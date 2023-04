Gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgisini artırmak için Amerika’da 31 yıldır FIRST® Vakfı tarafından, Türkiye’de ise 2018 yılından bu yana Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen FIRST® Robotics Competition’da (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) bu yıl liseli gençler Enerji Temalı Robotlarını yapacaklar. Yarışma, sezonlar halinde yıllık olarak düzenleniyor ve her sene küresel ölçekte faaliyet gösteren farklı tema sponsorlarının katkıları ile dünyadaki güncel gelişmeleri takip ediyor. Liseli öğrencilere adeta start up şirketi gibi çalışma ve tüm dünyayı etkileyen endüstriyel sorunlara çözüm arama imkanını sunuyor. Yarışmanın 2023 tema tanıtımı 7 Ocak 2023’te FIRST® Vakfı tarafından canlı yayınlanan bir etkinlikle tüm dünyaya aynı anda duyuruldu ve her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerde büyük heyecan yarattı.

Yarışmanın 2023 temasında gittikçe karmaşıklaşan endüstriyel süreçlerdeki enerji kullanımı ön plana alınıyor ve hem otonom hem de manuel olarak öğrenciler tarafından kullanılan robotların sınırlı süreler içerisinde verilen görevleri yapmaları isteniyor. Yarışma teması endüstriyel süreçlerdeki artan robotlaşma oranı ve robotların pil sınırları düşünülerek kurgulanmış olup katılımcılar güncel sorunlarla henüz lise çağında etkileşime girebilecek ve buldukları çözümlerle kendilerini geleceğin dünyasına hazırlama imkanına erişecek.

Dünya genelinde 30’dan fazla ülkeden 3350 takımın katılacağı turnuva Türkiye’de 2018’den bu yana Fikret Yüksel Vakfı desteğiyle yapılıyor. 2022 Sezonunda Türkiye’deki 3 etkinlikte 6000’in üzerinde öğrenci ağırlandı. 2023 yılı için Türkiye’deki etkinliklerde 16 ilden (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Tekirdağ) 120’nin üzerinde yerli takımın yanı sıra, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kosova, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık’tan takımlar da Türkiye’deki etkinliklerde yarışacak. Türkiye’de düzenlenecek 3 ayrı turnuva sonrasında, robot performansı ve sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan takımlar 19 – 22 Nisan tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri – Houston’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye’de Fikret Yüksel Vakfı tarafından yürütülen etkinliğin planlamasından yönetimine kadar pek çok alanda faaliyetlerin gerçekleşmesi için gönüllüler destek verirken, sponsorlar da hem takımlara hem de etkinliğe yatırım yaparak geleceğin liderlerini desteklemiş oluyor.

