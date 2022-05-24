Kanadalı bir araştırma laboratuvarı olan Citizen Lab, Microsoft arama motoru olan Bing‘in otomatik öneri sistemini analiz etti ve ilginç bir keşif yaptı. Çin’deki siyasi açıdan hassas kişilerin ve konuların adı, Otomatik Tamamlama özelliğinde olduğu gibi Otomatik Tamamlama özelliğinde görünmüyor.

Toronto Üniversitesi’ndeki Munk Küresel İlişkiler ve Kamu Politikası Okulu’ndaki laboratuvara göre, bu kelimeler, ister Çince karakterlerle ister İngiliz alfabesinin harfleriyle yazılmış olsun, otomatik telkinle sansürlenen en büyük ikinci isim kategorisidir. Bu terimler arasında pornografi ve erotik yer alıyor.

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“Tank adam” bile sansürlendi

Kanadalı araştırmacılara göre, sadece Çin’de değil, dünyanın diğer ülkelerinde de yaşanan bu sansürün en dikkat çekici örnekleri Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, insan hakları aktivisti Liu Xiaobo ve şaşırtıcı bir şekilde “tank adam”dır. 1989’da Tiananmen Meydanı’ndaki askeri geçit töreninde Type 59 tanklarının bir bölümünün önünde duran Çin vatandaşı.

Geçen yıl Microsoft’a yönelik eleştirilere neden olan şey, tam olarak “tankçı” teriminin aranmasıydı, çünkü kelime ABD, Fransa ve Singapur gibi birçok ülkede engellendi. O sırada Redmond devi, gerçeği “kazara bir insan hatasına” bağladı.

The Wall Street Journal‘a göre, Munk Okulu raporu, Büyük Güvenlik Duvarı dünyanın geri kalanında Çin hükümetine sıkıcı sorunları bastıran Çin sansürünün geniş kapsamlı kapsamı hakkında sorular ortaya koyuyor. Citizen Lab Kıdemli Araştırmacısı Jeffrey Knockel için, Microsoft’un katılımı olmasaydı, bu sansür diğer bölgelere yayılmayacaktı.