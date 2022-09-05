Microsoft, antivirüs yazılımı Defender‘daki bir hatayı düzeltti. Yazılım, bu hafta sonu Chromium tarayıcıları ve Electron uygulamaları gibi popüler yazılımların kötü amaçlı yazılım içerdiğini bir uyarı şeklinde kullanıcılara bildirdi.

Windows Central’a göre, sorun 1.373.1508.0 tanım güncellemesi ve 1.373.1537.0 güncelleme sürümü bu sorunu çözdü. Microsoft, Pazar günü Defender için bu tür toplam sekiz güncelleme yayınladı. Defender yazılımı, önde gelen Hive grubunun fidye yazılımı olan Behavior:Win32/Hive.ZY ile karıştırdı.

Windows Central’daki ekran görüntüleri, Defender’ın tehdit engellenen eylemden bahsettiğini gösteriyor. Bu muhtemelen işlemlerin durdurulduğu anlamına gelir. Defender’ın yazılımı karantinaya aldığı veya kaldırdığı görünmüyor.

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Chrome, Edge, Vivaldi, Opera, Brave ve daha fazlası gibi çeşitli Chromium motoru, tarayıcı pazarında çok büyük bir çoğunluğa sahiptir. Electron, masaüstü uygulamalarını çalıştıran ve aynı zamanda kaputun altında Chromium kullanan bir yazılım çerçevesidir. Örnekler Spotify, Signal, Slack, Discord ve WhatsApp gibi masaüstü uygulamalarını içeriyor.

Microsoft, Bleeping Computer’a bir bildiri yayınladı. Şirket, “Bu sorunu gidermek için bir güncelleme yayınladık ve Microsoft Defender için otomatik güncellemeleri kullanan müşterilerin herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmayacak” dedi.