Akıllı TV’ler artık günümüzün gerekli parçalarından. Ancak yapımı ve üretimi sandığınız kolay değil. Günümüz Akıllı TV’lerin zirveye oynaması için iyi bir panele ve güçlü bir çipe ihtiyacı var. Ünlü yonga seti markası MediaTek’in bu alanda büyük bir rol oynadığını kabul etmeliyiz. Şirket bugün, TV’ler için yeni bir çip olan MediaTek Pentonic 1000 ürününü piyasaya sürdü. Bu işlemci TV’ler için birebir, 120Hz yenileme hızında 4K’ya kadar içerik sağlayabiliyor. Aynı zamanda Wi-Fi 6/6E, MEMC, Dolby Vision IQ gibi üst düzey özellikleri de destekliyor. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

İçindekiler MediaTek Pentonic 1000 İşlemcisinin Dikkat Çeken Özellikleri

MediaTek Pentonic 1000 İşlemcisinin Dikkat Çeken Özellikleri

Birden fazla Dolby Vision akışını paralel olarak işleyebilen yeni yonga seti televizyonların aynı anda 8 video akışını göstermesine olanak tanıyor. Ürünün bu konudaki hedefi sesleri aynı bir görüntü şeklinde kullanıcılara sunmak. Televizyon ekranı eşliğinde oyun oynamak isteyenleri de unutmayan MediaTek, bu yonga setinin 144 Hz ekran yenileme hızı ile çalışan 4K çözünürlükte sunabileceğini açıkladı.

Şirket tarafından kapasitesi tam olarak açıklanmayan işlemcinin bildiğimiz tüm özelliklerini sizin için listeledik; Aynı anda 8 video akışını gösterme özelliği

144 Hz ekran yenileme hızı eşliğinde çalışan 4K çözünürlükte bile sorunsuz bir performans

Otomatik Düşük Gecikme modu

Wi-Fi 6/6E bağlantıları

H.266 (VVC), HEVC, VP0, AVS3 ve AV1 desteği

Dolby Atmos seslerini Dolby Vision görüntüleri ile eşleştirme

Entegre Ses Asistanı desteği

4K OSD (on-screen display) desteği

HDMI 2.1 FRL (48 Gbps) desteği

4X USB bağlantısı

Edge Smoothing (Pürüzsüz Dokular)

Picture Quality Scene Recognition (Sahne ve Görsel Kalitesi Tanımlama)

Picture Quality Object Recognition (Obje ve Görsel Kalitesi Tanımlama)

Advanced Picture Quality Enhancement (İleri Düzey Görsel Teknololjisi) Otomatik Düşük Gecikme Modu (HDMI tarafından tanımlanan bir standart) eşliğinde üretilen Pentonic 1000’de bulunan yerleşik düşük gecikmeli Wi-Fi 6/6E bağlantıları sayesinde bulut tabanlı sistemlerden oyun oynanabiliyor. H.266 (VVC), HEVC, VP9, AVS3 ve AV1 formatlarını destekleyen bu çipin Dolby Atmos seslerini Dolby Vision görüntüleri ile eşleştirebildiği bildirildi.Şirket tarafından kapasitesi tam olarak açıklanmayan işlemcinin bildiğimiz tüm özelliklerini sizin için listeledik; Şirketin yaptığı açıklamaya göre yeni canavar çipe sahip ilk TV’ler 2023’ün ilk çeyreğinde mağazalarda olacak. İlginizi çekebilir: DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ MOBİL İŞLEMCİSİ OLABİLİR! | MediaTek Dimensity 9200 Tanıtıldı!