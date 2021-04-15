Genel
MediaMarkt’ta Beyaz Eşyada İndirim Fırsatı!
Evleniyoruz mutluyuz, yeni eve beyaz eşya bakıyoruz. Buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi ayy hepsinden elektrik alıyoruz diyenlere müjde. MediaMarkt’ta tüm beyaz eşya ve ankastrelerde 3 veya daha fazla ürün alana toplamda %20 indirim! Üstelik paraf ve bonuscarda faizsiz masrafsız 12 taksit fırsatı!
Bakmakta fayda var: 2021’de General Mobile GM 9 Pro Kullanmak!
Pandemi sürecinde evlenmek ayrı bir dert yanda, ev içerisindeki beyaz eşyaları mağaza mağaza gezmek bir yanda. Fakat bunların hepsini bir arada MediaMarkt’tan almak bir o kadar da kolay. Bizde yeni evlenecek olan çiftler için gerekli olan beyaz eşyalardan oluşan bir liste hazırladık.
Sizin için hazırladığımız liste:
ALTUS AL 8100 MD A+++ Enerji Sınıfı 1000 Devir 8Kg Çamaşır Makinesi
8 kilogram çamaşır kapasiteli Altus çamaşır makinesi 1000 rpm devir gücüne sahip. Mini 14 Programı zaman geciktirme özelliğine sahip bu makine ayrıca deterjan sarfiyatı önleyen top sisteme sahip. Enerji verimliliği konusunda da A+++ alan çamaşır makinesi 60 dB ses ile gayet sessiz gözüküyor Sizde Arçelik garantisi altındaki bu çamaşır makinesine göz atmak ve 2349TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
PROFILO BD3257W2NN AD 2K A+ Enerji Sınıfı 505L NoFrost Buzdolabı Beyaz
Profilo’nun bu buzdolabı tam tamına 500 litrelik (371 litre soğutma, 85 litre dondurma) bir hacme sahip. Ayrıca 8 kilogramlık dondurma kapasitesi ile kullanması daha kolay alt bölmesi mevcut. İç tarafındaki özelliklerine baktığımızda ise Süper soğutma özeliği, süper dondurma özelliği,2 adet Fresh çekmecesi – Dalgalı tabanı ile meyve ve sebzeleri saklamak için ideal ortam,3 x Yumurtalık sizleri karşılıyor. Sizde bu buzdolabına göz atmak ve 5099 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
HOOVER HFDN 4S600PW-17 A+++ (-10%) Enerji Sınıfı12 Programlı Bulaşık Makinesi Beyaz
HOOVER HFDN bulaşık makinaası A+++ enerji sınıfında olası ile dikkat çekiyor. 12 farklı programa sahip (Eko, Buhar, Genel, Hızlı 39′, Hızlı 29′, Ön Yıkama, Hijyen+, Total Care, Yoğun, Günlük, Gece, Kristaller) olan makine ayrıca bir takım özel niteliklere de sahip. Bunlar 16 Kişilik Kapasite, Yapay Zeka, Wi-Fi, Bluetooth, Otomatik Açılır Kapak, Kayar Yazılı Ekran. 41dB lik gürültü emisyonu olan bu modele siz de göz atmak ve 3199 TL’te ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Akıllı Telefonlar
2021’de General Mobile GM 9 Pro Kullanmak!
2021 yılında kullanmak serimize bu seferde General Mobile GM 9 Pro konuk oldu. Eylül 2018’de tanıtılan model Tür kullanıcılar içinde önemli bir yer arz ediyordu. Çünkü orta seviyede bir çok markanın cihazı varken Genaral Mobile’ın böyle bir telefon piyasa sunması oradaki rekabeti kızıştırdı. Gelin hep beraber 2021’de bu General Mobile GM 9 Pro kullanılır mı hep berber göz atalım.
