Genel
MediaMarkt Babalar Günü Kampanyası başladı!
21 Haziran günü kutlanacak Babalar Günü için MediaMarkt‘ın kampanyası başladı. 10-21 Haziran tarihleri arasında sürecek kampanya, hem MediaMarkt.com.tr‘de hem de mağazalarda geçerli olacak.
Kampanyada babaların hoşuna gidecek pek çok üründe güzel indirimler var.
Öne çıkan indirimler neler?
SAMSUNG 55Q60RA
Maç izlemeyi veya film/dizi tüketmeyi seven babalar için oldukça iyi bir hediye olan 55 inç Samsung 55Q60RA modeli, kampanya kapsamında 6999 TL yerine 6299 TL’ye satılıyor. Ayrıca bu modelde Word ve Paraf kart sahiplerine 6 taksit imkanı da bulunuyor.
CASELOGIC CA.WMBP115K
Caselogic’in hem şık hem de işlevsel 15.6 ” laptop sırt çantası modeli, kampanya kapsamında 219 TL yerine 179 TL’ye listeleniyor.
Diğer indirimler neler?
Şirketin Babalar Günü için hazırlamış olduğu tüm indirimlere ulaşmak için buraya tıklayın.
Hediye bulmakta zorlananlar için ‘Hediye Bulucu’!
MediaMarkt, babasına hediye seçerken zorlananlar için bir de web sitesinde ‘Hediye Bulucu’ aracı hazırladı. Bu araç sayesinde babanızın zevklerine ve hayat tarzına uygun hediyelere kolayca ulaşabilir, hediye seçimi yaparken zorlanmadan alacağınız ürünü bulabilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
Karakomik Filmler 2, resmen Netflix’e geliyor!
Türk sinemasının komedi dalında en başarılı isimlerden olan Cem Yılmaz, Karakomik Filmler 2 filmi için Netflix ile anlaştı. Ünlü komedyen duyuruyu sosyal medya üzerinden yaptı.
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Cem Yılmaz’ın iki farklı konuya odaklanan ve 2020’nin başında sinemaseverlerle buluşan filmi Karakomik Filmler 2, Netflix’e geliyor. Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara göre Netflix kullanıcıları, Karakomik Filmler 2’yi kısa bir süre içinde izleyebilecekler.
GORA, AROG ve Yahşi Batı filmleriyle büyük başarılara imza atan Cem Yılmaz, kara-mizah temalı iki yeni filmini 2019 yılında izleyici beğenisine sunmuştu. Cem Yılmaz’ın son filmleri, bugüne kadar alıştığımız filmlerden biraz daha farklı bir yapıya sahip. Öyle ki Cem Yılmaz, bu Karakomik filmlerde bir değil iki farklı hikayeye odaklanmış ve ilgi çekici bir yapım ortaya çıkarmış.
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Ünlü komedyenin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre Karakomik Filmler 2, 26 Haziran’da Netflix aboneleri ile buluşacak. Ocak ayında vizyona giren film, ilk haftasında 139 bin 849 kişi tarafından izlendi. Cem Yılmaz filmleri arasında en kötü açılışı yapan Karakomik Filmler 2‘nin kadrosunda Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi, Özge Özpirinçci, Emin Gürsoy, Çağlar Çorumlu gibi isimler yer alıyor.
Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği serinin devam filmi Karakomik Filmler 2, Deli ve Emanet adında iki filmde oluşuyor. Bu filmlerden Deli, sevdiği kızın karşısında oturmak isteyen bir taksicinin başına gelenleri, Emanet ise yetenek yarışmalarına koşan bir dansçının hikayesini konu ediyor.
Genel
Ford Fiesta, hibrit teknolojisine kavuşacak!
Ford‘un Avrupa‘da en çok satan modellerinden olan Fiesta, 48 Volt hafif hibrit sistemiyle donatılacak. Ayrıca Stop&Go sistemine ve tabela tanıma sistemine sahip, adaptif hız sabitleyici de Fiesta’nın donanım listesine eklenecek. Bu olay makyaj operasyonu değil, daha çok ufak tefek güncellemeler içeriyor.
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EcoBoost Hybrid olarak adlandırılan sistem, Titanium donanım paketiyle satışa sunulacak. Ford’un pazarlama-satış ve servis departmanı başkan yardımcısı Roelant de Waard, “Fiesta’ya sınıfının en iyi sürüş dinamiklerine sahip EcoBoost Hybrid sistemini eklemek, müşterilerimize daha fazla güce sahip olurken, daha az yakıt harcayabildikleri bir seçenek oluşturacak. Söz konusu model, markamızın elektrifikasyon faydalarını, her zamankinden daha fazla sürücüye ulaştırmamıza yardımcı olacak.” dedi. Ayrıca en yeni nesil 1.0 EcoBoost benzinli üniteye, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneği eklendiğini de belirtelim.
EcoBoost Hybrid modeli, kayışla çalışan entegre bir jeneratör ve 48 Volt lityum iyon pil grubundan oluşan sistem, 123 ve 153 beygirlik seçeneklerle satışa sunulacak. Bu sistemde yaklaşık 20 Nm tork desteğiyle, toplamda 240 Nm seviyesinde bir tork bulunuyor. Bu da düşük devirlerde %50‘ye varan tork artışı anlamına geliyor.
