LG’nin Sivrisinek Kovuculu Akıllı Telefon Modelini Hindistan’da Çıkardı

Güney Koreli teknoloji devi LG bugün Hindistanda sivrisinek kovma, Mosquito Away özelliği bulunan K7i modeli akıllı telefonunu tanıttı.

LG’nin K7i modelinin arka tarafında bulunan bölgeden insanların duyamayacağı ancak sivrisinekleri uzak tutacak ultrasonik sesler yayınlanıyor. Mosquito Away teknolojisi telefonun arka tarafında yer alıyor. Kullanmak istemeyen kullanıcılar telefonun arka kapağını normal bir kapak ile değiştirebiliyorlar.

5 inç büyüklüğünde 854 x 480 çözünürlükte ekrana sahip olan cihada 1.1 Ghz dört çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, çift SIM özelliği, 2500 mAh bataryası bulunuyor. Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile gelen telefonun ön tarafında 5 arka tarafında ise 8 MP büyüklüğünde kamera yer alıyor. Şirketin Hindistan pazarına özel bir de Mosquito Away teknolojili televizyon modeli bulunuyor.