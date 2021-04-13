Microsoft, Siri’nin arkasındaki yapay zeka firmasını satın alıyor

Microsoft, yine bir satın almayla gündemde. Bugüne kadar Skype, LinkedIn, ve GitHub gibi birçok devi astronomik ücretler karşılığı bünyesine katan ABD’li teknoloji devi; tarihinin en büyük ikinci satın almasının eşiğinde. Zira, şirket bu kez de sağlık teknolojisi endüstrisinde gücüne güç katmak için 20 Milyar ABD Doları’na yaklaşan bir miktarı ödemeye hazırlanıyor. Microsoft’un “Nuance Communications” isimli yapay zeka firmasını satın alacağı anlaşmada iki firma el sıkıştı ve anlaşmanın yıl sonunda resmiyete bağlanması beklenmekte. İşte Microsft’un tarihi satın almasının tüm detayları…

Microsoft, Nuance için 19.7 Milyar Dolar ödeyecek

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Aslında, bugün Microsoft’un resmi olarak açıkladığı bu anlaşma için her şey çok hızlı gelişti diyebiliriz. Öyle ki, bu satın almayla ilgili söylentiler ilk kez geçtiğimiz hafta sonu gündeme gelmişti. Ancak görünen o ki, Microsoft, Nuance’ı bünyesine katma konusunda çok istekliydi ve elini çabuk tutmak istedi. Açıkcası, Nuance’ın Siri konusundaki başarısını göz önüne alınca Microsoft’a bu konuda hak vermemek elde değil.

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Satın almanın detaylarına gelirsek, ilk olarak Microsft’un hisse başına 56 Dolar ödeyeceğini söyleyelim. Aslında, bu Nuance’ın borsada değer gördüğü hisse fiyatının %23 daha fazlası. Buna ek olarak, bu satın almanın belki de en dudak uçuklatan noktası ise ABD merkezli teknoloji devinin ödeyeceği toplam fiyat. Microsoft, Nuance Communications’ı bünyesine katmak için tamı tamına 19.7 Milyar Dolar ödeyecek. Başka bir deyişle, 2016 yılında 24 Milyar Dolar’a satın aldığı LinkedIn’den sonra bir satın alma için ödeyeceği en büyük mebla. Bu satın almayla birlikte, Microsoft’un sağlık sektöründeki yatırımlarının toplam değeri ise 500 Milyar Dolar’a yaklaşacak.

Nuance şirketini yakından tanıyalım

Nuance Communications’ı kısaca konuşma tanıma (speech recognition) alanında uzmanlaşmış bir yapay zeka şirketi diye tanımlayabiliriz. Fakat, Microsoft’un bu büyük yatırımından sonra, biraz daha detay inmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Aslında, Nuance denilince teknoloji dünyasında ilk akla gelen Apple’ın sesli asistanı Siri. Zira, şirket Apple’ın iPhone 4S ile birlikte piyasaya sürdüğü Siri’nin konuşma tanıma teknolojisinin mimarı. Hatta, Apple’ın Siri konusunda Nuance’tan çok memnun kalıp firmanın bazı mühendislerini bünyesine kattığı bile söylenmekte.

Tabi, Nuance’ın tek projesi Siri değil. Konuşma teknolojilerine ek olarak, firma sağlık teknolojisi sektörünün de önde gelen oyuncularından. Hatta, şirket bulut bazlı sağlık yapay zeka teknolojileri konusunda lider. ABD’deki doktorların %55’i, radyolojistlerin %75’i ve hastanelerin %77’si Nuance’ın çözümlerini kullanmakta. Firma bu kullanım oranları konusundaki başarısını karlılık konusunda da aratmıyor. Zira, şirketin sağlık teknolojileri departmanı geçtiğimiz sene %37 net gelir artışıyla tarihinin en iyi finansal başarısını gösterdi. Kısacası, deyim yerindeyse Microsoft gemisini sağlam kazığa bağladı diyebiliriz…

Microsoft, Nuance’ı neden satın aldı? Şirketin bu konudaki vizyonu ne?

Microsoft’un satın alma hakkındaki resmi açıklamasına göre, şirketin amacı Nuance’ın sağlık teknolojileri konusundaki ekspertizinden faydalanıp Microsoft’un bu alandaki girişimlerini geliştirmek. Peki bu ne anlama geliyor? Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın CNBC kanalına yaptığı açıklamalar bu konuda biraz daha aydınlatıcı cinsten. Nadella kararlarının arkasındaki temel nedenin “pandemi dolayısıyla sağlıktaki dijitalleşmenin artması” olduğunu söylemekte. CEO, amaçlarının ise “iki ekosistemi birleştirerek sağlık personelimize yapay zeka temelli daha iyi çözümler sunmak” olduğunu söyledi. Uzmanlar, bu sözlerin Nuance’ın platfromunun Microsoft Azure’un sağlık versiyonuna ekleneceği anlamına geldiğini düşünüyor.

Bazı uzmanlar ise bu satın almanın sağlık alanından çok daha ileri gidebileceğini düşünüyor. CSSInsight isimli araştırma şirketinden Nicholas McQuire, Nuance’ın çözümlerinin değişik Microsoft ürünlerine uygulanabileceği görüşünde. Bunlardan ilki, şirketin kurumsal Cloud (bulut) hizmetleri. McQuire’a göre ABD’li dev, Nuance satın almasıyla, AWS; Google Cloud ve IBM gibi firmaların benzer ürünleri karşısında güç kazandı. McQuire bu konuyu ” Google son kullanıcı Cloud hizmetleri konusunda liderse veya AWS’in üretim sektöründeki başarısı gibi, Microsoft’ta sağlık alanındaki Cloud çözümlerinde lider olabilir.” şeklinde açıklıyor. Analiste göre fırsatlar bununla da sınırlı değil. McQuire, Nuance’ın Microsoft’a son kullanıcı ürünleri konusunda da güç katacağına inanmakta. Bu konuyu ise “MS Office, Teams, hatta Cortana sonrası yeni asistan.” şeklinde açıklıyor.

Siz bu tarihi satın alma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce, Microsoft aceleci davranıp aşırı bir miktar mı ödedi? Yoksa, “bu pandemi döneminde dijital sağlık teknolojilerine yatırım yapmak her anlamda iyidir” görüşünde misiniz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: BusinessInsider,WindowsCentral, TechCrunch