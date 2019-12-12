Benchmark
Logitech yeni video konferans ürünlerini Türkiye’de tanıttı
Logitech şirketlere sunduğu video konferans çözümlerini, Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Mustafa Uyar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısında tanıttı.
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Şirketlerde sayıca artan 3 veya 5 kişilik toplantı odalarının yaygınlaşması nedeniyle çalışanlar birbirleriyle video konferans sistemleriyle görüşüyor. Yapılan araştırmalara, 1995 yılından sonra doğan Z jenerasyonunun %90’ından fazlası, her zaman ve her yerde istedikleri kaynaklara erişebilme isteğiyle teknolojinin üretkenliklerini artırdığına inanıyor. Z jenerasyonunun %84’ü halen yüz yüze iletişim kumayı tercih ediyor. Bu durum beraberinde şirketlerin video konferans sistemlerine giderek daha fazla yatırım yapmasını sağlarken, yine de günümüzde toplantı odalarının yalnızca %5’lik bir bölümünde video konferans olanağı bulunuyor.
Video Konferans Sistemleri Yüz Yüze İletişim İhtiyacını da Karşılıyor
Video konferans sistemlerinin teknoloji anlanında büyük potansiyele sahip yatırım alanlarından biri olduğuna vurgu yapan Mustafa Uyar, bugün halen başlıca şirketlerin toplantı odalarının %95’inde video konferans çözümlerinin bulunmadığını belirtti. Bu nedenle Logitech olarak çok ciddi bir fırsat gördüklerini ve video konferans çeşitlendirmek amacıyla önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Uyar, “Günümüzde henüz toplantı odalarının çok azında video konferans sistemi yer alsa da yöneticilerin %80’i bunun bir zorunluluk haline geldiğini, bu yolla hem üretkenliklerini hem de yaratıcılıklarını artırdıklarını söylüyorlar. Biz de teknoloji alanında yenilikçi yaklaşımıyla dünyada söz sahibi bir şirket olarak bu alanı fazlasıyla sahipleniyoruz. Bu alanda, birlikte büyüdüğümüz iş ortaklarımızla beraber hareket ediyoruz. Örneğin ürün geliştirme alanında birlikte çalıştığımız teknoloji şirketlerinin yanı sıra mobilya firmalarıyla da birlikte çalışıyoruz. Zira yaptığımız işte bir toplantı odasına kameranın yerleşiminden ses sisteminin düzenlenmesine kadar tasarımla ilgili çok yakın bir ilişki var. Logitech olarak bugün artık her ölçekteki toplantı odaları için baştan sona çözüm sunan geniş bir ürün ailesine sahibiz. Her geçen gün de çok daha fazla toplantı odasına, MeetUp, Rally, Tap, Zone Wireless gibi ürünlerimizle birlikte hem hızlı hem de sofistike çözümlerle dahil oluyoruz.” dedi.
Logitech Türkiye Video Konferans Ürünleri Kategori Yöneticisi K. Fatih Masatçı ise video konferans çözümlerini gelecek 10 yılın tüm dünyada parlayan kategorisi olarak gördüklerini söyledi. İnsan sayısıyla birlikte uzmanlık alanlarının da arttığını, dünyanın dört bir yanından insanın birbiriyle iletişime geçmesi gerektiğini belirten Masatçı, “İnsanların her zaman fiziksel olarak bir araya gelip değer yaratması mümkün olmuyor. Logitech de insanları mekândan bağımsız olarak bir araya getirmek için çalışıyor. Toplantı odalarını tasarlayanların video konferans sistemlerini de tıpkı masa ve sandalye gibi olmazsa olmaz ürünler arasında görmesi için uğraşıyor, ürünlerimizle kullanıcıların büyük bir yönetim odasında, üç kişilik bir odada veya kendi masasında aynı deneyimi yaşamaları ve profesyonelliği hissetmeleri için çalışıyoruz.” diye konuştu.
Logitech Video Konferans Çözümleri
Basit ve kompakt yapıdaki Logitech MeetUp, hoparlör, mikrofon ve yakınlaştırma yapabilen bir kameraya sahip. Küçük odalar için tasarlanan ve şu ana kadar toplam 21 ödül alan MeetUp, ultra geniş lensi ve RightSense yazılımıyla herkesi çerçeve içerisinde tutabiliyor. Rally/Rally Plus ise 4K çözünürlüğe sahip PTZ kamerası ile üstün kaliteli görüntü, Computer-Vision tabanlı oto-çerçeveleme ile de herkesin net şekilde görülmesini sağlıyor. Tek dokunuşla tüm toplantı odalarına kolayca katılmayı sağlayan TAP, toplantı odalarını kolayca kontrol etmeye destek oluyor.
Bireysel çözümler için ise Logitech Brio kamera, Zone Wireless ve Zone Wireless Plus kulaklıklar, kullanıcıların kişisel masalarını profesyonel hale getirerek üretkenliklerini artırıyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia 7.2 cihazının Zeiss imzalı üçlü arka kamerası sızdırıldı!
Nokia 7.2 yeni akıllı cihazı , sosyal medyada yapılan sızıntılara göre üçlü Zeiss marka arka kamera ile kullanıcı deneyimine sunulacak.
