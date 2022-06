Teknoloji Devi, Microsoft 365 Bireysel ve Microsoft 365 Aile abonelikleri aracılığıyla edinilebilen iyi bilinen kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımının bir sürümü olan Microsoft Defender‘ın bireyler için kullanılabilir olduğunu duyurdu.

Introducing Microsoft Defender, an easy-to-use protection app that helps keep your entire family safe from online threats: https://t.co/cVsay575w6 pic.twitter.com/XecTpUSDIe

