Meizu’nun Exynos İşlemcili Yeni Telefınu M6S Duyuruldu!

Meizu’nun Samsung üretimi, Exynos 7872 yonga setine sahip, 18:9 ekran sunan yeni telefonu M6S duyuruldu.

Ülkemizde de bu yıl itibariyle resmi satışı yapılacak olan Meizu, yeni telefonu M6S’i duyurdu. Samsung üretimi Exynos 7872 yonga setini kullanacak olan ilk cihaz olan M6S, genel özellikleri ile sağlam bir fiyat/performans telefonu olacak gibi görünüyor.

5.7 inç boyutunda 1440 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 18:9 oranına sahip ekran barındıran Meizu M6S, Samsung Exynos 7820 yonga seti ve Mali-G71 grafik işlem birimi sunuyor. 3 GB belleğini 32 GB ve 64 GB depolama seçenekleri ile destekleyen telefon, kamera tarafında ise 16 MP arka ve 8 MP ön kamera desteği sunuyor. Mobil bağlantıda 4G ve LTE destekleyen cihaz, Wi-Fi bağlantısında ise a/c desteği sunmamış.

Tam metal gövde ile dikkat çeken telefon, aynı zamanda Sony cihazlarda gördüğümüz gibi ekranın yanında bulunan bir parmak izi okuyucusu sistemine sahip. 3.000 mAh bataryasında ise 18 W hızlı şarj destekleyen Meizu M6S, 30 dakika içerisinde %52 batarya dolumu vadediyor. Arayüzünde ise Flyme 6.2 bulunan telefonda aynı zamanda OneMind AI adında ve Meizu tarafından gelilştirilen yapay zeka motoru da bulunuyor. Özel bir oyun modu da bulunan telefonda oyun sırasında FPS oranı normale göre %20 artırılabiliniyor. Fiyatlandırma olarak 32 GB versiyonunda 999 yuan, 64 GB versiyonunda ise 1199 yuan olarak belirlenmiş. Bu da dolar bazında 150 ve 180 dolar’a denk geliyor.