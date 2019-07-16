MediaTek Helio G90 geliyor!

MediaTek Helio G90 mobil işlemcisi paylaşılan bir tanıtım posteriyle ortaya çıktı. İşlemcinin daha çok oyuncu akıllı telefonlarında kullanılması bekleniyor.

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MediaTek Helio G90 tahmini özellikleri

Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden MediaTek‘in şimdiye kadar ürettiği en güçlü işlemci olması beklenen Helio G90‘ın üretim sürecinde Helio P90‘ın mimarisinin temel alındığı tahmin ediliyor. Sekiz çekirdekli Helio P90‘ın yongasında, iki Cortex-A75 çekirdeği (2.2 GHz) ve altı A55 çekirdeği (2.0 GHz) bulunuyordu. Grafik tarafında ise 970 MHz saat hızına çıkabilen PowerVR GM9446 GPU birimine yer verilmişti.

Oyun akıllı telefonlarında kullanılması hedeflenen Helio G90‘ın grafik biriminin çok daha güçlü bir oyun performansı sunması umuluyor. Bu noktada yeni yonganın Kirin işlemcilerinde bir süredir kullanılan Game Turbo özelliğine benzer bir yazılımsal takviye yapılması ya da grafik donanımının tamamen yenilenmesi bekleniyor. Eski GPU, ARM‘ın yeni nesil Mali-G76 ve G77 grafik birimleriyle değiştirilebilir.

Oyun odaklı akıllı telefonların yakaladığı yükseliş trendi mobil işlemci üreticilerini de yeni ve daha güçlü donanımlar üretmeye zorluyor. Geçtiğimiz gün Qualcomm da Snapdragon 855 Plus işlemcisini tanıtmıştı. MediaTek son yıllarda majör akıllı telefon üreticilerinin amiral gemisi düzeyindeki akıllı telefonlarında kendine yer bulamıyordu. Daha çok fiyat-performans odaklı modellerde işlemcileri kullanılan şirketin Helio G90‘la makus talihini değiştirip değiştiremeyeceği merak konusu.