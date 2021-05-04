Haber
MediaTek, 5G pazarında liderliği ele geçirebilir!
Tayvan merkezli yarı iletken şirketi MediaTek, mobil işlemci pazarındaki kararlı yükselişine devam ediyor. Şirket geçtiğimiz yıl elde ettiği küresel pazar liderliğinin ardından şimdi de gözünü 5G pazarına dikti.
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MediaTek, 5G işlemci pazarında liderliğe oynuyor
Counterpoint Research’ün raporuna göre, Qualcomm ve MediaTek’in mobil işlemci pazarındaki hakimiyeti devam ediyor. Geçtiğimiz yıl liderliğin yeni sahibi olan MediaTek, %37’lik pazar payıyla küresel pazar birinciliğini sürdürüyor. Qualcomm küresel çip pazarının %31’ine hakim olurken, onu %16 pazar payı ile Apple takip ediyor.
Listede düşüş yaşayan iki üretici Samsung ve HiSilicon (Huawei) olmuş. Orta seviye cihazlarında kendi üretimi Exynos yerine Qualcomm işlemci kullanmaya başlayan Samsung, bunun sonucunda 3 puan kaybederek %8’e gerilemiş. Huawei ise uzun süredir işlemci üretemediği için sert bir düşüş yaşayarak %2 pazar payı elde etmiş.
Asıl dikkat çekici nokta ise 5G yonga setlerine gelindiğinde ortaya çıkıyor. Qualcomm ve Apple’ın pazar payında ufak değişiklikler olurken, MediaTek ise payını %15’ten %28’e yükseltmeyi başarmış. Huawei’nin 5G yongalarda neredeyse sıfıra yaklaşan pazar payı ve Dimensity serisinin güçlü performansı, MediaTek’in büyük bir çıkış yapmasında kilit rol oynamış. Bunun yanı sıra analistlere göre bir sonraki çeyrekte MediaTek’in pazar liderliğini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Son olarak yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunların da bu mücadelede önemli bir faktör olacağını belirtelim.
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Genel
FIFA 21 Ultimate Team mağazasında kozmetik ürün satışı başladı!
FIFA 21 Ultimate Team mağazası genişlemeye devam ediyor. Sevilen futbol oyununda oyun içi satım salım konusunda çeşitlilik de artıyor. Son gelen güncelleme ile birlikte oyuncular mağazadan kozmetik ürün satın alabilecekler. Electronic Arts oyunda yer alan Ultimate Team mağazasına kozmetik ürünler ekledi. Oyunun işleyişine etkisi olmayan bu ürünler sayesinde oyuncular görünüşlerini değiştirme imkanına sahip olacaklar. Ancak ilk ortaya çıkan detaylara göre bu ürünler biraz pahalı.
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FIFA 21 Ultimate Team içerisindeki mağazadan kozmetik ürün alabileceksiniz!
Oyun içi satın alımlar yapımcılar için bulunmaz bir nimet. Pek çok firma oyun satışı ile yetinmeyip bu tarz içerikler ile kazançlarını katlıyor. Firmalar bu sayede oyunu da canlı tutmayı başarırken, oyuncuları da sürekli para harcamaya itiyorlar. Oyun içi satın alımların kuvvetli olduğu oyunlardan biri kuşkusuz FIFA serileri. Electronic Arts yapımı futbol oyun serisi, özellikle Ultimate Team sayesinde çokça para kazanmayı başardı. Kimi zaman eleştirilerin hatta suçlamaların hedefinde olan oyun, görünüşe göre sistemi genişletmek istiyor. Electronic Arts, FIFA 21 için yaptığı son güncelleme ile birlikte oyun içi satın alım yelpazesini genişletti. Firma Ultimate Team modu içerisinde bir mağaza açtı. Açılan mağaza ile birlikte oyuncular kozmetik eşyaları tek başına satın alabilecekler. Zira daha önceden, “loot box” sistemi ile kozmetik ürünlere ulaşılabiliyordu. Ancak firma, oyun içi kozmetik ürünleri ayrı bir panelde satarak daha fazla gelir elde etme peşinde.
