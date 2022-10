Eyalet yaptığı açıklamada, Micron’un önümüzdeki en az yirmi yılda New York’ta yeni bir bilgisayar yongası fabrikası inşa edeceğini ve sürecin 100 milyar dolara kadar mal olmasını beklediklerini söyledi.

İlk olarak The New York Times tarafından bildirilen duyuru, daha fazla yerli yarı iletken üretimini teşvik etmek için 52 milyar dolar tahsis eden Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, D-N.Y. tarafından desteklenen 2022 tarihli CHIPS ve Bilim Yasası’nın kabul edilmesinden sonra geldi.

Tedarik zinciri sorunları çok çeşitli malları etkilediğinden, ABD’nin yabancı bilgisayar yongası üretimine bağımlılığındaki riskler pandemi sırasında netleşti. Yarı iletkenler, cep telefonlarından arabalara ve tıbbi cihazlara kadar çeşitli internet bağlantılı cihazlarda kullanılmaktadır.

CHIPS Yasası kabul edildiğinde, Micron da dahil olmak üzere yarı iletken şirketler tarafından, o zamanlar ABD yonga üretimi için 40.000’e kadar yerli iş yaratacağını söyleyerek 2030’a kadar 40 milyar dolar taahhüt eden bir yatırım duyurusu dalgasını teşvik etti. Qualcomm ayrıca GlobalFoundries’in New York’taki tesisinden 4.2 milyar dolarlık ek yonga satın almayı taahhüt etti. Ek olarak Intel, Ohio’da yonga üretimine 100 milyar dolara kadar yatırım yapma planlarının büyük ölçüde federal mevzuata dayandığını söylemişti.

Fabrikayı New York’a yerleştirme seçimi, yonga yatırımına öncülük eden ve eyaletinin yeni tesislere ev sahipliği yapmasını savunan Schumer için bir kazanç. Schumer, “New York’un kuzeyi için olduğu kadar Amerika için de bir dönüşüm çünkü muhtemelen 21. yüzyılın en önemli emtia veya ürününün üretiminde liderliği yeniden kazanacağız” dedi.

Schumer, bölgeyi ABD yarı iletken üreticileri için çekici bir yer haline getiren dört temel bileşene sahip olduğunu söyledi. Bu bileşenler; bol su, güç, alan ve ABD Senatosunun çoğunluk liderine erişim. Bölge için lobicilik faaliyetlerinde ısrarcı olduğunu ve tasarının sonuçlandırılması sürecinde Micron’un CEO’sunu 50 kez araması gerektiğini tahmin ettiğini ekledi.

Schumer, GlobalFoundries’in bölgedeki diğer yatırım planlarına ve üretici Wolfspeed’in varlığına işaret ederek, bölgede yonga üretimini savunmayı bitirmedi. “Ülkedeki yonga imalat merkezi olmak istiyoruz” dedi.

5.5 milyar dolarlık performansa dayalı teşvik paketi

Times’ın bildirdiğine göre, New York valisi Kathy Hochul da Micron’u fabrikasını Syracuse yakınlarındaki bir kasaba olan Clay’e getirmeye ikna etmeye çalıştı. Devletin, performansa dayalı teşvik paketi 5.5 milyar dolar değerinde ve Micron’un 100 milyar dolarlık yatırımının yanı sıra 9.000 yeni iş yaratma taahhüdüne bağlı. Bu yüzden, Micron’un vergi kredisi alabilmesi için belirli sürdürülebilirlik standartlarını da karşılaması gerekiyor.

Valinin ofisinden yapılan basın açıklamasına göre, Regional Economic Models tarafından yapılan bir ekonomik etki araştırması, projenin faaliyetinin ilk 31 yılında New York eyaletinde yılda ortalama yaklaşık 50.000 iş yaratacağını buldu. Ayrıca, devlet için gerçek, enflasyona göre düzeltilen ekonomik çıktıda 16.7 milyar dolar daha üreteceğini tahmin ediyor.

Başkan Biden Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bir Amerikan şirketi olan Micron, bu on yılda 20 milyar dolar ve yirmi yılda 100 milyar dolara kadar yatırım yaparak New York’un kuzeyindeki CHIPS üretimine on binlerce iyi ücretli iş yaratıyor. Birlikte, ailelerimiz için maliyetleri düşürdüğümüz ve bunu Amerika’da yaptığımız bir ekonomi inşa ediyoruz.”

Schumer’e göre, CHIPS ve Bilim Yasası’nın kabulü olmasaydı, yarı iletken üreticileri fabrikalarını denizaşırı ülkelere götürürdü. Schumer, “Acil olan bir şey gördük ve bunu çok iyi bir iki taraflı bir şekilde ele aldık. Çünkü üretimden bir yabancı gücün sorumlu olmasına izin verirsek, ekonomimizi istedikleri zaman batırabilirler.” dedi.