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Bir dönemin teknoloji devi olan Nokia, hızlı gelişen bu piyasaya tekrardan ayak uydurmak ve raflarda yeniden yerini almak için çabalamaya devam ediyor. Önümüzdeki ay lansmanı yapılacak olan yeni akıllı cihaz 7.2‘nin Zeiss imzalı üçlü arka kamera modülü bulunduğu paylaşıldı.
Almanya merkezli optik üretici şirket olan Zeiss adına Joachim Kuss sosyal medyada paylaşımda bulundu. Telefonun fotoğrafı da dahil olmak üzere pek çok bilgi veren Kuss, attığı tweeti bir süre sonra kaldırdı. Paylaşılan fotoğrafta Nokia 7.2 cihazının üçlü arka kamerasının bulunduğunu LED flaş sensörü ile beraber dairesel bir düzen içerisinde yerleştiği görünüyor. Üst tarafta bulunan iki kameradan birinin ana diğerinin ultra geniş açılı olduğu ve alt tarafta bulunan LED flaşın yanında da derinlik sensörü bulunduğu söylenebilir. Ayrıca kamera yuvasının telefonla aynı seviyede olmaması dikkat çekerken, modülün altında da parmak izi okuyucusu bulunmakta.
Önümüzdeki ay Berlin’de yapılacak olan IFA 2019’da tanıtılacak Nokia 7.2 için FHD + ekran ve Android 9 ile karşımıza çıkacağı söyleniyor. Geekbench skoruna göre Snapdragon 660 ile desteklenen cihaz 6 GB RAM’e sahip olacak. Cihaz diğer Nokia telefonları gibi Android Q ve Android R için garanti veriyor.
Benchmark
AnTuTu telefonların yapay zeka performansını da ölçecek!
En popüler benchmark uygulamalarından AnTuTu artık akıllı telefonlardaki yapay zeka (AI) işlemcilerinin de performansını ölçecek.
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AnTuTu bu kararı neden aldı?
Yapay zeka, son yıllarda akıllı telefon sektörünün en büyük lokomotiflerinden birine dönüştü. Ve büyümesi yavaşlayan sektöre adeta can suyu oldu. Fakat şimdiye kadar yapay zekanın pratikte majör bir faydasını göremedik. Yapay zeka daha çok telefonların pazarlamalarında dikkat çekici bir ifade olarak bolca kullanıldı. Popüler benchmark yazılımı AnTuTu‘nun yeni hamlesiyle bu teknolojiyi gerçekten etkili bir şekilde kullanan telefonlar ortaya çıkmış olacak.
Yazılım yapay zeka işlemcilerinin performans ölçümünün diğer ölçümlerden daha karmaşık olduğunu belirtti. Bu ölçümler; sınıflandırma ve nesne tanıma şeklinde iki başlık altında yapılacak. İlk testte Inception v3 sinir ağı temel alınarak 200 görüntü sunulacak. Ardından ikinci testte ise MobileNet SSD sinir ağı temel alınarak sunulan 600 kare video incelenecek. Bu görüntüler daha sonra akıllı telefon üreticisi tarafından sağlanan SDK‘ya aktarılacak. Eğer işlemci yapay zeka algoritmalarını desteklemiyorsa, yazılım kıyaslama yapmak için TFLite‘a başvuracak. Bu ikinci seçeneğe başvurmayı gerektiren telefonların iddia edildiğinin aksine yapay zeka işlemcisine sahip olmadığı ortaya çıkacak.
Nihai puan, hız ve doğruluk kriterlerine göre oluşturulacak. Eğer telefonun işlemcisi işlemleri hızlı bir şekilde tamamlamak için yanlış cevaplar verirse cihaz düşük bir puan alacak. Bu test telefonun sadece yapay zeka işlemcisinin performansını ölçecek, genel performans hakkında bir değerlendirme olmayacak. Ayrıca kimi majör telefon ya da işlemci üreticilerinin yapay zeka için uygun SDK ve TFLite sistemlerine sahip olmamaları nedeniyle şu anda ulaşılacak puanlar gerçek performansları yansıtmayabilir.
Test hala geliştirme aşamasında olmasına rağmen kullanıcılar kendi testlerini yapabilirler.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 430 işlemcili Moto E5 Plus Geekbench’te görüldü
Motorola’nın telefonları ardı ardına internet ortamına düşmeye devam ediyor. Yeni gelen cihaz ise Snapdragon 430 işlemci sahibi Moto E5 Plus oldu. Gün içinde sizlere Moto G6 ailesinin render görsellerini sunduğumuz Motorola tarafının bir diğer telefonu Moto E5 Plus, ünlü benchmark sitesi Geekbench‘te aldığı puan ile karşımıza çıktı.
Snapdragon 430 benchmark skoru
Paylaşılan bilgilere göre Motorola Moto E5 Plus tek çekridek puanlamasında 653, çoklu çekirdek puanlamasında 1835 almış. Sitede msm8937 kod adı ile geçen işlemci yongasına 3 GB bellek eşlik ediyor. Diğer bütün Moto’lar gibi E5 Plus’ın da saf Android ile gelmesi beklenirken, 18:9 ekran oranına sahip olacağı, parmak izi okuyucusunun da arkadaki Moto logosuna giydirileceği daha önce çıkan bilgiler arasında.