Şimdilik çok fazla ürünün yer almadığı sistemde, yelpazenin önümüzdeki süreçlerde genişlemesi bekleniyor. Bununla birlikte Electronic Arts, kozmetik ürünleri çok da fazla ucuza satmayacak gibi gözüküyor. Zira ilk listelemede ortaya çıkan ürünler oldukça pahalı. Mesela oyuncuların stadyumlarına koymak isteyebileceği bir afiş 11 bin FUT parasına alınabiliyor. Ayrıca FUT parasını saklamak isteyen oyuncular için 150 FIFA Points ile ödeme imkanı da bulunmakta. FIFA Points‘in oyun içi özel para olduğunu da unutmamak gerek. Futbol her şeydir temalı ürünler ile mağazayı açan EA, ilave olarak stadyum müziği, ev sahibi forması ve deplasman forması da satıyor. Stadyum müziği eklemek isteyen oyuncuların 15 bin FUT/200 FIFA Points ödemesi gerekiyor. Bununla birlikte formalarında tanesi 25 bin FUT/300 FIFA Points‘ten satılıyor. Ayrıca isteyen kullanıcılar bütün ürünleri tek bir paket halinde de satın alma hakkına sahip. Bunun maliyeti de sadece 60 bin FUT/700 FIFA Points. 700 FIFA Points bugün güncel kur ile yaklaşık 80 TL yapmakta.
FIFA 21 6 Mayıs’ta EA Play ve Xbox Game Pass’te!
Geliştirmeler ile birlikte kazandığı parayı arttırmak isteyen firma, çok da kötü geri dönüşler almadı. Fiyatların fazla olduğu yorumları yapılsa da bu eklemeler oyuncular tarafından memnuniyetle karşılandı. Zira daha önceki sistemde oyuncular futbolcu paketlerini açmadan kozmetik ürünlere sahip olamıyorlardı. Farklı tarzda müşterileri de bünyesine katan Electronic Arts, satış rakamlarında yine iyi sonuçlara sahip olacak gibi gözüküyor. Ekim ayında piyasaya çıkan FIFA 21 ile başlayan sistemin serinin diğer oyunlarına da entegre olacağını söylemek yanlış olmaz. Öte yandan firma belli dönemlerde tematik kozmetik ürünleri de mağazada sergileyebilir. Bu sayede oyuncuların sürekli mağaza içerinde kalması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde sızan bir belge de zaten firmanın niyetini gösteriyor. Sızıntıya göre, EA önceliğini oyun içi satın alım sayısını arttırmaya vermiş. Firmanın oyuncuları oyun içi satın alımlara daha sert yollarla yönlendirmek istediği ortaya çıktı. Tabi bu belgenin ilerleyen zamanlarda olumsuz geri dönüşleri olacaktır.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra oyunculara müjde. FIFA 21, 6 Mayıs tarihinden itibaren EA Play sistemine dahil olacak. Sevilen futbol oyununa EA Play aboneleri ilave ücret ödemeden sahip olacaklar. Ülkemizde Steam ve Xbox Game Pass sistemlerinde yer alan EA Play üyelik sistemine ayda 30 TL gibi makul bir ücret ödeyerek sahip olma şanısınız bulunmakta. Ancak abonelik sistemine dahil olmak istemeyen kullanıcılar için FIFA 21 fiyat olarak an itibariyle Steam‘de 138.59 TL. Kuşkusuz yeni eklemenin ardında EA Play ve Xbox Game Pass abonelik satışlarında da büyük bir artışa şahit olacağız. EA Play sistemine dahil olan FIFA 21 sadece PC platformuna gelmiyor. Oyunun konsol tarafındaki EA Play abonelik sistemlerine de dahil olacağı ortaya çıktı.
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ASUS
ASUS, taşınabilir DVD sürücüsü ZenDrive U8M’yi duyurdu
ASUS, şık bir stile sahip yeni harici DVD yazıcısı ZenDrive U8M’yi duyurdu. En yeni USB-C ara yüzünden yararlanan bu ürün multimedya oynatmak ve veri arşivlemek için anında ve rahat bir çözüm sunuyor. M-DISC desteğiyle uzun ömürlü arşiv yapma olanağı veren ürün, kolay ve kapsamlı yedekleme yazılımıyla geliyor.