Bakmakta fayda var: General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
General Mobile Türkiye’de üretlen yerli markalarımızdan Casper, Reeder ve Vestel’den ayrı olarak pazar payı daha yüksek olan bir markaydı. Hatta çok daha öncesine gidersek eğer General Mobile Google ile Android One projesine dahil olmadan önce de bir çok akıllı telefon projesine imza atmıştı. Dünyanın ilk 3G teknolojisine sahip çift hatlı telefonu olan DST3GCOOL ile Plus X 2008 Teknoloji Ödülleri‘nden ‘Yenilikçi Ödülü’nü almıştı. Discovery modelleri ile akıllı telefon pazarında kendilerine iyice yer edindiren ve adından da sıkça bahsettiren marka Google ile birlikte Android One kapsamında iş birliği yaparak dünyada da kendisinden söz ettirmişti. Android One projesi kapsamında sırasıyla; General Mobile 4G, General Mobile 4G (Çift Sim Kartlı Versiyonu), General Mobile GM 5 Plus, General Mobile GM 5, General Mobile GM 5 D, General Mobile GM 6, General Mobile GM 8, General Mobile GM 8 GO, General Mobile GM 9 PLUS, General Mobile GM 9 PRO, General Mobile GM 10 ve en güncel olarakta General Mobile GM 20 ve General Mobile GM 20 Pro telefonları mevcut.
Bu telefonlar arasında en güçlü en dolu diye tabir edebileceğimiz telefon ise General Mobile GM 9 PRO. Çünkü ekranı, işlemcisi kamerası, pili ve ses gibi özellikleriyle gerçekten dikkat çekti. Çıktığı zaman 2899TL fiyatıyla tartışılan model, sonrasında fiyatı 1350TL gibi rakamlara düşerken günümüzde döviz kurlarının da etkisiyle tekrardan 2400TL seviyelerine yükseldi. Türk tüketicisinin de zamanında çokça tercih ettiği modelin özelliklerine birde yakından bakalım.
Öncelikle telefonun tasarımdan başlayacak olursak arka taraftan Apple iPhone 7 Plus ve 8 Plus modellerine benzediğini söylemek mümkün. Ön tarafta ise alt ve üstte birer parmak boşluk ve yanlarda ince çerçeve olacak şekilde dizayn edilmiş. Arka ve ön tarafı camla korunan modelin yan çerçeveleri ise alüminyumdan yapılma. Ses açma kapama ve güç tuşundan farklı olarak bir de direk video çekimine erişim sağlayacak tuş bulunuyor. 3.5mm kulaklık girişi, type-C bağlantı yuvasıyla birlikte alttaki hoparlör ve üst taraftaki ahizeden stereo hoparlör çıkışı sağlıyor.
Ekrana baktığımızda ise 6.01″ Full HD AMOLED HDR destekli bir ekran bulunuyor. Bu ekranın verdiği görüntüler orta seviyede bulunan bir telefona göre gerçekten iyi olduğunu söyleyebiliriz. HDR destekli olması sayesinde YouTube, Amazon Prime ve Netflix’te destekli olan içerikleri tüketmek zevkli bir hale geliyor. Günümüzün popüler özelliklerinden olan 90Hz-120Hz-144Hz gibi ekran tazeleme oranlarına sahip olmasa da herhangi bir ekran sorununu olmaması gayet iyi.
İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 660 bulunduran General Mobile GM 9 PRO’ya , 4GB RAM 64 GB hafıza eşlik ediyor. Bu hafızayı da SD kart ile 256GB’ ye kadar arttırabiliyorsunuz. Yüksek grafikli oyunlarda takılmalar yaşatsa da düşük grafikli oyunlarda hala akıcı bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca ağır oyunları da düşük grafiklere aldığınızda akıcı bir deneyim sunuyor. Günlük kullanımda herhangi bir sorunu olmayan model için tel problemin güncelleme almayışı olduğunu söylersek yanlış olmaz. Sadece bir ana güncelleme alabilen model son olarak Android 9 güncellemesini almış ve 2019 Mart’ta son güvenlik güncellemesini almış. Android One olup güncellemenin kesilmiş olması gerçekten üzücü.
Batarya tarafında ise 1.5 senelik bir cihaz olmasının yanında (kullanıcıya bağlı) 3800mAh pilin hakkını veriyor desek yanlış olmaz. Çünkü bu batarya gün boyu sizi rahat bir şekilde götürüyor. Yaklaşık 15 saat bekleme ve 7 saat ekran süresi veren telefon 15W hızlı şarjı destekliyor. Günümüzde 15W değerin geride kalıyor olduğunu da söylemek gerekiyor.
Kamera kısmında ise dxOmark’tan 90 puanlık bir skor ala kamera fotoğraf anlamında iyi işler çıkarıyor. Ancak kamera arayüzünün sadeliği, deklanşör hızının yavaşlığı yüzünden fotoğraf çekmek zorlaşıyor. Video kısmında ise 4K çekim yapabiliyor. Bunun yanında 1080/60fps çekimler yapmakta mümkün.
