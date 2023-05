Kredi kartı nakit avans kullanımı detayları TCMB düzenlemesi sonrasında gündeme oturdu. Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması nedeniyle Merkez Bankası dün yapılan düzenlemede geri adım attı. İşte Nakit Avans düzenlemesiyle ilgili son detaylar!

Alınan bu karar mevcutta azami yüzde 1,36’ya kadar uygulanan nakit avans limitinin düzenleme sonrası daralacağını belirtiyordu. Ancak Merkez Bankası’ndan son dakika bankalara yeni bir tebliğ gönderildi. Yeni gelişmeye göre alınan nakit avans kararı iptal edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası “Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak.” açıklamasında bulundu. Merkez Bankası, bankalara yeni talimat gönderdi ve bireysel, kurumsal Kredi Kartı kullanımlarında bir sorun olmadığı açıklandı. Kredi kartlarına getirilen makroihtiyati tedbirlerin uygulamasının kaldırıldığı ve nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartının da aranmayacağı duyuruldu.

“Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” ifadelerinin kullanıldığı açıklama, bankaların nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamaları için kısıtlamaya gitmesine neden olan kararın kaldırıldığı anlamına geliyor.

Kredi kartı ile kredi hizmetinin tam ortasında konumlanan nakit avans, kredi kartınızı kullanarak, belirli koşullar ve limitler dâhilinde çekebileceğiniz bir kredi türü olarak tanımlanabilir. Günlük hayatın her alanında, her türlü ürün ve hizmeti, kredi kartını kullanarak daha avantajlı şekilde satın almayı mümkün hâle getiren banka kampanya ve uygulamalarıyla birlikte nakit avans da kullanıcının yaşamını kolaylaştıran önemli ürünler arasına girmeyi başarıyor.

Farklı bankalara ait çok sayıda kredi kartı, nakit avans imkânını kullanıcılarına sunuyor. Nakit avans hizmeti, yapısal olarak banka kredisine benzese de bazı açılardan farklı özellikler göstererek standart kredi hizmetlerinden ayrılıyor. Nakit avans, genellikle, standart kredilere göre daha yüksek faiz oranları karşılığında çekilebiliyor. Öte yandan, nakit ihtiyacının oluştuğu her an ve her saatte nakit avans çekme şansına sahip oluyorsunuz.

Standart kredi türleri için belirli prosedürlerden oluşan başvuru ve onay süreçlerini tamamlamanız gerekirken, nakit avansınız, kredi kartınıza tanımlı şekilde her an kullanıma hazır olarak bekliyor. Başvuru ve onay gibi süreçlere ihtiyaç duyulmaması açısından nakit avans, her daim kullanılabilir bir alternatif nakit kaynağı olma özelliği ile insanların ilgisini çekiyor.