MediaTek, amiral gemisi 5G akıllı telefonlar için yeni Dimensity 9200+ yonga seti ile Dimensity portföyünü genişletti. Bu yeni ürün, selefinin başarısının üzerine çıkarak daha uzun pil ömrü ve daha iyi oyun deneyimleri sağlayan güç verimliliğini koruyan atran performans sunuyor.

Dimensity 9200+’ın selefi Dimensity 9200 yonga setinden daha yüksek hızı desteklediği belirtiliyor. Yonga seti, 3,35 GHz’e kadar çalışan ultra çekirdekli bir Arm Cortex-X3, 3,0 GHz’e kadar çalışan üç Arm Cortex-A715 süper çekirdeği ve 2.0 GHz’de dört Cortex-A510 verimlilik çekirdeğini bir araya getiriyor. MediaTek, Dimensity 9200+’a oyun ve diğer bilgi işlem yoğun uygulamalar için ek bir destek sağlamak amacıyla yonga setinin Arm Immortalis-G715 grafik işleme birimini %17 artırdı.

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Dimensity 9200+, uzun erişimli 6GHz altı ve süper hızlı mmWave bağlantıları arasında akıcı bir şekilde geçiş yapabilen 4CC-CA 5G Release-16 modeme sahip. Yonga seti ayrıca Bluetooth 5.3 ile birlikte 6,5 Gbps’ye kadar downlink hızına sahip Wi-Fi 7 2×2 + 2×2 yi destekliyor. MediaTek’in Bluetooth ve Wi-Fi’yi bir arada bulunduran teknolojisi, Wi-Fi, Bluetooth düşük enerjili (LE) ses ve kablosuz çevre birimlerinin aynı anda son derece düşük gecikmeyle ve çıkarım olmadan bağlanmasına olanak tanıyor.

Me diaTek Dimensity 9200+ özellikleri

HyperEngine 6.0: Yüksek kare hızlarını sürdürebilen ve gecikmeyi en aza indirebilen uyarlanabilir performans teknolojisi ile daha da gelişmiş oyun deneyimi.

2. Nesil TSMC 4nm işlemcisi çeşitli form faktörlerinde ultra-ince tasarımlar için ideal.

Altıncı nesil Yapay Zeka İşleme Birimi (APU 690): Gerçek zamanlı odak ve Bokeh ayarlarıyla gerçekten sinematik video oluşturan, AI-gürültü azaltma ve AI-süper çözünürlük görevlerini verimli bir şekilde güçlendirir.

MediaTek Imagiq 890: Low-light senaryolarında bile parlak, keskin görüntüler ve videolar sunan etkileyici yakalama özelliklerini destekleyen güçlü bir amiral gemisi görüntü sinyal işlemcisi.

MediaTek MiraVision 890: Akıcı bir kullanıcı deneyimi için adaptif yenileme hızı teknolojisi ve hareket bulanıklığı azaltma özelliğine sahip bir görüntü teknolojisi.

MediaTek 5G UltraSave 3.0: Tüm 5G bağlantı koşulları için pil ömrünü optimize etmek için güç verimliliği teknolojileri.