Marvel ve Netflix’in Twitter Hesapları OurMine Tarafından Hacklendi

Son zamanların aktif hacker grubu OurMine bu seferde Netflix, Marvel Entertainment ve NFL Network’ün Twitter hesaplarını ele geçirdi.

OurMine grubu her zaman olduğu gibi Netflix, Marvel ve NFL Network’ün güvenliğini test ettiklerini açıkladı. Bu aralar sürekli oalrak önemli Twitter hesaplarına erişen grup bu hesaplardan sadece “Hey, it’s OurMine. Don’t worry we are just testing your security, contact us to tell you more about that” cümlesini paylaşıyor.

Yapılan araştırmalara göre OurMine grubu genç yaşta üyelerden oluşuyor. Ekibin bir grup Suudi genç tarafından idare edildiği düşünülüyor. Bu ekip alışılmışın aksine ele geçirdiği hesapları kendi yararına kullanmak istemiyor sadece çevrimiçi güvenliğin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Aynı grup daha önce oyuncu Channig Tatum, Google’ın CEO’su Sundar Pichai, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg Microsoft hesabı ve en önemli Twitter CEO’su Jac Dorsey’nin hesabını ele geçirmişti.