Vestel tarafından düzenlenen Espor turnuvası, Kupa Vestel başlıyor. FIFA ve PUBG turnuvalarını içinde barındıran turnuvanın ödül ve koşulları da belli oldu.

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E-spor, sahip olduğu izleyici sayısının fazlalılığı nedeniyle reklam bakımından özellikle teknoloji firmalarının kendisini daha iyi tanıtılacağı bir yarışma platformu haline geldi. Voleybol, basketbol ve futbol sporlarına yaptığı katkıların yanı sıra Türkiye’de espor dünyasının da önemli aktörlerinden olan Vestel, kendi espor turnuvasını düzenliyor.

29 Haziran-12 Temmuz‘da FIFA oyunları ve 6-12 Temmuz‘da PUBG ile düzenlenecek Kupa Vestel turnuvasında başarılı oyuncuları ödüller bekliyor. Turnuvaya katılım için son başvuru tarihi, FIFA için 27 Haziran, PUBG için ise 4 Temmuz olarak belirlendi.

Kupa Vestel turnuvasının ödülleri belli oldu

Türkiye’nin profesyonel 6 takımının da finaline katılacağı PUBG turnuvasında elemeler 4 gün sürecek. Finalin gerçekleşeceği beşinci günün sonunda 1’inciye 6 bin TL, 2’nciye 2 bin 500 TL, 3’üncüye bin TL ve 4’üncüye 500 TL ödül verilecek. 5 gün sürecek olan heyecan Vestel’in Twitter ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FIFA için ise iki farklı turnuva düzenlenecek. FIFA 20 FUT ve FIFA 20 Classic iki ayrı modu olacak. İlk oyunun FUT modunda olacağı ve profesyonel esporcuları karşılaştıracağı FIFA heyecanında ikinci turnuvaya her seviyeden FIFA oyuncusu katılım sağlayacak. Bu yönüyle de bir ilki gerçekleştirecek FIFA kapışmasına her iki turnuva için de 3 bin TL‘lik ödül eklendi. Birinci 2 bin, ikinci ise 1.000 TL‘nin sahibi olacak.

Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız bu zor zamanlarda Kupa Vestel, katılımcılar ve izleyiciler için oldukça sevindirici bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. E-Spor severlerin merakla beklediği bu turnuvaya ilgilinin oldukça yüksek olması bekleniyor. Son olarak yarışmacılar, söz konusu turnuvaya www.kupavestel.com adresi üzerinden katılabilecekler.