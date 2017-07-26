Mac’lerde Yıllardır Farkedilmeyen Kötü Niyetli Yazılım Bulundu

Mac cihazlarda güvenlik riski açığa çıktı.

Son dönemlerde sahte fatura ve şantaj ile para koparma amacı ile sürekli olarak malware yani zararlı yazılımların dünyadaki pek çok kişiyi etkilediğini görüyoruz. Bu sıkıntılar hep Windows PC’ler için yaşanıyor olsa da Mac‘lerin de çok güvende olduğu söylenemez.

Araştımacılar yıllardır Mac cihazlarına dadanan bir zararlı yazılımı yeni leşfertti. Gözetleme amaçlı kötü yazılım olan ve Fruitfly adıyla bilinen yazılım hacker’lara webcam, klavye ve diğer parçaların kontrolünü ele geçirmesin sağlıyor. Yazılım dünya genelinde çok yayılmamış olsa da 400’ün üzerinde sisteme bulaşmış.

Yapılan araştırmada Fruitfly’ın geçmişinin 10 yıl öncesine kadar dayanabileceği de ortaya çıkmış ironik kısmı ise yazılımı fark etmenin aslında çok kolay olması.

Synack adlı güvenlik firmasındaki araştırmacı Patrick Wardle bunun gibi bir çok zararlı yazılım tespit ederken bu yazılımlar içindeki yedek domain’leri de çözmeyi başardı. hala kullanılabilinir durumdaki domain’lerden bir tanesine kayıt olan Wardle çoğunlukla ABD’deb 400 adet Mac cihazının bilgilerine ulaşmış. Malware’in daha nerelere eriştiği henüz net değil. Öte yandan yazılımın nasıl bulaştığı veya neler yapabildiği konusunda da net bir bilgi bulunmuyor.