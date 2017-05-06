Microsoft, 23 Mayıs Tarihinde Yeni Bir Etkinlik Düzenliyor

Microsoft, 23 Mayıs Tarihinde Yeni Bir Etkinlik Düzenliyor

6 Mayıs, 2017 Diğer 0 yorumlar

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Microsoft dün 23 Mayıs 2017’de Shanghai’da yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu ve bu etkinlikte dünyaya sırada ne olduğunu gösterecek.

Microsoft daha bu ay başında yeni bir etkinlik düzenlemişti. Şirketin etkinliğinin tam olarak nerede olacağına ya da etkinlikte ne tanıtılacağına dair henüz bir açıklama yok. Etkinlikte sadece donanım tanıtılacağını biliyoruz.

Şirketin Cihazlar Bölümü Başkan Yardımcısı ve Surface markasının yaratıcısı olan Panos Panay Twitter üzerinden etkinliği duyururken #Surface etiketi ile gönderdi. Şirket büyük bir ihtimalle 23 Mayıs tarihinde yeni Surface Pro 5 modelini tanıtabilir.

Surface Pro 5’in çok büyük bir yenilik getireceği düşünülmüyor. Daha önce sızan bilgilere göre Intel’in yeni nesil işlemci serisi Kaby Lake işlemciler yeni sistemde yer alacak. Ayrıca Surface Pro 5, Surface modellerinden alışkın olduğumuz güç girişine sahip olacak.

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