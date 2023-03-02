PlayStation ve LeBron James, sınırlı sayıda üretilen PlayStation 5 konsol kılıfı ve DualSense kablosuz kumandadan oluşan yeni bir PlayStation 5 aksesuarları serisi yaratmak için güçlerini birleştirdi. Özel olarak tasarlanan sınırlı sayıdaki PS5 aksesuarları, LeBron’dan ve onun oyun ve topluluk sevgisinden ilham alan unsurlar içeriyor.

LeBron James PS5 DualSense kablosuz oyun kumandası, kişisel görseller ve rozetlerle birlikte dünya çapında belirli ülkelerde sınırlı sayıda satışa sunulacak ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde PlayStation çevrimiçi mağazası üzerinden özel olarak ön sipariş verilebilecek. Fiyatlandırma ve bulunabilirlik hakkında daha fazla bilgi Sony tarafından açıklanacak.

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LeBron James’in oyunlarla olan bağlantısı, yeni PlayStation Playmaker programının bir parçası olarak üstlendiği rol sayesinde bir üst seviyeye ulaştı. Bugün erken saatlerde Sony, bu girişimin ilk ürününü duyurdu: James’in kişisel sanat eserleri ve alıntılarıyla işaretlenmiş özel bir PlayStation 5 DualSense kontrol cihazı ve konsol kapağı. Bu yeni PS5 aksesuarlarının tasarımındaki rolünü tartışırken James, çalışmalarının “ona dokunan herkese ilham vermesini ve her ayrıntıda bir anlam bularak biraz eğlenmelerini” umduğunu belirtti.

Bu son PlayStation 5 aksesuarları serisi, LeBron James ile ilişkilendirilen tek özel tasarım oyun donanımı değil. 2021 yılında, sınırlı sayıda üretilen Space Jam: A New Legacy filminin anısına, Road Runner ve Wile E Coyote’den esinlenerek modellenmiş bir çift Nike LeBron 18 Low ayakkabıyla birlikte gelen bir kumanda da dahil olmak üzere sınırlı sayıda üretilen Xbox kumandalarından oluşan bir koleksiyon piyasaya sürülmüştü.