Ses konusunda ise Stereo hoparlörün olması gerçekten güzel. Ayrıca Dolby Vision destekli olması da kendi ses profilinizi ayarlamanıza imkan veriyor. Film, dizi izlemek, müzikleri direk hoparlörden dinlemek keyif verici hale geliyor.
Sizce 2021 yılında hala General Mobile GM 9 PRO kullanılır mı? Hala kullananlar var mı?
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Akıllı Telefonlar
TCL Fold ‘n Roll modeli ile ilginç bir şey deniyor!
TCL Fold ‘n Roll modeli ilk kez kullanıcıların beğenisine sunuldu. Firma TCL 20 serisini tanıttığı lansmanında katlanabilir ve genişleyebilir ekranlı akıllı telefonunu ilk kez ortaya çıkardı. Üçü bir arada konsepti ile dikkat çeke cihaz, aynı anda hem akıllı telefon, hem fablet hem de tablet olma imkanına sahip olacak. Prototipi ilk kez kullanıcıların karşısına çıkan üçü bir arada cihazı piyasada görmemiz için bir müddet daha bekleyeceğiz. Ancak firmanın ilginç bir yenilik ile teknoloji dünyasını karşılayacağı aşikar.
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Üçü bir arada cihaz: TCL Fold ‘n Roll!
Akıllı telefon dünyasında sıra dışı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün teknik kapasiteleri artan akıllı telefonlar bir yandan da ilginç tasarımlarla piyasayı karıştırabiliyorlar. Son dönemde firmalar akıllı telefonların aynı zamanda tablet olarak kullanılması için yoğun çaba harcıyorlar. Özellikle katlanan ekran teknolojisinin artık yerini sağlamlaştırdığı şu günlerde firmalar tasarım anlayışlarını git gide farklılaştırmaya başladılar. Samsung, Motorola ve Huawei‘nin aktif olarak üretim yaptığı rekabete yeni bir firma daha girmeye hazırlanıyor. TCL firması, ilginç bir konsept ile rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak istiyor. Firma TCL 20 serisinin tanıtıldığı lansmanda Fold ‘n Roll modelini de tanıttı. Teknoloji devi yeni cihazı ile birlikte tasarım limitlerini oldukça zorluyor. Uzun süredir bu alanda geliştirmeler yaptığı konuşulan firma, ilginç bir tasarım anlayışı ile kullanıcılarını karşıladı.
Üçü bir arada olarak adlandırılan cihaz, aynı anda üç farklı cihaz olma yeteneğine sahip. Akıllı telefon olarak görünen cihaz, genişleyen ekranı ile fablet, katlanan ekranı ile de tablet moduna geçebiliyor. 2019 yılından bu yana en azından katlanan ekranlı bir model geliştirdiği bilinen teknoloji devi, yeni cihazı ile gerçekten herkesi şaşırttı. Konsept tasarımı ile detaylı bakış atma imkanı bulduğumuz cihaz, tek başına birçok kategoride ortalığı karıştıracak gibi gözüküyor. Teknik özellikleri belli olmayan cihaz şimdilik konsept hali ile ortaya çıktı. Bununla birlikte firmanın ilerleyen günlerde yeni detaylar ver ihtimali de oldukça yüksek. Ayrıca firma cephesinden gelen açıklamaya göre, esneyen ekranlı bir TCL model akıllı telefonu yine bu yıl içerisinde göreceğiz. Ancak o telefon ile TCL Fold ‘n Roll aynı cihazlar olmayacak.
Hem akıllı telefon, hem fablet hem de tablet!
TCL Fold ‘n Roll modeli ilginç tasarımı ile teknoloji dünyasında kartları yeniden dağıtacak gibi gözüküyor. Cihaz akıllı telefon görünümünde 6.87 inçlik ekran boyu deneyimi sunacak. Katlanan ekran ile fablet moduna geçen cihaz o zaman da 8.85 inçlik ekrana sahip olacak. Bununla birlikte esneyen ve genişleyen ekran ile cihazın ekranı tam 10 inç olacak ve tablet moduna geçecek. Her ne kadar kulağa güzel gelişmeler olarak gelse de, cihazın optimizasyonu oldukça önemli. Zira akıllı telefon dinamik olarak üç farklı ekran boyutuna geçecek. Bu nedenle cihazın uygulama geçişi kısmında kusursuz çalışması gerekiyor. Ayrıca cihazın ekran geçişlerinde yine kullanıcılarına yavaşlama yaşatmaması gerekmekte. Fikir olarak oldukça yenilikçi olan cihaza, uygulama geliştiricileri nasıl tepki verecek merak konusu. Zira dinamik olarak ekran boyu değişen bir cihaza uygulama optimize etme konusu bazen sıkıntılı olmakta. Katlanan ekranlı ilk cihazlardan olan Samsung Galaxy Fold modelinin yaşadıklarını unutmamak gerek.
