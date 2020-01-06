Augmented Reality (AR)
L’Oréal, sevdiğiniz kıyafetlere göre rujları harmanlayan cihaz tanıttı!
L’Oréal, kozmetik alanında dünyanın en bilinen markalarından biri. Bugünlerde CES teknoloji fuarında kendilerine ait sergi alanında, yapay zeka teknolojilerini de kullanarak, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak ürünler tanıttılar.
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L’Oréal, teknoloji düyasında gelişmelerden geri kalmıyor ve projelerini bir bir tanıtmaya devam ediyor. Bugün yaptıkları açıklamada, Bluetooth yoluyla telefonlarınıza bağlayabileceğiniz Perso adı verilen bir cihaz tanıttılar.
Perso; rujları, fondatenleri veya farklı tonları olan cilt bakım malzemeleri karıştırıp yeni renkler elde edebiliyor. Şirket, ürünün erken aşama versiyonlarını CES’teki etkinlik alanında sergilemeye başladılar. Cihazın akıllı telefon destekli uygulaması da mevcut. Bu uygulama yordamıyla, sosyal medya üzerinden günün trendlerine göre görselleri yazılıma aktarabiliyor. Aktardıkları resimdeki ruj tonlarını seçebiliyorsunuz.
Şirketin, CES’te sergilediği demo uygulamasında ön yüklü görseller bulunuyor. Bunlar üzerinden, yazılımı kullanabiliyorsunuz. Fakat firmanın yetkililerini 2021 yılına kadar bu teknolojinin aktif olamayacağını belirtiyorlar.
Kullanıcılar, favori sosyal medya fenomenlerinin görünüşünü elde edebilecekler ve kendilerine yeni bir görünüş yaratabilecekler. Uygulamayı kullanan müşteriler, renkleri direkt telefonlarında bulunan kamera yordamıyla arttırılmış gerçeklik teknolojisinin nimetlerinden yararlanarak görüntüleyebiliyor.
Detaylı bilgiye edinmek ve cihazın görüntüsünü daha yakında görmek istiyorsanız, aşağıda bulunan inceleme videosunu izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia XZ1 ile Üç Boyutlu Modelleme ve Artırılmış Gerçeklik
Sony Mobile’ın Xperia XZ1 ve XZ Premium modellerinde olan AR Efekti ve 3D Oluşturucu özelliklerini konuğumuz Sony Mobile Türkiye Ürün Lansman Müdürü Abdullah Karaca ile beraber değerlendiriyoruz.
Sony Mobile’ın en yeni akıllı telefonları artırılmış gerçeklik desteğini farklı bir şekilde sunuyor. Barındırdıkları üç boyutlu modelleme yazılımı sayesinde temel seviyede nesneden üç boyutlu dijital modeller elde edilebiliyor. Bu modeller Sony’nin kamera yazılımı sayesinde AR Efekti modu ile fotoğraf ve videolara entegre edilebiliyor veya daha sonra farklı yazılımlarda kullanılmak üzere bilgisayara aktarılabiliyor.
Bu videomuzda Konuğumuz Sony Mobile Türkiye Ürün Lansman Müdürü Abdullah Karaca. Kendisiyle çekim öncesinde ürettiğimiz modelleri de kullanarak bir video hazırladık. Ana kameramıza destek veren kameralarımız AR Efektini sahneye ekleyip kaydeden Sony Xperia XZ1 ve ekranın solundan çekim yapan XZ Premium.
Augmented Reality (AR)
Pixar’ın İlk Sanal Gerçeklik İçeriği İle Ölüler Diyarını Ziyaret Edeceğiz!
Dünyaca ünlü animasyon yapım şirketi Pixar, nihayet sanal gerçeklik arenasına adım atmaya karar verdi.
Bilindiği üzere çoğunluk hissesi Disney’in elinde olan Pixar, Dreamworks ile birlikte dünyanın en büyük animasyon filmi stüdyosu. Stüdyonun sanal gerçeklik mimarisini destekleyen ilk içeriği Coco VR’ın fragmanı yayınlandı. Coco VR’nın fragmanı, Oculus Connect Konferansı’ndan sonra YouTube platformunda da yüzünü gösterdi.
Day of Dead (Ölülerin Günü) temalı animasyon; Oculus Rift için 15 Kasım, Gear VR platformu için 22 Kasım 2017’de, Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanacak.
Coco VR’nın yönetmenliğini Toy Story 3’den tanıdığımız Lee Unkrich üstleniyor. Genç ve yetenekli müzisyen Miguel Anthony Gonzalez ise yapımın müziklerini besteliyor.
Yapımda yaşayan ölülerle uğraşacak, eşyaları toplayacak, karakterlerle iletişim kurabilecek ve hoş müzikler eşliğinde, sahnede iskelet dostlarınızla dans edebileceksiniz.
Augmented Reality (AR)
Nokia, Devasa Çapta İşten Çıkarma Gerçekleştiriyor!
Bir zamanlar dünyanın en güçlü telefon üreticisi konumunda bulunan Nokia, iş stratejisini yeniden düşünme kararı alarak, çalışan bazında büyük hayal kırıklığı yarattı.
Öncelikle bahsettiğimiz şirket HMD Global’in sahip olduğu Nokia akıllı telefon birimi değil. Bahsettiğimiz firma, eskiden dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi olan ve şimdilerde sağlık ürünleri, patent ve VR (Sanal Gerçeklik) ürünleri üreten orijinal şirketin ta kendisi.
Şirket, VR pazarının “beklenenden daha az karlı” olduğunu keşfettikten sonra, pahalı OZO sanal gerçeklik kameralarını üretmeyi bırakacağını açıkladı. Şirket, uzmanlarını daha çok sağlık ürünleri geliştirmeye ve patent lisansı almaya yönlendirecek.
Şimdi de en kötü habere geliyoruz: Nokia Technologies, yeni politikasının bir parçası olarak 310 kişiyi işten çıkarıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre söz konusu işten çıkarmalar, VR Biriminin çoğunu oluşturan Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Finlandiya’da gerçekleşecek ve şirketin 1.090 çalışanının yaklaşık yüzde 35’ini oluşturduğu belirtildi. Kısa süre içinde işten çıkarılan personel sayısının muazzam düzeyde artması bekleniyor.
Kuzey Avrupalı dev üreticinin başkanı Gregory Lee, “Doğru yatırımlarla, dijital sağlık pazarındaki payımızı yükselteceğiz. Sağlık sektörü fırsatı kaçırmamamız gereken bir noktada. Ne yazık ki değişiklikler aynı zamanda çalışanlarımızı da etkileyecek. Bununla birlikte sorumlu bir şirket olarak çalışanlarımıza gerekli desteği sağlamayı taahhüt ediyoruz.
Şirketin OZO VR fotoğraf makineleri, Nokia-Microsoft ilişkileri sarpa sarmadan önce üretildi. Firma, cihazları önceden satın almış kullanıcılara gerekli desteği vermeyi sunacağını duyurmayı da ihmal etmedi.