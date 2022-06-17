Teknoloji Devi, Microsoft 365 Bireysel ve Microsoft 365 Aile abonelikleri aracılığıyla edinilebilen iyi bilinen kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımının bir sürümü olan Microsoft Defender‘ın bireyler için kullanılabilir olduğunu duyurdu.

Introducing Microsoft Defender, an easy-to-use protection app that helps keep your entire family safe from online threats: https://t.co/cVsay575w6 pic.twitter.com/XecTpUSDIe — Microsoft 365 (@Microsoft365) June 16, 2022

Şirket tarafından getirilen değişiklik, Microsoft Defender’ın şirketler ve büyük kuruluşlarla sınırlı olmayacağı, aynı zamanda bireysel kullanıcılara ve ailelere yönelik planlar ile Windows, macOS, iOS ve Android için de kullanıma sunulacağı anlamına geliyor. Bu, tek bir abonelikle farklı işletim sistemlerini çalıştıran birden fazla cihazı koruyabileceğiniz anlamına gelir.

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Microsoft 365 Bireysel ve Aile planlarında yer alan bireylere yönelik Microsoft Defender sürümü, Windows işletim sistemine entegre edilen sürüme kıyasla, şirketin sunduğu tüm siber güvenlik korumalarıyla daha çok bir merkez görevi görür. Korumaya ek olarak, eklenen cihazların güvenlik durumu bilgilerini görebileceğiniz ve bir Windows cihazının korumasını iOS, Android ve macOS’a kadar genişletebileceğiniz merkezi bir panel sağlayarak çok platformlu bir çözüm sunar.

Bireyler için Microsoft Defender, güçlü hesap entegrasyonu sayesinde, bilgileri görüntülemenin yanı sıra, hem verileri hem de bağlantılı cihazları güvende tutmaya yardımcı olmak için anında güvenlik uyarıları, çözüm stratejileri ve uzman tavsiyesi görüntüleme yeteneğine sahiptir.

Microsoft, güvenlik çözümünün yeni sürümünü “bir güvenlik şirketi olarak yolculuğumuzdaki doğal ve heyecan verici ilerleme” olarak tanımladı. Uygulama, Windows, macOS, iOS ve Android için güvenlik kapsamı sağlamak için yukarıda belirtilen Microsoft 365 planlarının aboneleri tarafından kullanılabilir.