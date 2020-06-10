MediaMarkt Babalar Günü Kampanyası başladı!

21 Haziran günü kutlanacak Babalar Günü için MediaMarkt‘ın kampanyası başladı. 10-21 Haziran tarihleri arasında sürecek kampanya, hem MediaMarkt.com.tr‘de hem de mağazalarda geçerli olacak.

Kampanyada babaların hoşuna gidecek pek çok üründe güzel indirimler var.

Öne çıkan indirimler neler?

Maç izlemeyi veya film/dizi tüketmeyi seven babalar için oldukça iyi bir hediye olan 55 inç Samsung 55Q60RA modeli, kampanya kapsamında 6999 TL yerine 6299 TL’ye satılıyor. Ayrıca bu modelde Word ve Paraf kart sahiplerine 6 taksit imkanı da bulunuyor.

Caselogic’in hem şık hem de işlevsel 15.6 ” laptop sırt çantası modeli, kampanya kapsamında 219 TL yerine 179 TL’ye listeleniyor.

Diğer indirimler neler?

Şirketin Babalar Günü için hazırlamış olduğu tüm indirimlere ulaşmak için buraya tıklayın.

Hediye bulmakta zorlananlar için ‘Hediye Bulucu’!

MediaMarkt, babasına hediye seçerken zorlananlar için bir de web sitesinde ‘Hediye Bulucu’ aracı hazırladı. Bu araç sayesinde babanızın zevklerine ve hayat tarzına uygun hediyelere kolayca ulaşabilir, hediye seçimi yaparken zorlanmadan alacağınız ürünü bulabilirsiniz.

Hediye Bulucu aracına buradan ulaşabilirsiniz