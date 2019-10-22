Video
Meizu Note 9 – Kim Kullanmak İster? (Yusuf Bayraktar)
Kim Kullanmak İster serimizin son telefonu Meizu Note 9 kullanıcılarından sonuncusu olan Yusuf Bayraktar telefon ile ilgili deneyimlerini bizlere aktarıyor.
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Normal yaşantısında Sony Xperia Z Ultra kullanıcısı olan Yusuf Bey’in Meizu Note 9 hakkındaki olumlu ve olumsuz tüm düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyiler.
Meizu Note 9 özellikleri
- 6,2 inç 1080 x 2244 piksel IPS ekran
- Qualcomm Snapdragon 675 yonga seti
- Adreno 612 grafik işlem birimi
- 4 GB / 6 GB bellek
- 64 GB / 128 GB depolama alanı
- 48 MP f/1.7 ana kamera
- 5 MP derinlik sensörü
- 20 MP f/2.0 ön kamera
- Android 9.0 tabanlı Flyme 7.2 arayüzü
- 4000 mAh batarya
- 18 Watt mCharge desteği
- 153.1 x 74.4 x 8.7 mm boyut
- 170 gram ağırlık
Donanım
Sennheiser GSP 670 | En iyi kablosuz oyuncu kulaklığı olabilir mi?
Sennheiser kalitesiyle oyuncu kulaklığı isteyenler için üretilen GSP 670 incelemesiyle karşınızdayız.
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Dünyanın en iyi kablosuz oyuncu kulaklığı yakıştırması yapılan Sennheiser GSP 670 modeli düşük gecikme ve uzun batarya ömrü ile ön plana çıkıyor.
PC, PlayStation 4 ve Bluetooth ile çoklu cihaz kullanımına izin veren GSP 670, odyofili oyuncular için üretildiği belirtiliyor. Mikrofon tarafında ise klasik bir kulaklık mikrofonun ötesinde yayında kullanabilecek seviyede bir ürün kullanan Sennheiser GSP 670’in detayları videomuzda görebilirsiniz.
Sizin Yorumunuz
Huawei P30 Pro mu, iPhone XS Max mi? – Sizin Yorumunuz (Zafer Albayrak)
Kişisel telefonu olarak iPhone XS Max, iş telefonu olarak ise Huawei P30 Pro kullanan Zafer Albayrak her iki telefonu deneyim olarak kıyaslıyor.
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Gündüz iş vakitlerinde Huawei P30 Pro, işten sonra özellikle sosyal medya ve oyun için ise iPhone XS Max kullanan Zafer’in genel deneyim ve performans açısından P30 Pro ile XS Max kıyaslamasını izleyebilirsiniz.
İyi seyirler…
Aksesuar
En iyi mekanik klavye bu mu? | Logitech G513 Carbon incelemesi
Logitech G513 Carbon incelemesi ile karşınızdayız. Birçok kişi için piyasanın en iyisi kabul edilen G513 Carbon’un detayları videımuzda!
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En iyi mekanik klavye bu mu? | Logitech G513 Carbon incelemesi
Çevre birimleri noktasında en popüler ve en güvenilir marka olarak kabul edebileceğimiz Logitech’in oyunculara yönelik ailesi G serisine bir yeni ürün daha eklendi. Klavye seçenekleri arasına dahil edilen G513 Carbon, gelişmiş Romer-G Dokunmatik, Romer-G Lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçenekleri ile geliyor.
Bizim test ettiğimiz üründe Romer-G Lineer versiyonu bulunurken akıcı performans odaklı anahtar seçimi olarak dikkat çekerken, doğrusal hareket seçme çift dokunuş, art arda hızlı tuş vuruşları ve kesintisiz yarım basmalar için ideal olduğunu belirtebiliriz. MMO ve aksiyon oyunları için ideal bir anahtar diyebiliriz.
Klavyeye geri dönecek olursak dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G513 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G513 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.
Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.
Sonuç olarak; Logitech G513 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve Romer-G Lineer anahtarları ile oyun dünyasına uygun ve alüminyum-magnezyum alaşımı tasarımı ile şık ve sağlam yapısıyla fark yaratmayı başarmış.