Artan güvenlik ve bağlanabilirlik yetenekleri
Haberin başında bahsi geçen adaptif hız sabitleyici gibi özelliklere ek olarak:
- Dikey park asistanı
- Aktif frenleme özellikli çapraz trafik uyarısı
- Normal, Eco ve Slippery sürüş modlarına ek olarak, Sport ve Trail modları
- Standart FordPass donanımı, artık mobil veri aracılığıyla uzaktan kapıları açmanıza, uzaktan araç çalıştırmaya (sadece 7 ileri otomatik modellerde), aracın konumu ve durumunu gösterme gibi özellikler kazandı.
Son olarak da Fiesta’nın SYNC3 bilgi-eğlence sistemi güncellendi ve yeni arayüzüyle kullanımı kolaylaştı. Artık 8 inç boyutundaki ekranında daha büyük menü yüzeyleri var. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de Fiesta’da bulunacak.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
OPPO ColorOS 7.2 arayüzünü duyurdu!
Oppo, dün online olarak gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil ürünlerinin yanında ColorOS 7.2 işletim sistemi ve özellikleri de duyurdu. ColorOS 7.2 ile gelen birçok yenilik, Oppo telefonlarını çok daha işlevsel bir hale getirmeyi hedefliyor.
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Çinli teknoloji devinin yapmış olduğu etkinlikte yeni Reno 4 serisi ile birlikte Enco W51 ve Oppo Band gibi cihazlarının yanında ColorOS 7.2’yi de duyurdu. Söz konusu güncelleme, iyileştirmelerin yanında bir çok yenilik ile beraber geliyor.
OPPO ColorOS 7.2
ColorOS 7.2 şimdilik sadece Reno 4 ve Reno 4 Pro‘ya önceden yüklenmiş olarak geliyor. Bu özel sürüm ise yalnızca lansman telefonlarında ve Oppo Ace 2‘de mevcut olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu sürümün kısa süre içerisinde de birçok cihaza dağıtılması bekleniyor. Şirket, birkaç ay önce Find X2 ve Find X2 Pro modelleri ile ColorOS 7.1’i duyurmuştu.
Moonlight Night View Video Algoritması
İlk kez Reno4 serisiyle birlikte ortaya çıkan bu özellik ile düşük ışıkta veya gece koşullarında daha kaliteli videolar çekmenize olanak tanıyor. Oppo’nun açıklamış olduğu verilere göre bu özellikle birlikte düşük ışık koşullarında kaydedilen videolarda parlaklık %74,4, netlik ise %33,7 oranında artacak.
Yeni Soloop Video Editörü
Soloop video editörü, ColorOS kullanıcılarının aşina olduğu bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellik sayesinde Oppo cihaz kullanıcıları çektikleri görüntüleri çok daha etkileyici ve sinematik hissettirmek için çeşitli filtreler ile yeniden dizayn edebiliyor. Yeni Soloop video editörü, akıllı sahne tanıma göre müziğinizi öneriyor ve bu sayede verimliliğinizi de arttırıyor.
3 Aşamalı Güncellenmiş Süper Güç Tasarruf Modu
Süper Güç Tasarrufu Modu ile birlikte ColorOS 7.2 kullanıcıları arka ışık ve CPU ayarı gibi özellikleri akıllıca ayarlayarak pilden tasarruf edebilecek. Paylaşılan bilgiye göre güç tasarrufu önlemleri, sistem güç tüketimini azaltarak telefonun ömrünü uzatıyor.
Yeni Yapay Zeka
Oppo ColorOS 7.2, güç tüketimini kontrol etmek için tüm günlük alışkanlıklarınızı otomatik olarak öğrenen bir özelliği de beraberinde getiriyor. Yeni yazılım güncellemesi kamera, video ve pil iyileştirmelerinin yanında kullanıcılara ayrıca, daha akıllı bir yapay zeka sunuyor. Henüz final sürümü yayınlanmayan bu yazılım, uygulamaların açılış hızını azaltmak ve gecikmeyi düşürmek için kullanılabilir.
Akıllı Albüm
ColorOS 7.2‘de sunulan bu yeni Akıllı Albüm özelliği, sahneleri ve videolardaki kişileri tek bir yerde gruplandırmaya yarıyor. Ayrıca tek tıklamayla video araması yapabilir veya doğrudan Soloop video editörüne bağlanabilir.
AI Onarımı
Oppo Lab kullanıcılara “Sizin Seçiminiz” ve “Yapay Zeka Onarım” gibi özellikler sunuluyor. “Yapay Zeka Onarım” özelliği ile eski fotoğrafları üçüncü taraf bir uygulama ile indirmelerine gerek kalmadan otomatik olarak düzenleyebiliyor. Yapay zeka desteği sayesinde kullanıcılar daha net fotoğraflar elde edilebilecek.
Oppo Kamera SDK’sı
Oppo’nun yeni yazılım güncellemesi ColorOS 7.2 sayesinde artık kullanıcılar üçüncü parti kamera uygulamalarını kullanabilir. Video sabitleme, video HDR ya da ColorOS 7.2 ile birlikte sunulan “Süper Geniş Açı” gibi özelliklere de erişim sağlayabilirler.