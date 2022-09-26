Li Auto hisseleri, Çinli elektrikli otomobil üreticisinin üçüncü çeyrek için teslimat kılavuzunu kesmesinin ardından pazartesi günü ABD’de piyasa öncesi ticarette düştü.

Bu arada, rakip elektrikli otomobil şirketleri Nio ve Xpeng, Pekin’in elektrikli otomobil alımları için vergi indirimlerinin uzatıldığını duyurmasıyla sıçradı.

Li Auto, üçüncü çeyrekte, önceki 27.000 ila 29.000 adet arasındaki teslim sayısının şimdi 25.500’e düşmesini beklediğini söyledi. Şirketin hisseleri, piyasa öncesi ticarette yaklaşık %2 daha düşüktü.

Li Auto yaptığı açıklamada, “Revizyon, tedarik zinciri kısıtlamasının doğrudan bir sonucuyken, şirketin araçlarına yönelik temel talep güçlü kalmaya devam ediyor. Şirket, darboğazı çözmek ve üretimi hızlandırmak için tedarik zinciri ortaklarıyla yakın işbirliğine devam edecek.” dedi.

Çin’in elektrikli otomobil üreticileri, Covid-19’un yeniden canlanmasından ve Pekin’in virüsü kontrol altına almak için devam eden katı karantina politikasından kaynaklanan bir dizi olumsuz rüzgarla karşı karşıya kaldı. Bu “sıfır-Covid” politikası, Çin genelindeki fabrikalarda arz kesintilerine neden oldu ve ekonomi ile tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturdu.

Elektrikli otomobiller için büyümenin sürdürülmesine yardımcı olmak için Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, yeni enerji araçlarının satın alma vergisinden muaf olacağı süreyi 31 Aralık 2023’e kadar uzattı. Yeni enerji araçları, tamamen elektrikli ve elektrik motoru ile benzinli motoru bir araya getiren hibrit otomobilleri içeriyor.

Pekin, talebi canlandırmak amacıyla politikanın ilk kez 2014 yılında uygulamaya konmasından bu yana satın alma vergisi muafiyetini birkaç kez uzattı. Diğer teşviklerle birlikte bu politika, Çin’in dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olmasına yardımcı oldu.

Xpeng’in hisseleri piyasa öncesi ticarette %4’ten fazla yükselirken, Nio yaklaşık %1.6 arttı.

Pazar zorluklarla karşı karşıya olsa bile, Çin’in elektrikli otomobil girişimleri bu yıl büyümeyi artırmak için yeni ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor.

Geçen hafta Xpeng, pazarın üst sıralarına çıkmak için bugüne kadarki en pahalı otomobili olan G9 spor arazi aracını piyasaya sürdü. Li Auto, kasım ayında başlaması beklenen teslimatlarla cuma günü Li L8 adlı yeni bir SUV’nin örtüsünü kaldıracak.