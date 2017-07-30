Bu ay başında LG, 31 Ağustos’ta bir etkinlik düzenleyeceğine dair davetiye göndermeye başlamıştı ve büyük bir ihtimalle V30’u tanıtacak.

Android Authority’nin haberine göre LG V30 ilk olarak 15 Eylül tarihinde Güney Kore’de satışa çıkacak. 28 Eylül tarihinde ise Amerika’da piyasada olacak.

Bir iç yazışmaya dayanan bilgilere göre telefon 31 Ağustos’ta Berlin’de düzenlenen IFA fuarında tanıtılacak. Telefon, Amerika’da 17 Eylül tarihinde ön siparişe açılacak. Yazışmada yer alan bilgilere göre telefon Avrupa’da da satışa çıkacak ancak telefonun ne zaman Avrupa’da satışa çıkacağı ise bilinmiyor.