına çarptı!
Michigan‘daki federal araç güvenlik düzenleyicileri, otopilot modunda sabit bir polis aracına çarpan Tesla araçla ilgili soruşturma başlattı. Bu çarşamba gerçekleşen kazada Tesla Model Y, durmakta olan mavi bir Dodge Charger sedana çarptı. Polis aracının yolda durma sebebi, geyiğe çarpan başka bir aracın kazasını kaydetmekti. Polis arabası, bir kısmı en sağ şeritte olacak şekilde acil durum ışıkları açık bırakılarak park halindeydi.
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Tesla model aracın yaptığı kazada can kaybı var mı?
Yetkililer, ne polis memuru ne de 22 yaşındaki Tesla sürücüsünün herhangi bir şekilde yara almadığını söylediler. Bununla birlikte sürücünün ifadesine göre araç, otopilot modundaydı. Kaza, Detroit’in yaklaşık 100 mil kuzeybatısında bulunan Eaton’da meydana geldi. Olay, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi‘nden eleştiri alan Tesla araçların karıştığı kazalardan sadece biri. Ayrıca bu, geçtiğimiz hafta Michigan‘da bir Tesla model arabanın karıştığı ikinci kaza. Daha önce gerçekleşen kazada, otomobil bir kamyonun altına girmişti. Her iki araçtaki yolcular, ağır yaralı olarak kazayı atlatmıştı.
Gerçekleşen kazanın ardından şirket yetkilileri konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak art arda gerçekleşen bu kazaların marka açısından olumsuz bir imaj çizdiğini belirtmekte fayda var. Federal güvenlik güçleri ise bu kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte, firma yetkililerinden de olaya ilişkin bir açıklama yapmaları bekleniyor.
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Robot
Robot köpek Koda insan duygularını algılayabiliyor
İnsanlar ile duygusal iletişim kurabilen robot köpek Koda’nın fiyatı belli oldu. 45.000$ fiyatı olan Koda sadece merdivenleri tırmanmakla kalmıyor, insanlara duygusal tepkiler verebiliyor.
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Yapay zeka hayatımızın her alanında çözüm sunmaya devam ediyor. Yapay zekalı robot köpek Koda, diğer robot köpeklerden farklı olarak, insanlar ile duygusal iletişime girmeyi amaçlıyor. Robotun sahip olduğu yapay zeka, sahibinin ne zaman üzgün, mutlu veya heyecanlı olduğunu anlamasını sağlıyor. Zaman içerisinde Koda insan duygularını öğrenebiliyor ve onlara karşı verebileceği tepkileri belirleyebiliyor. Ayrıca Koda karmaşık sorunları çözebiliyor ve yeni beceriler öğrenebiliyor. Bunu yapmak için tanıtım videosuna göre “blok zincir temelli merkezi olmayan yapay zeka ” sistemini kullanıyor. Koda robot köpeği, robot gövdesinin önünde, arkasında ve her iki yanında 3 boyutlu derinlik kameralarına sahip. Ayrıca yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için robotun önünde 13 megapiksel kamera var. KODA, Inc. robotik köpeği, karmaşık sorunları çözme becerisine sahip, hayvani bir kişisel asistan olarak tanımladı. Ayrıca CEO Emma Russell Koda hakkında ‘‘İşlevsel bir ev teknolojisi, bir aile evcil hayvanı ve aynı anda bir sanat eseri” tanımını yaptı.
Merkezi olmayan yapay zeka nedir?
Merkezi olmayan yapay zeka, büyük veri içeren karar verme sorunların için çözümler üretir. Ayrıca merkezi olmayan yapay zeka, çok büyük veri kümelerinin işlenmesini gerektiren sorunların çözülmesine imkan tanır. Bununla birlikte yapay zeka düğümleri birbirinden bağımsızdır. Böylelikle eşzamansız olarak üretilen çözümler daha sonra birleştirilerek sonuç elde edilir.
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