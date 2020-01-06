L’Oréal, sevdiğiniz kıyafetlere göre rujları harmanlayan cihaz tanıttı!

L’Oréal, kozmetik alanında dünyanın en bilinen markalarından biri. Bugünlerde CES teknoloji fuarında kendilerine ait sergi alanında, yapay zeka teknolojilerini de kullanarak, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak ürünler tanıttılar.

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L’Oréal, teknoloji düyasında gelişmelerden geri kalmıyor ve projelerini bir bir tanıtmaya devam ediyor. Bugün yaptıkları açıklamada, Bluetooth yoluyla telefonlarınıza bağlayabileceğiniz Perso adı verilen bir cihaz tanıttılar.

Perso; rujları, fondatenleri veya farklı tonları olan cilt bakım malzemeleri karıştırıp yeni renkler elde edebiliyor. Şirket, ürünün erken aşama versiyonlarını CES’teki etkinlik alanında sergilemeye başladılar. Cihazın akıllı telefon destekli uygulaması da mevcut. Bu uygulama yordamıyla, sosyal medya üzerinden günün trendlerine göre görselleri yazılıma aktarabiliyor. Aktardıkları resimdeki ruj tonlarını seçebiliyorsunuz.

Şirketin, CES’te sergilediği demo uygulamasında ön yüklü görseller bulunuyor. Bunlar üzerinden, yazılımı kullanabiliyorsunuz. Fakat firmanın yetkililerini 2021 yılına kadar bu teknolojinin aktif olamayacağını belirtiyorlar.

Kullanıcılar, favori sosyal medya fenomenlerinin görünüşünü elde edebilecekler ve kendilerine yeni bir görünüş yaratabilecekler. Uygulamayı kullanan müşteriler, renkleri direkt telefonlarında bulunan kamera yordamıyla arttırılmış gerçeklik teknolojisinin nimetlerinden yararlanarak görüntüleyebiliyor.

Detaylı bilgiye edinmek ve cihazın görüntüsünü daha yakında görmek istiyorsanız, aşağıda bulunan inceleme videosunu izleyebilirsiniz.