Konsept tasarımı gün yüzüne çıkan cihaz, henüz üretim aşamasına geçmeyecek. TCL cihazı ilk olarak sadece tanıtmakla yetinmeyi tercih etti. Yenilikçi cihaz, her ne kadar göze hoş gelse de bazı sorunlar ile adından da söz ettirebilir. Yazılımsal anlamda önünde uzun bir geliştirme süreci olan TCL Fold ‘n Roll, donanımsal anlamda da aynı süreci yaşayacak. Zira katlanan ve genişleyen ekranlı modellerin en büyük sorunu dayanıklılık. Birçok model uzun kullanımda kullanıcılarına önemli sorunlar yaşatıyor. Özellikle katlanan akıllı telefonlar, zamanla çatlaklara ve kırıklara neden olabiliyorlar. Firma cihazın ekran paneli için Çinli CSOT ile görüşüyor. Cihazın ekran panelinin OLED olacağı kesinleşti. Ayrıca firma bu yıl çıkaracağı diğer esneyen akıllı telefonu için de aynı firma ile görüşüyor. Görünüşe göre piyasada yenilikçi model görmeye devam edeceğiz. Bakalım TCL yeni prototipini ne zaman kullanıcıların karşısına çıkaracak bekleyip göreceğiz.
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Genel
Apple’ın etkinlik resimleri yeni cihazlar için duvar kağıtlarına işaret ediyor!
Dün gönderilen Apple etkinliği davetiyeleriyle birlikte insanlar, etkinlikle ilgili çılgın fikirler üretmeye ve tahminlerde bulunmaya başladılar. Yeni bir Apple etkinlik davetiyesi yayınlandığında, insanlar resmin içinde neyin gizli olduğunu bulmak için görselin şifresini çözmeye çalışmaya başlıyorlar. Aslında, genellikle bu resimlerin içinde sakladığı tek bir şey var: etkinlikte tanıtılacak yeni cihazın varsayılan duvar kağıdı!
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Geçtiğimiz dört yıl boyunca, Apple etkinlik resimleri bir model türü benimsedi. Aslında içinde hiçbir şey gizli olmayan birkaç etkinlik daveti de var. Bunlar hakkında konuşacağız. Ancak etkinlik resimlerinin büyük çoğunluğu tanıtılacak amiral gemisi ürününün varsayılan duvar kağıdını içinde gizledi. Apple’ın geçen yılki Sonbahar etkinliklerinin üçü de etkinlik resimlerine duvar kağıtları sakladı. Önce bunlara bir göz atalım.
Bazen bir duvar kağıdı tasarımı açıkta saklıdır ancak bazı durumlarda daha zekice gizlenir. “Time Flies” Eylül etkinliğindeki tüm resimlerde yer alan logo, iPad Air’de bulunan döngüsel duvar kağıtlarıyla mükemmel bir şekilde hizalandı. Hatta aynı mavi tonlarını kullandı.
Ekim ayına girerken, “Hi, Speed” iPhone etkinlik davetiyesi mavi ve sarı renkli bir baloncuk kümesini gösterdi. Bazıları davetiyenin AirTag’leri sakladığını düşündü. Ama sonuç öyle olmadı. Aslında bu, iPhone 12 varsayılan duvar kağıtlarıydı. Kasım ayındaki “One More Thing” etkinliği duyurulduğunda, bunun Mac ile bir ilgisi olduğunu biliyorduk. Çünkü yıl sonundan önce Apple Silikon ile donatılmış Mac’lerin sergilenmesi için son şansları buydu. Bu, Apple logosunun arkasından uçan renklerin Big Sur varsayılan duvar kağıdındakiler olduğunu tahmin etmeyi biraz daha kolaylaştırdı.