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Tüm modern dizüstü bilgisayarlara uygun ikonik, ince tasarım
ZenDrive U8M sağlam ve 13 mm’lik ultra ince yapısına birçok işlev sığdırıyor. Zen’den ilham alan dairesel desenli estetik tasarımı, sağlam yapıyı ve zarif stili bir araya getiriyor. ZenDrive U8M, USB-C bağlantısıyla kolaylık ve hız sunuyor. ASUS ZenBook modelleri de dahil neredeyse tüm yeni dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu bağlantı noktası sayesinde ASUS ZenDrive U8M anında kullanıma hazır hale geliyor. Bu küçük ve akıllı soket her iki yönde de takılabilme özelliğiyle rahat bir kullanım sağlıyor. Kullanıcılar modern Windows ve Mac bilgisayarlarına anında multimedya oynatma ve yedekleme özelliği ekleyebiliyor.
Değerli fotoğrafları, videoları ve verileri nesiller boyu saklayın
ZenDrive U8M, aile fotoğraflarından evde çekilen videolara ve daha fazlasına kadar dijital ortamdaki tüm değerli anılarınızı korumak için arşiv kalitesinde bir çözüm sunan M-DISC’e destek veriyor. M-DISC yazma teknolojisi kaydedilen verileri kaya benzeri patentli bir katmana işliyor. En zorlu koşullara dayanıklı olan bu katman, ömür boyu biriktirdiğiniz dijital anıları ve önemli verileri 1000 yıla kadar güvenli bir şekilde saklıyor.
Kullanımı kolay, kapsamlı yedekleme çözümü
ZenDrive U8M, Windows için değerli verilerinizi gönül rahatlığıyla saklayabileceğiniz kapsamlı ve kullanımı kolay bir yedekleme çözümü sunuyor. Kullanıcının yapması gerek tek şey boş disk temin etmek. Bundan sonra kullanışlı arayüz üzerinden üç adımda kolayca yedekleme yapılabiliyor. Parola korumalı şifreleme ve gizli klasör gibi diğer özellikler de bulunuyor. ZenDrive U8M ayrıca fotoğrafları, videoları veya verileri bir sabit diskte veya SSD’de kolayca arşivleme imkanı sunuyor.
Özetleyecek olursak eğer;
İkonik, ince tasarım: Zen’den ilham alan dairesel desenli tasarım ve USB-C arayüzüyle tüm modern dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara hazır.
Nesiller boyu saklanacak veriler: Değerli fotoğraf, video ve verilerinizi güvenli bir şekilde 1000 yıla kadar saklayan M-DISC desteği.
Kapsamlı yedekleme çözümü: Windows’ta üç adımda sürükleyip bırakarak kolayca arşivleme yapma imkanı sağlayan bu çözüm zahmetsiz şifreleme ve parola koruması hizmeti de sunuyor.
- Windows veya macOS için hazır: Yalnızca takıp çalıştırmaktan ibaret olan kurulum ve birden fazla platforma destek.
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Finans
Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11 milyon dolar harcamış!
Epic Games bedava oyunlar için ilk başlarda yüklü miktarda para harcamış. Bedava oyunlar ile ekosistemine daha fazla oyuncu çekmek isteyen firmanın cebinden çıkan para oldukça yüksek. Dünyaca ünlü firmanın Apple ile olan davası sırasında, bedava oyunları başlattığı ilk 9 aylık süreçte ne kadar para harcadığı belli oldu. Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar firma bedava oyunlar için 11.6 milyon dolar harcamış. Ayrıca firmanın bu süreçte ne kadar yeni üyeyi sistemine dahil ettiği de belli oldu.
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Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11.6 milyon dolar harcadı!
