LG V30’un Pazarlara Göre Çıkış Tarihleri Belli Oldu

LG V30’un çıkış günleri belli oldu.

Şu sıralar piyasadaki G6 telefonu ile rekabet eden LG onun kadar sevilen V serisinden yeni telefonu LG V30 için de hazırlıklarını sürdürüyor. Bir süredir hakkında sızıntılar ve dedikodular duyduğumuz telefonda daha öncesinde parmak izi sensörü ve görselleri ortaya çıkmış, bunun yanında çıkış tarihi hakkında da dedikodular yayılmıştı.

Tekrardan internette kendine yer bulan LG V30 duyuru ve çıkış tarihleri ile ilgili bir netlik kazandı. Buna göre yeni telefonun 31 Ağustos’ta tanıtılması bekleniyor. LG’nin aynı tarihli yaptığı basın daveti ile doğrulanan bu bilgi daha öncesinde çıkan 15 Eylül’de Güney Kore’de satışa çıkacak muhabbetini de kesinleştirmiş oldu.

28 Eylül’de ise ABD satışı başlayacak olan telefonun ön siparişleri ise 17 Eylül’de yapılacak. Avrupa için ise tarih belli değil.