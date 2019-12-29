En donanımlı fare! | Logitech MX Master 3 incelemesi

Logitech MX Master 3 incelemesi ile karşınızdayız. Profesyonel kullanıcılara yönelik hazırlanan Logitech’in MX ailesinden MX Master 3, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir; Gece kadar sessiz klavye ve fare | Logitech MK470 & M350

50 – 4000 DPI arasında ve her yüzeyde çalışabilen hassas Logitech Darkfield Tracking sistemi ile gelen Mx Master 3, Magspeed tekerleği ile çok uzun süreli ve çok hızlı kaydırma işlevi yapabiliyor. Saniyede 1 satır aşabilen bu tekerlek aynı zamanda çok da sessiz.

Parmak tekerleği diyebileceğimiz yan tekerleği ile birçok farklı işlevi yerine getirebilen Logitech MX Master 3, avuç desteği bölümünde olan tuş ile de ekstra özellikler kazanıyor.

Windows, Mac ve Linux ile çalışabilen cihaz, BT ile de destekleyen her cihaza kolayca bağlanabiliyor. 1 dakikalık şarj ile 3 saat kullanım ömrü kazanan cihaz tam şarjda ise 70 gün kesintisiz kullanım imkanı sağlıyor.

Logitech Options ile tuşların ve özelliklerin düzenlemesini yapabildiğiniz farenin Flow özelliği ile farklı cihazlar arasında tek ekran kullanımı bile yapabilirsiniz.

Detayları videomuzda.