Bu daha önce de oldu
Etkinlik resimleri için varsayılan duvar kağıtlarını kullanmak aslında Apple için yeni bir olay değildi. Apple bunu defalarca yaptı. 2019 iPhone etkinlik davetiyesi resminin iPhone 11 ile gelecek yeni renklere atıf olduğu düşünülüyordu. Ancak gerçekte tasvir edilen şey, varsayılan duvar kağıtlarının tarzıydı.
Apple, 2017 iPhone X etkinliği için de aynı şeyi yapmıştı. Muhteşem gözüken çok renkli gradyan, etkinliğin davetiyesindeki Apple logosunun içine maskelenmişti. Duvar kağıdıyla aynı renkleri kullanmıştı ve aynı parıltı efektine sahipti. Logodaki iç gölge etkisi ise ekranın, telefonun tüm yüzeyini kapladığına dair bir ipucu olduğunu düşündürüyordu.
Duvar kağıtları bazen etkinlik davetiyesinde değil de, etkinliğin gerçekleşeceği yerdeki süslemelerde de gizlenebiliyor. Apple’ın 2018’de gerçekleşen Brooklyn etkinliği davetiyeleri farklıydı ve Apple logosunun her türden benzersiz varyasyonunu gösteriyordu. Açıkçası, reklam öğelerine odaklanan etkinliğe yönelik bir ipucuydu, ancak ürünler hakkında gerçekte hiçbir şey açığa çıkarmadı.
Apple, Brooklyn Müzik Akademisi’ni çarpıcı sanat eserleriyle kapladı. Binanın ön tarafına, kapıların üstüne, yan tarafına ve caddenin karşısında bulunan Apple Store’daki logolara bu resmi uygulandı. Bu görsel bir boya sıçramasına benziyordu ama uyumlu bir renk paleti vardı. Daha sonra bu tasarımın, o etkinlikte tanıtılan 2018 iPad Pro duvar kağıtlarından biri olduğu ortaya çıktı.
Bazen hiçbir bir ipucu vermiyor
Apple zaman zaman etkinlik resimlerinde tek bir ipucu bile vermiyor. Buna 2018’de gerçekleşen iPhone lasnmanı örnek olarak gösterilebilir. Bu etkinliğin görseli hiçbir şeyi ortaya çıkarmamıştı. Elbette o dönem tanıtılan iPhone XS de kullanılacak olan altın rengi görselde belirtiliyor olabilirdi, ama bu zaten uzun zamandır konuşuluyor ve bekleniyordu ve muhtemelen daha çok stilistik bir seçimdi. Davetiyede görebileceğiniz tek şey vektör tarzı bir Apple Park yüzüğüydü. Bu da Apple’ın ziyaretçi merkezindeki gömlekler için sunduğu tasarımın tamamen aynısıydı.
2018’in başında Şikago’da gerçekleşen etkinlik de çok abartılı değildi. Etkinliğin davetiyesinde, dijital mürekkeple çizilmiş gibi görünen bir Apple logosu gösteriliyordu. Elbette bunun, normal iPad’e gelen Apple Pencil desteğiyle bir ilgisi olduğu söylenmişti, ancak daha büyük olasılıkla Apple’ın eğitim odaklı bir etkinlik için kullandığı el yazısı metniyle alakalıydı.
Apple’ın Mart 2019’daki etkinliğinin vereceği hizmetlerle ve daha spesifik olarak bir TV hizmetiyle ilgili olması bekleniyordu. Davetteki çizimler çok basitti ancak basın daveti daha farklı bir ayrıntı içeriyordu. Bu resimde, eski tarz bir film gibi Apple logosuna geri sayılması gösteriliyordu. Bunlarla beraber WWDC etkinlik resimleri neredeyse hiçbir zaman ipucu içermedi. Bu yüzden onları konuya katmaya gerek bile yok.
Bu Nisan’da gerçekleşecek etkinlik hakkında ne düşünülüyor?
Apple’ın önümüzdeki hafta ne göstereceğini gerçekten bilmiyoruz. Bunun hakkında çok sayıda sızıntı var ve bizimde bazı iyi fikirlerimiz bulunuyor. Ancak etkinlik daveti hiçbir şeyi açığa çıkarmıyor. Muhtemelen nihayet yeni nesil iPad Pro’lara kavuşacağız, ancak diğer her şey şu an için havada kalıyor.
Uzun lafın kısası, etkinlik davetinde bulunan tasarımın önümüzdeki hafta duyurulacak cihazlardaki varsayılan duvar kağıtlarına benzemesine kesinlikle şaşırmayacağız.
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