Oyun dünyasında dijital çağa artık giriş yaptık. Dijital oyunların kutulu oyunlardan daha fazla sattığı şu günlerde platformlar arası da yeni rekabet kolları oluştu. Epic Games Store, Steam, Origin ve Xbox PC Store gibi platformlar daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için her yolu deniyorlar. Kuşkusuz bu firmalardan en sükseli başlangıcı yapan Epic Games oldu. Firma kendi ekosistemini yaratmak için oldukça agresif bir giriş yaptı. Bedava oyunlar ile kullanıcı sayısını arttırmak isteyen firma bu konuda oldukça başarılı işlere de imza attı. Bununla birlikte kendi ekosistemine özel oyun çıkarmak için yapımcılar ile de anlaşan Epic Games, kimi zaman eleştirilerinde odağında olmayı başardı. Ancak bugün ki konumuz firmanın bedava oyun politikası. Apple ile sıkı bir dava içerisinde olan Epic Games‘in bedava oyunları dağıtmaya başladığı Aralık 2018‘den bu yana harcadığı para belli oldu.
Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. 👀 pic.twitter.com/5hkLb1VEjj
— Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021
Firmanın Ekim 2019′da yayımlanan performans raporu ortaya çıktı. Bu rapora göre firmanın bedava oyunlar için harcadığı para da belli oldu. Epic Games bedava oyunlar için Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar bedava oyunlar için yapımcılara toplamda 11.6 milyon dolarlık ödeme yapmış. Hangi oyuna ne kadar ödeme yapıldığına dair detaylı tablonun ortaya çıktığı raporda firmanın kazandığı kullanıcı sayısı da belli oldu. Epic Games rapora göre bedava oyunlar sayesinde 5 milyona yakın yeni kullanıcıya merhaba demiş. Ayrıca firmanın kaydolan her yeni oyuncu için harcadığı parayı bölünce 2.37 dolarlık masraf yaptığı ortaya çıktı. Yani Epic Games 5 milyon kullanıcı başına 2.37 dolar harcamış. Bununla birlikte firma ilk 9 aylık süreçte istediği kadar para kazanamamış gibi gözüküyor. Zira mağazadan en az bir kere bedava oyun alan kullanıcıların sadece %7′sinin ilave para harcadığı öğrenildi.
Epic Games’in en çok para harcadığı oyun Batman Arkham serisi!
Raporda tek tek hangi oyuna ne kadar para harcandığı gözüküyor. Bu listeye göre firma, en çok Batman Arkham serisi için para harcamış. Firma dört oyundan oluşan seriye toplamda 1.5 milyon dolar yatırım yapmış. Bununla birlikte tekil bazda en çok para harcanan oyun ise Subnautica. Firmanın bedava verdiği ilk oyun olan yapım için kasadan 1.4 milyon dolar çıkmış. Aynı şekilde kazanılan üye sayısına bakıldığında da en yüksek girdi Batman Arkham serisinde olmuş. Batman Arkham serisi sayesinde ekosisteme toplamda 600 binden fazla kullanıcı giriş yapmış. Ayrıca serinin bedava olduğu dönemdeki artışın yüzdesi de %10 olarak kayıtlara geçmiş. Öte yandan Batman Arkham serisinin bedava olduğu hafta aktif kullanıcı sayısında da büyük artış dikkat çekiyor. Zira üyelerin %50‘si o hafta içerisinde aktif olmuş. Ayrıca firma yine o ay aktif kullanıcı sayısında Fortnite‘dan daha fazla girdiye sahip olmuş.
Tüm bu rakamların yanı sıra bazı dikkat çeken detaylarda mevcut. Mesela Metro 2033 Redux oyunu Epic Games‘e bedavaya gelmiş. Yapımcı firma Deep Silver, oyunu için firmadan ilave talepte bulunmamışa benziyor. Ancak bu durumun Metro Exodus ile bağlantılı olmadığını düşünmek yanlış olur. Zira firma Deep Silver ile özel oyun anlaşması yapmıştı. Epic Games‘in ilk 9 aylık performansına detaylı bakış atmak için buradaki dosyayı inceleyebilirsiniz. Bu bilgilerin dışında firmanın sonraki süreçte yaptıkları da oldukça merak ediliyor. Özellikle firmanın GTA V‘i bedava verdiği süreçte ne kadar harcadığı ve kaç kullanıcı sayısına ulaştığı oldukça büyük merak konusu. Şimdilik ilk 9 ayı içeren bu rapora ilave bilgilerin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması muhtemel. Bakalım Epic Games bedava oyunlar ile daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefini gerçekleştirecek mi bekleyip göreceğiz.
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FIFA 21 Ultimate Team mağazasında kozmetik ürün satışı başladı!
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